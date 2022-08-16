https://ria.ru/20220816/vitke-1810058320.html
Завершилась церемония прощания с поэтом Витке
Завершилась церемония прощания с поэтом Витке - РИА Новости, 16.08.2022
Завершилась церемония прощания с поэтом Витке
Церемония прощания с поэтом-песенником Германом Витке, открывшим для публики Богдана Титомира и Леонида Агутина, завершилась в подмосковной Балашихе рядом с... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:29
2022-08-16T17:29
2022-08-16T17:29
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Церемония прощания с поэтом-песенником Германом Витке, открывшим для публики Богдана Титомира и Леонида Агутина, завершилась в подмосковной Балашихе рядом с Николо-Архангельским кладбищем, передает корреспондент РИА Новости.Проститься с поэтом пришли близкие, друзья и коллеги, в том числе Леонид Агутин, Анжелика Варум, лидер музыкальной группы "A'Studio" Байгали Серкебаев, певец и композитор Александр Добронравов и другие.Церемония прощания началась с аплодисментов, также прозвучали песни, стихи к которым были написаны поэтом. Затем присутствующие возложили цветы и произнесли прощальные речи.Герман Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве, в шоу-бизнесе начал работать в 1989 году. Спустя два года познакомился с Богданом Титомиром и написал для него тексты песен "Делай как я", "Секс-машина", "Кайф" и другие. Поэт умер 12 августа на 54-м году жизни. По словам певицы Ирины Дюковой, причиной смерти стал инфаркт.
https://ria.ru/20220814/pik-1809507333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, новости культуры, герман витке, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Новости культуры, Герман Витке, Шоу-бизнес
Завершилась церемония прощания с поэтом Витке
В Балашихе завершилась церемония прощания с поэтом Германом Витке
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Церемония прощания с поэтом-песенником Германом Витке, открывшим для публики Богдана Титомира и Леонида Агутина, завершилась в подмосковной Балашихе рядом с Николо-Архангельским кладбищем, передает корреспондент РИА Новости.
Проститься с поэтом пришли близкие, друзья и коллеги, в том числе Леонид Агутин, Анжелика Варум, лидер музыкальной группы "A'Studio" Байгали Серкебаев, певец и композитор Александр Добронравов и другие.
"Он был большим поэтом, одним из главных в нашей стране. Он работал на молодое поколение... Я думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что он непростительно рано ушел", – отметил Добронравов.
Церемония прощания началась с аплодисментов, также прозвучали песни, стихи к которым были написаны поэтом. Затем присутствующие возложили цветы и произнесли прощальные речи.
"Он был, не побоюсь этого слова, великий поэт, с глубокими текстами, которые, я думаю, что еще оценит и слушатель, и читатель. Огромное количество больших песен было создано им с такими же талантливыми композиторами", – рассказал друг поэта Илья Зудин.
Герман Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве, в шоу-бизнесе начал работать в 1989 году. Спустя два года познакомился с Богданом Титомиром и написал
для него тексты песен "Делай как я", "Секс-машина", "Кайф" и другие.
Поэт умер
12 августа на 54-м году жизни. По словам певицы Ирины Дюковой, причиной смерти стал инфаркт.