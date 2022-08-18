https://ria.ru/20220818/evraev-1810389944.html

Михаил Евраев: хочешь стать миллионером – строй отель в Ярославской области

Михаил Евраев: хочешь стать миллионером – строй отель в Ярославской области - РИА Новости, 18.08.2022

Михаил Евраев: хочешь стать миллионером – строй отель в Ярославской области

Гостиницы Ярославской области заполнены на весь летний сезон, их не хватает, чтобы удовлетворить растущий спрос, поэтому любому туристическому проекту... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:00

2022-08-18T11:00

2022-08-18T11:00

ярославская область

михаил евраев

ярославль

переславль-залесский

туризм

строительство

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Гостиницы Ярославской области заполнены на весь летний сезон, их не хватает, чтобы удовлетворить растущий спрос, поэтому любому туристическому проекту гарантирована железобетонная заполняемость, уверен врио губернатора региона Михаил Евраев. В интервью РИА Новости он рассказал о планах развития Переславля-Залесского и Ростова Великого, о перспективах расширения трассы М-8, а также о проекте третьего моста через Волгу в Ярославле, о финансировании которого он просил президента Владимира Путина.– Михаил Яковлевич, на недавней рабочей встрече с Владимиром Путиным вы попросили помочь с финансированием строительства нового моста через Волгу в Ярославле, президент ответил, что поручит ведомствам заняться вопросом и посмотрит, есть ли деньги в загашнике у Марата Хуснуллина. Нашлись ли деньги в загашнике у вице-премьера, и зачем городу нужен третий мост?– Смотрите, когда вы въезжаете по трассе М-8 в Ярославль, она переходит в Московский проспект. И если вам нужно в левобережную часть города или дальше – трасса уходит потом на Вологду – у вас остается одна дорога: Московский проспект, затем Октябрьский мост через Волгу. Есть окружная дорога, и грузовой транспорт, действительно, идет по окружной. Но весь пассажирский транспорт идет по Московскому проспекту и Октябрьскому мосту, потому что по-другому вы на ту часть Волги просто не переберетесь. Представляете, какие там пробки? Мы рассчитываем создать альтернативу Московскому проспекту, построить развязки и новый мост, весь этот проект называется "Карабулинская развязка". Конечно, проект крайне важен – потому что текущая ситуация сдерживает развитие города. Потенциально на территориях, которые новый мост свяжет с правобережной частью Ярославля, можно построить минимум три миллиона квадратных метров жилья. На встрече с президентом я говорил про мост как ключевую часть проекта "Карабулинской развязки".– В итоге какой статус, нашлись деньги?– Пока мы ждем резолюцию президента. Будет резолюция президента – перейдем к дальнейшему обсуждению. Но времени мы не теряем. С конца прошлого года мы готовили технико-ценовой аудит на всю "Карабулинскую развязку", и частично он у нас готов. Мост зайдет в экспертизу уже к 1 сентября. На основании ТЦА уже будет более точная цифра на проектирование. Мы рассчитываем, что получим деньги на проектирование, и тогда в конце этого года разыграем торги на проектирование. Оно займет примерно полгода, и во второй половине следующего года мы уже сможем выходить на стройку. Основные финансовые затраты придутся на 2025-2026 годы, потому что этот проект серьезный и очень крупный. Но наша задача заключается в том, чтобы построить "Карабулинскую развязку" полностью – поэтапно, но всю полностью.– У вас в кабинете висит карта области, на которой плохие дороги закрашены черным цветом. Вижу, что черного цвета немало. Есть ли у вас планы приведения этих дорог в нормативное состояние?– И планы есть, и реализация есть. У нас 57% областных дорог и 73% муниципальных дорог находятся не в нормативном состоянии. Задача – кардинальным образом исправить ситуацию в лучшую сторону. По плану у нас дорожный фонд составляет порядка 10 миллиардов рублей ежегодно. В этом году мы ремонтируем дорог на 15 с лишним миллиардов рублей: два миллиарда дополнительно мы получили от федерального правительства, а еще на три миллиарда мы предложили подрядчикам выйти на ремонты дорог сейчас, а деньги получить в начале следующего года, то есть за счет лимита 2023 года. И многие согласились. В итоге, в этом году мы приведем в нормативное состояние 400 километров дорог регионального и местного значения, а за счет лимитов следующего года – еще 140 километров региональных и муниципальных. Это в 1,5 раза больше, чем мы изначально планировали на этот год.