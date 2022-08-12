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Умер поэт Герман Витке - РИА Новости, 12.08.2022
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Шоубиз
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Умер поэт Герман Витке
Умер поэт Герман Витке - РИА Новости, 12.08.2022
Умер поэт Герман Витке
Скончался поэт Герман Витке - автор песен Леонида Агутина, Богдана Титомира и других звёзд российской эстрады, сообщила певица Ирина Дюкова в социальной сети... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:27
2022-08-12T13:22
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Скончался поэт Герман Витке - автор песен Леонида Агутина, Богдана Титомира и других звёзд российской эстрады, сообщила певица Ирина Дюкова в социальной сети "ВКонтакте"."Друзья. Сегодня в 07.05 перестало биться сердце Геры Витке, великого Поэта, очень близкого мне Человека, моего бывшего Мужа и большого Друга по жизни", - написала Дюкова в соцсети.Витке было 53 года.Герман Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве. Витке начал работать в шоу-бизнесе в 1989 году. Спустя два года познакомился с певцом Богданом Титомиром и написал для него тексты песен "Делай как я", "Секс-машина", "Кайф" и другие. За свою жизнь Витке стал автором множества хитов, которые исполняли Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Марина Хлебникова и другие звёзды отечественной эстрады.
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общество, культура, новости культуры
Общество, Культура, Шоубиз, Новости культуры
12:27 12.08.2022 (обновлено: 13:22 12.08.2022)
 
Умер поэт Герман Витке

Умер автор песен звезд российской эстрады Герман Витке

© Фото из аккаунта Германа Витке в соцсетиГерман Витке
Герман Витке
© Фото из аккаунта Германа Витке в соцсети
Герман Витке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Скончался поэт Герман Витке - автор песен Леонида Агутина, Богдана Титомира и других звёзд российской эстрады, сообщила певица Ирина Дюкова в социальной сети "ВКонтакте".
"Друзья. Сегодня в 07.05 перестало биться сердце Геры Витке, великого Поэта, очень близкого мне Человека, моего бывшего Мужа и большого Друга по жизни", - написала Дюкова в соцсети.
Витке было 53 года.
Герман Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве. Витке начал работать в шоу-бизнесе в 1989 году. Спустя два года познакомился с певцом Богданом Титомиром и написал для него тексты песен "Делай как я", "Секс-машина", "Кайф" и другие. За свою жизнь Витке стал автором множества хитов, которые исполняли Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Марина Хлебникова и другие звёзды отечественной эстрады.
 
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