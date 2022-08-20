https://ria.ru/20220820/retsepty-1810731002.html

Собираем урожай: простые и вкусные блюда из яблок от шеф-поваров

Собираем урожай: простые и вкусные блюда из яблок от шеф-поваров - РИА Новости, 20.08.2022

Собираем урожай: простые и вкусные блюда из яблок от шеф-поваров

В последнюю декаду августа поспевают первые летние, самые сладкие яблоки — отличная основа для десертов и напитков, полезная и вкусная добавка для каш и... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T08:00

2022-08-20T08:00

2022-08-20T08:04

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В последнюю декаду августа поспевают первые летние, самые сладкие яблоки — отличная основа для десертов и напитков, полезная и вкусная добавка для каш и гарниров. Рецептами несложных, но интересных блюд из этих плодов с РИА Новости поделились опытные шеф-повара и кондитеры.Яблочный тарт с мороженым от шеф-кондитера ресторана Grace Bistro Юлии ПосаженниковойИнгредиентыДля тарта:Тесто слоеное — 1 листОчищенные от сердцевины яблоки — 220 гЯблочный джем — 70 гМасло сливочное — 20 гСахар — 20 гДля джема:Очищенные от кожуры и сердцевины яблоки — 150 гВода — 30 млВаниль — по вкусуСпособ приготовления:Для приготовления джема в сотейнике нужно смешать воду и мелко порубленные яблоки, добавить ваниль. Варить массу до мягкости, затем пробить блендером до однородности.Яблоки очистить от сердцевины и нарезать на тонкие дольки, можно использовать терку-слайсер.На листе слоеного теста сделать отверстия вилкой, чтобы проходил воздух. Промазать джемом, сверху внахлест выложить слайсы яблок.Сахар и размягченное сливочное масло взбить до получения эмульсии, покрыть ею тарт. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 30 минут до золотистого цвета. Подавать с ванильным мороженым.Пирог с яблоками от кондитера ресторана NOME Татьяны МишинойИнгредиенты:Яйцо — 2 штукиСахар — 225 гМолоко — 135 гСметана жирностью 15 процентов — 135 гСливочное масло — 112 гРастительное масло — 112 гСоль — 2 гРазрыхлитель — 10 гМука — 260 гЦедра одного апельсина — по вкусуЯблоки — 1200 гСпособ приготовления:Взбить в миксере яйца с сахаром. Повторить процедуру несколько раз, добавив в смесь молоко и сметану, потом — мягкое сливочное и растительное масло, затем ввести муку, соль, разрыхлитель. В массу всыпать цедру апельсина. Полученное тесто положить в форму для выпекания и поставить в морозилку.Яблоки очистить от кожуры и семечек, нарезать дольками. Выложить на вынутое из холодильника тесто. Выпекать при температуре 165 градусов 80-90 минут. Пшенная каша на кокосовом молоке с запеченным яблоком от шеф-повара ресторана Christian Кристиана ЛоренциниИнгредиенты:Пшено — 100 гКокосовое молоко — 150 гВода — 200 гЯблоко — 1 штукаМед гречишный — 25 гКорица — 1 палочкаКурага — 20 гСахар — 25 гСоль — 1 гСахарная пудра — 2 гСпособ приготовления:В сотейник налить кокосовое молоко и воду, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума, засыпать промытое пшено и варить под крышкой около получаса.Замочить курагу в теплой воде на 15 минут, затем обсушить сухофрукт и мелко нарезать.За 15 минут до готовности каши удалить сердцевину у яблока (среднего по размеру). Отверстие заполнить медом, вставить палочку корицы. Положить на пергамент в лоток для запекания и отправить в разогретую до 230 градусов духовку на 15 минут.В готовую кашу добавить сахар и соль, выложить на тарелку, поставив в середину запеченное яблоко. Можно дополнительно украсить блюдо курагой, посыпать сахарной пудрой, добавить мед.Яблочный тарт с ванильным крем-брюле от шеф-кондитера Елены БаклашовойИнгредиентыТесто сабле:Масло сливочное — 100 гПудра сахарная — 50 гМука — 220 гМука миндальная — 30 гСоль морская — 1 гЯйцо — 1 штукаСоус ванильный (крем-брюле):Яйцо — 3 штукиЖелток — 2 штукиСахар — 125 гСливки жирностью 35 процентов — 500 гВаниль — 1/2 стручкаСпособ приготовления:Сливочное масло охладить, затем натереть на терке. Перемешать с сахарной пудрой, двумя видами муки и солью до крошкообразного состояния. Добавить в массу яйцо и повторить процедуру. Тесто должно быть пластичным. Раскатать его до трех миллиметров, выложить в круглую форму для выпечки и отправить на 12 минут в духовку при температуре 170 градусов.Из стручка ванили аккуратно извлечь семечки. Яйцо, желтки, сахар с ванилью перемешать, добавить сливки — по консистенции получится соус. В готовую корзинку из теста выложить яблоко, нарезанное кубиком, залить соусом из ванили, сверху — тонкие дольки яблок. Выпекать 20 минут при температуре 170 градусов. Затем охладить, посыпать сахаром, обжечь поверхность горелкой. В качестве украшения можно использовать ягоды малины и веточку тимьяна.Яблочный тарт Татен с бузиной от шеф-кондитера ресторана BURO TSUM Юлии ПосаженниковойИнгредиентыДля начинки:Слайсы яблока — 50 гЯблоки печеные — 200 гСироп из бузины — 50 гТростниковый сахар — 10 гСлоеное тесто — 200 гСахарная пудра — 20 гДля печеных яблок:Яблоки — 350 гСахар — 30 гМасло сливочное — 15 гДля сиропа из бузины:Вода — 240 млСахар — 120 гПектин NH — 10 гСок лимона — 40 млМасло сливочное — 40 гЛикер бузины — 100 млСпособ приготовления:Из слоеного теста вырезать круги диаметром 12 сантиметров и выложить их на противень. Накрыть сверху другим противнем, чтобы масса сильно не поднималась. Выпекать шесть минут при температуре 200 градусов. Затем снять верхний противень. Тесто посыпать сахарной пудрой и поставить в духовку еще на десять минут.Яблоки очистить от кожуры и семечек, порезать на небольшие кусочки и, посыпав сахаром, выложить в форму для выпекания. Накрыть фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.Для приготовления сиропа смешать воду, сахар, пектин, ликер, сок лимона, сливочное масло и довести смесь до кипения.Кольцо из теста обернуть фольгой. На его дно положить тростниковый сахар, сверху — слайсы из сырых яблок "чешуей", потом — печеные яблоки. Залить сиропом с бузиной. Отправить в духовку на полчаса. Остудить, вынуть из фольги и разрезать пополам.При подаче выложить тарт на слоеное тесто, посыпать сахаром и обжечь в духовке под грилем до карамельной корочки. Подавать с сорбетом из зеленого яблока с бузиной и кремом англез.

https://ria.ru/20220723/retsepty-1804273263.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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