Мы собрали со всех муниципальных районов проектно-сметную документацию, и предложили профинансировать все дороги, если они найдут подрядчиков на эти условия – ремонт сейчас, а деньги в следующем году. И вот, например, Рыбинский район обычно ремонтирует дороги миллионов на шесть в год. А принесли они проекты с готовыми подрядчиками миллионов на 100. В этом году они сделают столько дорог, сколько сделали бы за 20 лет, то есть 2042 год у них наступит в 2022-м.– Как у них это получилось?– Они были готовы, молодцы. Я всегда говорю: готовьте проектно-сметную документацию, потому что когда появляются дополнительные возможности, мы даем деньги тем, кто готов их реализовать. Кто-то пришел с одной дорогой – получил деньги на одну дорогу, а кто-то принес 15 дорог – и получил деньги на 15 дорог.– Трасса М-8 проходит через Переславль-Залесский, и в городе она, мягко говоря, не в нормативном состоянии. К тому же въезжающие в город туристы встают в великую переславскую пробку и стоят на каждом светофоре. Как решается эта проблема?– Расширить существующую дорогу крайне сложно, поэтому речь идет о строительстве новой дороги. Проект есть, мы рассчитываем, что реализовываться он начнет в следующем году. Новая дорога позволит уйти от светофора и сделать так, чтобы никто в пробках не стоял. Но проект проектом, под него еще нужно финансирование. Сразу никто финансировать не будет такие объемы, конечно же, поэтому речь идет о том, чтобы сделать пока развязку, уйти от светофора и сделать там пару километров. Это порядка трех миллиардов рублей. И дальше двигаться постепенно с тем, чтобы полностью реализовать проект.– У Переславля же уже есть объездная дорога, почему по ней не едут?– И по ней тоже едут. Едут и там, и тут. Огромное количество туристов едет. Потому что я не знаю более туристической области в Центральном федеральном округе, чем Ярославская область. Мы все-таки – столица Золотого кольца, у нас в регионе находятся четыре города этого маршрута: Ярославль, Углич, Переславль-Залесский и Ростов Великий. Кроме того, только у нас в ЦФО есть море, больше ни у кого нет – это Рыбинское водохранилище. Это наше озеро Байкал – 110 километров в длину и 70 в ширину, и никакие водохранилища в центре России даже близко с ним не сравнятся. Поэтому здесь для туризма самое великолепное место, которое только можно себе представить. Здесь красиво, здесь для туристов рай.Конечная наша цель – сделать на территории Ярославской области трассу М-8 по две полосы в каждую сторону. Там порядка 60 километров проблемные, где движение идет по одной полосе. Это огромные деньги, я думаю, в совокупности более 50-60 миллиардов рублей. Понятно, что это будет сделано не сразу, а постепенно. Мы в прошлом году встречались с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным – ред.), проговорили с ним этот вопрос, и сейчас работы на трассе уже идут, будет сделано серьезное расширение. Мы конкретно проговаривали, чтобы было открыто финансирование на трассу М-8, потому что это интересно не только Ярославлю, не только Ярославской области, но и всем регионам, которые зависят от этой трассы.– Какие-то сроки можете назвать?– Все-таки корректнее, чтобы сроки называли на федеральном уровне, потому что это федеральная дорога. Я думаю, что в общей сложности эта работа может занять порядка шести лет.Мы занимаемся и железнодорожным транспортом. В Ярославль из Москвы "Ласточки" идут три часа, сотые поезда минут на 20-30 дольше. Мы договорились с главой РЖД Олегом Белозеровым, что с конца следующего года у нас будут ездить только "Ласточки". Кроме того, мы ожидаем, и это закреплено в инвестиционных планах РЖД, что к 2027 году время в пути на "Ласточке" будет сокращено на 30 минут, то есть будет занимать всего 2,5 часа.– Огромный поток туристов, о котором вы говорили и президенту, это следствие действующих логистических ограничений для туристов? Видите ли вы рост за счет туристов, которые в этом году не добрались до южных регионов и приехали к вам на Волгу? Или это не повлияло и турпоток как был высоким, так и продолжает расти?– Он как был высокий, так и продолжает расти быстрыми темпами. Но этот поток может быть еще на порядок выше – в десять раз. Я в этом глубочайше уверен. Это вопрос того, знают ли люди про Ярославскую область. Когда я говорю про Ярославскую область, то все знают, что она есть на карте страны, и предполагают, что столицей является Ярославль. На этом знания практически заканчиваются.