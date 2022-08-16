https://ria.ru/20220816/zerno-1810089907.html

Сухогруз Razoni с украинским зерном прибыл в Тартус

Сухогруз Razoni с украинским зерном прибыл в Тартус - РИА Новости, 16.08.2022

Сухогруз Razoni с украинским зерном прибыл в Тартус

Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, сухогруз Razoni, прибыл в сирийский порт Тартус, передает агентство... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T19:26

2022-08-16T19:26

2022-08-16T19:26

украина

россия

турция

в мире

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806888442_0:13:1226:702_1920x0_80_0_0_126d18f8b580b178a7067167bb9f97e9.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, сухогруз Razoni, прибыл в сирийский порт Тартус, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник и спутниковые данные.Двенадцатого августа сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic сообщал, что сухогруз Razoni покинул турецкий порт Мерсин и направляется в сторону Египта. После этого агентство Рейтер сообщало, что судно приближается к Тартусу."Первое судно, вышедшее с Украины с рамках сделки по возобновлению экспорта зерна из страны две недели назад, во вторник пришвартовалось в сирийском Тартусе", - говорится в сообщении агентства.По словам источника агентства, как минимум часть зерна с судна выгружается в Сирии.Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тысячами тонн кукурузы на борту в рамках достигнутого в Турции соглашения и должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе ливанского заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе, в связи с просрочкой условий доставки более чем на пять месяцев. Сообщалось, что грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220816/zerno-1809894913.html

https://ria.ru/20220815/prodovolstvie-1809860848.html

https://ria.ru/20220814/sudno-1809540436.html

украина

россия

турция

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, турция, в мире, сирия