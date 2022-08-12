https://ria.ru/20220812/vitke-1809110027.html

Умер поэт Герман Витке

Умер поэт Герман Витке - РИА Новости, 12.08.2022

Умер поэт Герман Витке

Скончался поэт Герман Витке - автор песен Леонида Агутина, Богдана Титомира и других звёзд российской эстрады, сообщила певица Ирина Дюкова в социальной сети... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:27

2022-08-12T12:27

2022-08-12T13:22

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Скончался поэт Герман Витке - автор песен Леонида Агутина, Богдана Титомира и других звёзд российской эстрады, сообщила певица Ирина Дюкова в социальной сети "ВКонтакте"."Друзья. Сегодня в 07.05 перестало биться сердце Геры Витке, великого Поэта, очень близкого мне Человека, моего бывшего Мужа и большого Друга по жизни", - написала Дюкова в соцсети.Витке было 53 года.Герман Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве. Витке начал работать в шоу-бизнесе в 1989 году. Спустя два года познакомился с певцом Богданом Титомиром и написал для него тексты песен "Делай как я", "Секс-машина", "Кайф" и другие. За свою жизнь Витке стал автором множества хитов, которые исполняли Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Марина Хлебникова и другие звёзды отечественной эстрады.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, культура, новости культуры