Я говорю про Мышкин, например, и про него все знают, но только 70% знают, что он в Ярославской области. Я говорю про Ростов Великий: "Иван Васильевич меняет профессию" смотрели? Это Ростов Великий. Все говорят: "А, так это там!". Никто не знает, что здесь есть Волга, что здесь есть Рыбинское море. И, даже с учетом такой ситуации, здесь огромное количество туристов.А если мы расскажем всем про то, что здесь есть, туристов будет в десять раз больше. Возникнет только один вопрос – где они будут ночевать? Потому что гостиниц явно не хватает, все гостиницы забиты как в летний сезон, так и в Новый год и в майские праздники. Ко мне часто приезжают коллеги из федерального правительства и просят помочь где-нибудь переночевать, потому что просто негде. Было бы гостиниц в два раза больше – все было бы забито в два раза больше. Мы сняли всю рекламу Ярославской области на летний период, чтобы не тратить впустую деньги. Вы приезжайте, просто ночевать негде? Это странная какая-то реклама. Будем давать ее на осенний период. Нам нужно сделать так, чтобы количество туристов осенью, зимой и весной было близко к летнему.Я серьезно, здесь можно построить любой отель, и богатство обеспечено. Как стать миллионером? Построй отель в Ярославской области. Тут не надо думать, получится или нет, тут точно получится.– Очередь из инвесторов к вам стоит?– Стоит. Нам удалось привлечь частные инвестиции в эту сферу на сумму порядка 60 миллиардов рублей. Вот только самые крупные проекты: строительство туристического комплекса "Коприно Посад" (20 миллиардов рублей), туристско-рекреационный комплекс на берегу Плещеева озера в городе Переславле-Залесском (21,7 миллиарда рублей), проект "Комплексное развитие территории городского поселения Ростов", который включает строительство гостиниц, музеев, скверов (1,6 миллиарда рублей), "Домковка. Гостиница "5 звезд" (4,5 миллиарда рублей). Под Угличем проект пятизвездочного отеля на 200 номеров, он уже утвержден, стройка скоро начнется. Строим в сельской местности базы и отели, потому что у нас огромное количество рыболовов, охотников, просто людей, которые хотят побыть на природе.Дополнительно в этом году мы получили 150 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на строительство быстровозводимых модульных отелей. Реализация всех этих проектов поможет увеличить номерной фонд почти на 400 мест и создать более 40 новых рабочих мест.– По текущему году у вас есть прогноз по турпотоку?– Семь миллионов туристов было в прошлом году, из них два миллиона "ночующих". В этом году, я думаю, будет тоже не меньше семи миллионов. По предварительным данным за первую половину этого года Ярославскую область посетили около 640 тысяч "ночующих" туристов. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество "ночующих" туристов увеличилось на 60%, то есть динамика очень хорошая.Ярославская область – лидер среди регионов ЦФО в плане возможностей для активного отдыха, особенно на воде. У нас самая протяженная береговая линия Волги, уникальное Рыбинское море, крупнейшее пресноводное Плещеево озеро, и все это – в радиусе 150 километров от Москвы.– Как-то скромно, учитывая, что вы говорите о постоянном росте.– Покажет сезон. Я вам так скажу, что переночевать у большего количества вряд ли получится из-за ограниченности мест в отелях.– Но с палаткой же может приехать любой.– С палаткой, действительно, может приехать любой, поэтому семь миллионов и было. Кто-то с палаткой и переночевал, а кто-то просто погулял и уехал.Наша задача – сделать нормальный полноценный информационный ресурс, который объединит все – чтобы турист мог сразу увидеть всю информацию, приобрести билеты в музеи, на экскурсии, выставки, на водные прогулки. На водные прогулки, кстати, огромный спрос.А еще у нас прекрасный зоопарк – не такой, как в Москве, где медведь со львом спина к спине сидят, а просторный, огромный по территории, красивый. Еще не все животные собраны – слонов не хватает, обезьяны сейчас в планах, жирафы, бегемот. Мы на территории зоопарка и прилегающей территории будем развивать несколько инвестпроектов. На территории 270 гектаров, будут построены аквапарк, парк аттракционов, большой сафари-парк и много-много еще чего. Часть инвесторов уже есть, часть – в процессе поиска. Кстати, еще мы ищем инвестора и для нашего аэропорта "Туношна".– А на аэропорт какие планы?