https://ria.ru/20220816/miller-1810021053.html

Эзра Миллер признался в проблемах с психикой

Эзра Миллер признался в проблемах с психикой - РИА Новости, 16.08.2022

Эзра Миллер признался в проблемах с психикой

Американский актер Эзра Миллер, известный фильмам "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари", заявил, что начал лечение из-за проблем с психикой. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:19

2022-08-16T16:19

2022-08-16T16:19

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американский актер Эзра Миллер, известный фильмам "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари", заявил, что начал лечение из-за проблем с психикой.В этом году Миллер неоднократно становился виновником скандалов. В конце марта полиция Гавайев задержала его после хулиганства в баре. Актер, по данным правоохранителей, выкрикивал "непристойности" и в один момент выхватил микрофон у поющей девушки, а затем бросился на мужчину, игравшего в дартс. Полиция временно задержала Эзру, но выпустила его под залог. А в апреле суд запретил Миллеру приближаться к семейной паре после их жалобы на то, что знаменитость ворвалась к ним домой.Также в апреле полиция того же штата вновь задержала Миллера из-за того, что он бросил стул и попал им в женщину. Несколько дней назад актеру было предъявлено обвинение в краже со взломом в штате Вермонт в США.

https://ria.ru/20220815/sheykh-1809727234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, новости культуры, шоу-бизнес