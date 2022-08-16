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Сухогруз Razoni с украинским зерном прибыл в Тартус - РИА Новости, 16.08.2022
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Сухогруз Razoni с украинским зерном прибыл в Тартус
Сухогруз Razoni с украинским зерном прибыл в Тартус - РИА Новости, 16.08.2022
Сухогруз Razoni с украинским зерном прибыл в Тартус
Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, сухогруз Razoni, прибыл в сирийский порт Тартус, передает агентство... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:26
2022-08-16T19:26
украина
россия
турция
в мире
сирия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, сухогруз Razoni, прибыл в сирийский порт Тартус, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник и спутниковые данные.Двенадцатого августа сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic сообщал, что сухогруз Razoni покинул турецкий порт Мерсин и направляется в сторону Египта. После этого агентство Рейтер сообщало, что судно приближается к Тартусу."Первое судно, вышедшее с Украины с рамках сделки по возобновлению экспорта зерна из страны две недели назад, во вторник пришвартовалось в сирийском Тартусе", - говорится в сообщении агентства.По словам источника агентства, как минимум часть зерна с судна выгружается в Сирии.Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тысячами тонн кукурузы на борту в рамках достигнутого в Турции соглашения и должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе ливанского заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе, в связи с просрочкой условий доставки более чем на пять месяцев. Сообщалось, что грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
https://ria.ru/20220816/zerno-1809894913.html
https://ria.ru/20220815/prodovolstvie-1809860848.html
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украина, россия, турция, в мире, сирия
Украина, Россия, Турция, В мире, Сирия
19:26 16.08.2022
 
Сухогруз Razoni с украинским зерном прибыл в Тартус

Сухогруз Razoni с украинским зерном пришвартовался в сирийском порту Тартус

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni
Сухогруз Razoni - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз Razoni. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, сухогруз Razoni, прибыл в сирийский порт Тартус, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник и спутниковые данные.
Двенадцатого августа сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic сообщал, что сухогруз Razoni покинул турецкий порт Мерсин и направляется в сторону Египта. После этого агентство Рейтер сообщало, что судно приближается к Тартусу.
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
09:02
В Турции сообщили о выходе пяти судов с зерном из украинских портов
"Первое судно, вышедшее с Украины с рамках сделки по возобновлению экспорта зерна из страны две недели назад, во вторник пришвартовалось в сирийском Тартусе", - говорится в сообщении агентства.
По словам источника агентства, как минимум часть зерна с судна выгружается в Сирии.
Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тысячами тонн кукурузы на борту в рамках достигнутого в Турции соглашения и должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе ливанского заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе, в связи с просрочкой условий доставки более чем на пять месяцев. Сообщалось, что грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 21:48
С Украины вывезли морем более 450 тысяч тонн продовольствия
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 19:23
Власти Одесской области сообщили об отправлении судна с зерном в Эфиопию
 
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