– Мы ищем инвестора, который вложится в строительство нового терминала и который будет заниматься развитием аэропорта с точки зрения рейсов, полетов. Мы готовы помогать, мы готовы работать вместе. Но нужен ключевой инвестор, который будет для себя это рассматривать, как ценный актив, коим аэропорт и является.– Пока нет интересантов?– Интересанты есть, нет серьезного инвестора.– Плещеево озеро в Переславле-Залесском периодически оказывается в центре скандалов из-за застройки на особо охраняемых природных территориях. Решена ли эта проблема?– Проблема решена тем, что больше такого не будет. Но то, что было в прошлом, то было в прошлом. Сроки давности уже истекли, бесполезно что-либо делать.– То есть строить не будут больше ничего?– Незаконного – нет. А если что-то будет построено где-то случайно, то это будет снесено. И это я могу обещать со всей откровенностью. Озеро входит в список особо охраняемых природных территорий федерального значения. И строительство в этой зоне возможно только при получении разрешения министерства природных ресурсов и экологии РФ. Чтобы получить разрешение, нужен внушительный пакет документов, что требует серьезных финансовых вложений и привлечения инвесторов. Одним словом, строительство возможно, но требования к любой деятельности на территории национального парка очень высокие.– Переславлю остро не хватает набережной, у властей региона уже есть проект, недавно был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на ее строительство. Когда начнется строительство?– В результате реализации этого проекта появится 3,5 километра набережной – благоустроенной общественной территории, очень яркой, интересной, красивой. Это инфраструктурный бюджетный кредит, сроки его сейчас утверждены – это 2024-25 годы. В министерстве будем ставить вопрос о переносе их на 2023-2024 годы, потому что подрядчик уже готов работать.– Для Ростова Великого также разрабатывается большая программа по развитию туризма, какой там статус?– Она не разрабатывается, а уже реализуется. Там серьезный инвестиционный проект на сумму более пяти миллиардов рублей – это деньги инфраструктурного бюджетного кредита, деньги банка БРИКС и частные инвестиции. Задача – сделать из Ростова туристический кластер. Это потрясающий город, там надо хорошо все благоустроить, и будет сказка.У нас есть проект "Ростов Великий – духовный центр России", на ПМЭФ в 2021 году мы с инвестором подписали соглашение на сумму более 1,6 миллиарда рублей. На эти средства будет отреставрировано здание Гостиного двора, на его базе будут размещены крупнейший в мире "Музей велосипедов", сеть фуд-кортов, торговые лавки с лучшими образцами сувенирной и гастрономический продукции городов Золотого кольца. В центре Ростова будет создан туристско-информационный центр с зоной сувениров, кафе и велопрокатом. Планируется строительство нескольких ресторанно-гостиничных комплексов. Для увеличения программы впечатлений появятся музей ретроавтомобилей, музей истории кирпичного производства с интерактивной площадкой, крупнейший в России музей карет и саней.Банк БРИКС выделили деньги на подсветку 56 зданий ансамбля Ростовского кремля, реконструкцию набережной озера Неро, пешеходный маршрут "Голландская крепость в древнерусском городе", реставрацию здания городского театра. Кроме того, одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на 1,3 миллиарда рублей для реконструкции дорог и общественных пространств в Ростове. Эту территорию ждет взрывное развитие, вот увидите.– Как в текущей экономической ситуации чувствуют себя ярославские предприятия? Есть у них сложности?– Сейчас время новых возможностей, и промышленники так к этому и относятся. Они занимают проактивную позицию. У нас промышленность практически не упала на фоне турбулентности, мы сохранились примерно на том же уровне. Но произошли очень существенные качественные изменения внутри.Надо сказать, что некоторые предприятия вырастают сейчас не просто на 10% или 20%, а в два или в пять раз. Например, самое крупное наше предприятие – "Сатурн", предприятие "Ростеха" – цеха новые строит, и сейчас задача стоит делать там двигатели для Sukhoi Superjet. "Сатурн" – это 15 тысяч человек, из них 2,5 тысячи человек – конструкторское бюро. У предприятия огромный потенциал. Сейчас они набирают на работу 500 человек дополнительно.Еще пример – ярославский завод "Резинотехника". Они монополисты, делают резиновые ремни и все остальное для, например, различного вида двигателей. У них сейчас серьезное расширение.Наш ярославский радиозавод, входит в холдинг "Российские космические системы" – в потенциале выручка должна вырасти в пять раз, с двух до десяти миллиардов рублей за счет огромного количества заказов.