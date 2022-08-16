https://ria.ru/20220816/vitke-1810058320.html

Завершилась церемония прощания с поэтом Витке

Завершилась церемония прощания с поэтом Витке - РИА Новости, 16.08.2022

Завершилась церемония прощания с поэтом Витке

Церемония прощания с поэтом-песенником Германом Витке, открывшим для публики Богдана Титомира и Леонида Агутина, завершилась в подмосковной Балашихе рядом с... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:29

2022-08-16T17:29

2022-08-16T17:29

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Церемония прощания с поэтом-песенником Германом Витке, открывшим для публики Богдана Титомира и Леонида Агутина, завершилась в подмосковной Балашихе рядом с Николо-Архангельским кладбищем, передает корреспондент РИА Новости.Проститься с поэтом пришли близкие, друзья и коллеги, в том числе Леонид Агутин, Анжелика Варум, лидер музыкальной группы "A'Studio" Байгали Серкебаев, певец и композитор Александр Добронравов и другие.Церемония прощания началась с аплодисментов, также прозвучали песни, стихи к которым были написаны поэтом. Затем присутствующие возложили цветы и произнесли прощальные речи.Герман Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве, в шоу-бизнесе начал работать в 1989 году. Спустя два года познакомился с Богданом Титомиром и написал для него тексты песен "Делай как я", "Секс-машина", "Кайф" и другие. Поэт умер 12 августа на 54-м году жизни. По словам певицы Ирины Дюковой, причиной смерти стал инфаркт.

https://ria.ru/20220814/pik-1809507333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, новости культуры, герман витке, шоу-бизнес