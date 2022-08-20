08:00 20.08.2022 (обновлено: 08:04 20.08.2022)
Собираем урожай: простые и вкусные блюда из яблок от шеф-поваров
© Depositphotos / vvvitaКорзина с красными яблоками
© Depositphotos / vvvita
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В последнюю декаду августа поспевают первые летние, самые сладкие яблоки — отличная основа для десертов и напитков, полезная и вкусная добавка для каш и гарниров. Рецептами несложных, но интересных блюд из этих плодов с РИА Новости поделились опытные шеф-повара и кондитеры.
Яблочный тарт с мороженым от шеф-кондитера ресторана Grace Bistro Юлии Посаженниковой
Яблочный пирог с мороженым
Ингредиенты
Для тарта:
Тесто слоеное — 1 лист
Очищенные от сердцевины яблоки — 220 г
Яблочный джем — 70 г
Масло сливочное — 20 г
Сахар — 20 г
Для джема:
Очищенные от кожуры и сердцевины яблоки — 150 г
Вода — 30 мл
Ваниль — по вкусу
Способ приготовления:
Для приготовления джема в сотейнике нужно смешать воду и мелко порубленные яблоки, добавить ваниль. Варить массу до мягкости, затем пробить блендером до однородности.
Яблоки очистить от сердцевины и нарезать на тонкие дольки, можно использовать терку-слайсер.
На листе слоеного теста сделать отверстия вилкой, чтобы проходил воздух. Промазать джемом, сверху внахлест выложить слайсы яблок.
Сахар и размягченное сливочное масло взбить до получения эмульсии, покрыть ею тарт. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 30 минут до золотистого цвета. Подавать с ванильным мороженым.
Пирог с яблоками от кондитера ресторана NOME Татьяны Мишиной
© Depositphotos / timolinaШарлотка
© Depositphotos / timolina
Шарлотка
Ингредиенты:
Яйцо — 2 штуки
Сахар — 225 г
Молоко — 135 г
Сметана жирностью 15 процентов — 135 г
Сливочное масло — 112 г
Растительное масло — 112 г
Соль — 2 г
Разрыхлитель — 10 г
Мука — 260 г
Цедра одного апельсина — по вкусу
Яблоки — 1200 г
Способ приготовления:
Взбить в миксере яйца с сахаром. Повторить процедуру несколько раз, добавив в смесь молоко и сметану, потом — мягкое сливочное и растительное масло, затем ввести муку, соль, разрыхлитель. В массу всыпать цедру апельсина. Полученное тесто положить в форму для выпекания и поставить в морозилку.
Яблоки очистить от кожуры и семечек, нарезать дольками. Выложить на вынутое из холодильника тесто. Выпекать при температуре 165 градусов 80-90 минут.
Пшенная каша на кокосовом молоке с запеченным яблоком от шеф-повара ресторана Christian Кристиана Лоренцини
© Фото предоставлено рестораном ChristianПшенная каша на кокосовом молоке с запеченным яблоком
© Фото предоставлено рестораном Christian
Пшенная каша на кокосовом молоке с запеченным яблоком
Ингредиенты:
Пшено — 100 г
Кокосовое молоко — 150 г
Вода — 200 г
Яблоко — 1 штука
Мед гречишный — 25 г
Корица — 1 палочка
Курага — 20 г
Сахар — 25 г
Соль — 1 г
Сахарная пудра — 2 г
Способ приготовления:
В сотейник налить кокосовое молоко и воду, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума, засыпать промытое пшено и варить под крышкой около получаса.
Замочить курагу в теплой воде на 15 минут, затем обсушить сухофрукт и мелко нарезать.
За 15 минут до готовности каши удалить сердцевину у яблока (среднего по размеру). Отверстие заполнить медом, вставить палочку корицы. Положить на пергамент в лоток для запекания и отправить в разогретую до 230 градусов духовку на 15 минут.
В готовую кашу добавить сахар и соль, выложить на тарелку, поставив в середину запеченное яблоко. Можно дополнительно украсить блюдо курагой, посыпать сахарной пудрой, добавить мед.
Яблочный тарт с ванильным крем-брюле от шеф-кондитера Елены Баклашовой
© Фото : предоставлено Еленой БалашовойЯблочный торт с ванильным крем-брюле
© Фото : предоставлено Еленой Балашовой
Яблочный торт с ванильным крем-брюле
Ингредиенты
Тесто сабле:
Масло сливочное — 100 г
Пудра сахарная — 50 г
Мука — 220 г
Мука миндальная — 30 г
Соль морская — 1 г
Яйцо — 1 штука
Соус ванильный (крем-брюле):
Яйцо — 3 штуки
Желток — 2 штуки
Сахар — 125 г
Сливки жирностью 35 процентов — 500 г
Ваниль — 1/2 стручка
Способ приготовления:
Сливочное масло охладить, затем натереть на терке. Перемешать с сахарной пудрой, двумя видами муки и солью до крошкообразного состояния. Добавить в массу яйцо и повторить процедуру. Тесто должно быть пластичным. Раскатать его до трех миллиметров, выложить в круглую форму для выпечки и отправить на 12 минут в духовку при температуре 170 градусов.
Из стручка ванили аккуратно извлечь семечки. Яйцо, желтки, сахар с ванилью перемешать, добавить сливки — по консистенции получится соус.
В готовую корзинку из теста выложить яблоко, нарезанное кубиком, залить соусом из ванили, сверху — тонкие дольки яблок. Выпекать 20 минут при температуре 170 градусов. Затем охладить, посыпать сахаром, обжечь поверхность горелкой. В качестве украшения можно использовать ягоды малины и веточку тимьяна.
Яблочный тарт Татен с бузиной от шеф-кондитера ресторана BURO TSUM Юлии Посаженниковой
© Фото предоставлено рестораном BURO.TSUMЯблочный тарт Татен с бузиной
© Фото предоставлено рестораном BURO.TSUM
Яблочный тарт Татен с бузиной
Ингредиенты
Для начинки:
Слайсы яблока — 50 г
Яблоки печеные — 200 г
Сироп из бузины — 50 г
Тростниковый сахар — 10 г
Слоеное тесто — 200 г
Сахарная пудра — 20 г
Для печеных яблок:
Яблоки — 350 г
Сахар — 30 г
Масло сливочное — 15 г
Для сиропа из бузины:
Вода — 240 мл
Сахар — 120 г
Пектин NH — 10 г
Сок лимона — 40 мл
Масло сливочное — 40 г
Ликер бузины — 100 мл
Способ приготовления:
Из слоеного теста вырезать круги диаметром 12 сантиметров и выложить их на противень. Накрыть сверху другим противнем, чтобы масса сильно не поднималась. Выпекать шесть минут при температуре 200 градусов. Затем снять верхний противень. Тесто посыпать сахарной пудрой и поставить в духовку еще на десять минут.
Яблоки очистить от кожуры и семечек, порезать на небольшие кусочки и, посыпав сахаром, выложить в форму для выпекания. Накрыть фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Яблоки в корзинке на ярмарке
Для приготовления сиропа смешать воду, сахар, пектин, ликер, сок лимона, сливочное масло и довести смесь до кипения.
Кольцо из теста обернуть фольгой. На его дно положить тростниковый сахар, сверху — слайсы из сырых яблок "чешуей", потом — печеные яблоки. Залить сиропом с бузиной. Отправить в духовку на полчаса. Остудить, вынуть из фольги и разрезать пополам.
При подаче выложить тарт на слоеное тесто, посыпать сахаром и обжечь в духовке под грилем до карамельной корочки. Подавать с сорбетом из зеленого яблока с бузиной и кремом англез.