Еще пример – кофе-цикорный комбинат "Аронап" в Ростове. С пяти миллиардов рублей за год-полтора выручка вырастет до 10 миллиардов рублей. У них огромный спрос на фоне ухода конкурентов, строят новый цех. Предприятие "ЯрЛИ", производитель лакокрасочных изделий – огромный спрос на продукцию, руководство завода видит для себя новые ниши рынка, которые можно занять, и занимает их активно.Вот я только что был на верфи "Паритет-Центр", где строят огромные катамараны. Они говорят: мы хотели бы в три раза расшириться. Практически все предприятия Ярославской области сейчас набирают себе людей.– Как дела у завода японской компании Komatsu, у которого были проблемы с логистикой поставок? Он продолжает работать?– Да, продолжает. У нас не остановилось ни одно предприятие. Из-за сбоев в цепочке поставок и неопределенности в экономике Komatsu пока невозможно наращивать объемы производства, пока они остаются на уровне последних несколько лет. При этом сохраняются рабочие места, и выплачивается 100% заработной платы, предприятие активно работает над восстановлением цепочки поставок.– Вы упоминали высокотехнологичные производства, которые наращивают заказы. Неужели ни у кого не возникло проблем ни с сырьем, ни с оборудованием из-за санкций?– Конечно, возникло, и у многих. Это решается разными способами, они очевидны: либо поставка через третьи страны, либо замена сырья, комплектующих. Например, у того же "ЯрЛИ" раньше было 100% импортных составляющих производства продукции, сейчас 50%, то есть 50% они уже заменили, причем заменили на российское.Конечно, есть предприятия, которые находятся в зоне риска, не буду их называть, которые ориентированы были на экспорт очень серьезно…– И потеряли рынки сбыта?– Не потеряли, но сократили. И приходится им непросто. Они не находятся в кризисной ситуации, но они находятся в зоне риска. И наша задача мониторить, смотреть, как у них обстоят дела, как они справляются с этими вызовами, но такого, что здесь кто-то провалился в своей работе, закрылся или перестал работать, такого нет.– Михаил Яковлевич, несколько политических вопросов. Вы идете на выборы как самовыдвиженец. Это долгосрочное ваше решение, или вы рассматриваете для себя в будущем возможность вступления в какую-либо партию, например, в "Единую Россию", которая вас поддержала?– Решение долгосрочное. Для меня важно сохранить равноприближенность ко всем конструктивным политическим силам. Чем больше будет поддержка, тем больше сделаем для людей.– А разъясните, пожалуйста, ситуацию со списком сенаторов. СМИ писали, что вы якобы поменяли решение и вместо Николая Бурляева делегируете в Совет Федерации Виктора Костина. Это правда?– Я выдвинул трех человек, вот это факт. Решение буду принимать тогда, когда положено по закону, после выборов. Решение будет полностью в интересах Ярославской области и ее жителей. Это главный и, на самом деле, единственный критерий.– Должность мэра Ярославля вакантна с мая, конкурс будет проведен только в ноябре. Вас ситуация устраивает?– Она не вакантна, есть исполняющий обязанности. Там ситуация понятная. У нас одновременно с выборами губернатора Ярославской области проходят выборы в муниципальный совет города Ярославля. И этот муниципальный совет, который будет выбран жителями Ярославля, выберет руководителя города.– У вас какие требования к руководителю?– Нам важно, чтобы городская и областная власть были единым организмом, мы не делим полномочия, где муниципалитет, а где регион. Людям же нет разницы. Если у человека нет дороги рядом, ему все равно, чьи это полномочия – муниципальные или региональные. Он говорит: "Пожалуйста, нормальную дорогу сделайте". Поэтому я к этому подхожу очень просто, это все наши общие полномочия. И мы именно так с главами муниципальных образований к этому и относимся. Мое личное видение – не про конкретную персону, а про набор качеств. Требования к мэру, как и ко всем чиновникам, сейчас высокие: быть эффективным, неравнодушным, открытым к людям профессионалом.– Переславль-Залесский без мэра с апреля, депутаты городской думы в очередной раз не смогли выбрать главу. Вы не видите здесь признаков кризиса муниципальной власти?