https://ria.ru/20220812/vitke-1809151260.html

Биография Германа Витке

Биография Германа Витке - РИА Новости, 12.08.2022

Биография Германа Витке

Российский поэт, автор песен Герман Юрьевич Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве в семье потомственных военных. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:04

2022-08-12T14:04

2022-08-12T14:04

справки

москва

герман витке

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Российский поэт, автор песен Герман Юрьевич Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве в семье потомственных военных. В шоу-бизнесе как поэт-песенник дебютировал в 1989 году: в паре с Кириллом Крастошевским Витке написал тексты песен "Делай как я", "Кайф", "Секс-машина" и "Сила" для первого альбома Богдана Титомира "Высокая энергия". В марте 1992 года вышла первая публикация стихов в журнале "Юность", печатном органе Союза писателей СССР. Тогда же началась работа с музыкантом и композитором Леонидом Агутиным, совместно с которым писался альбом "Босоногий мальчик", давший начало карьере артиста.В том же году в соавторстве с композитором Юрием Варум Герман Витке создал песню "Ля-ля-фа", ставшую впоследствии визитной карточкой певицы Анжелики Варум. В последующем для Варум он написал такие хиты, как "Королева", "Все в твоих руках" и "Не жди меня".В 1994 году по просьбе композитора и продюсера Игоря Матвиенко Герман Витке придумал название для его новой группы – "Иванушки International", а также принял участие в создании дебютного альбома группы. Среди песен, написанных им для коллектива, – "Два бездонных океана глаз" и "Миллионы огней".Витке также сотрудничал с Александром Ивановым и группой "Рондо", стал автором песен "Ну и пусть", "Мечты", "Улетай" и других.В сотрудничестве с певцом и композитором Александром Добронравовым Герман Витке написал песни "Одинокая волчица", "Бедняк", "Четверо гостей", "Моя Москва", "Девочка" и многие другие.В разное время композиции на стихи Германа Витке исполняли Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Ирина Понаровская, Лада Дэнс, Сергей Крылов, Борис Моисеев, Марина Хлебникова, Юлия Началова, Татьяна Овсиенко, Алёна Апина, Ирина Дюкова, Евгений Кемеровский, Александр Кальянов, группы "А-Студио", "Сливки", "Динамит" и многие другие.Герман Витке также был автором корпоративных произведений для крупных российских предприятий, таких как "Газпром", "Аэрофлот" и других.12 августа 2022 года Герман Витке скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, герман витке