– То, что его не выбрали, для меня значит только одно: человек должен еще себя проявить, показать. Понятно, что через три недели после того, как он пришел, его и не могли, наверное, выбрать. Ничего там страшного нет, никакой катастрофы я в этом не вижу, выводов никаких глубокомысленных я тоже из этого не делаю, как делают многие. Мне важно, чтобы человек был эффективным и все. Если он будет неэффективным, если он не будет достигать результатов по развитию, я сам поставлю вопрос о том, что он не должен заниматься этой работой. Но если я вижу, что он эффективный, что он достигает результатов, то, наверное, это вижу не только я, но и жители, и видят депутаты. И поэтому понятно, что решение будет положительное.– Как идет восстановление после пожара музея "Космос" и деревянной избы – копии дома, в котором жила Валентина Терешкова?– Музей "Космос" состоит из двух частей: каменной и деревянной. Сгорела деревянная, но каменная тоже пострадала, потому что там сажа, налет. Восстановление каменной части уже началось. Восстановление деревянной части немножко задерживается, потому что сотрудники музея определяются с тем, какая она должна быть. Мемориальные вещи не утрачены. Сейчас реставраторы музея работают с пострадавшими предметами из текстиля, дерева и металла. Учитывая востребованность музея, его значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, дано поручение в срок до 1 сентября закончить ремонтные работы в основном, кирпичном, здании. Сейчас подрядчик на объекте есть, работы начались.Параллельно мы работаем по решению вопросов безопасности музея, благоустройству территории. Мы точно все восстановим, более того, мы хотим сделать намного лучше, чем было. Мы хотим не только поставить камеры и ограду, которых не было раньше, но и сделать перед музеем тематический парк. Хотим сделать это вместе с "Роскосмосом". Мы это в свое время обсуждали с Рогозиным Дмитрием Олеговичем, вот и сейчас полная преемственность этой позиции у руководства "Роскосмоса".– А поджигателей не нашли?– Поджигателей не нашли, ровно потому, что не было камер. Мы сейчас делаем большой серьезный инфраструктурный проект "Наши дворы" по благоустройству дворов во всей области, и одновременно с детскими и спортивными площадками, делаем подсветку, озеленение, парковки и так далее, обязательно в каждый двор устанавливаем две видеокамеры, которые потом войдут в систему "Безопасный город". И сразу же произошел случай, когда молодые ребята ночью начали разламывать одну из площадок. Камера их зафиксировала, их нашли, сейчас идет восстановление ущерба, штраф, все как положено. И у нас стоит задача сделать так, чтобы камеры стояли в максимальном количестве, чтобы люди чувствовали по всей территории Ярославской области себя безопасно.– Ярославская область в числе других регионов оказывает помощь Донбассу, как идет этот процесс?– Мы оказываем гуманитарную помощь, помогаем нашим военным, их семьям. Мы, естественно, приняли у себя правовые акты по поддержке семей: в случае, если погиб военнослужащий, мы выплачиваем миллион рублей, если ранен, то 500-800 тысяч рублей в зависимости от тяжести ранения. Конечно, мы всех наших героев обязательно увековечиваем в памяти, потому что это правильно, никто не должен быть забыт. И, конечно, мы участвуем в поддержке нашей армии.Мы уже направили около 357 тонн гуманитарной помощи для населения республик Донбасса и территории Украины, контролируемой Вооруженными силами Российской Федерации. Направлено 14 партий гуманитарного груза с продуктами питания, это тушенка, консервы, вода, крупы, макаронные изделия, сахар, чай, а также предметы первой необходимости и гигиены, медицинское оборудование и строительные материалы.Из резервного фонда департаменту региональной безопасности мы выделили 10 миллионов рублей на субсидии Ярославскому областному отделению фонда "Российский фонд милосердия и здоровья" на оказание помощи военнослужащим, которые зарегистрированы на территории региона и изъявили желание участвовать в специальной военной операции.Правительство взяло на себя решение вопросов помощи семьям погибших: приобретение жилья, устройство детей в образовательные учреждения.– Есть ли планы оказания помощи освобожденным территориям?– Мы готовы оказывать всем максимально возможную поддержку.

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https://ria.ru/20220623/transport-1797559235.html

https://ria.ru/20220729/lgoty-1805952443.html

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https://ria.ru/20220606/natsproekty-1793510774.html

https://ria.ru/20220608/promyshlennost-1793987295.html

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Артем Смирнов

ярославская область, михаил евраев, ярославль, переславль-залесский, туризм, строительство