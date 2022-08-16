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Эзра Миллер признался в проблемах с психикой - РИА Новости, 16.08.2022
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Эзра Миллер признался в проблемах с психикой
Эзра Миллер признался в проблемах с психикой - РИА Новости, 16.08.2022
Эзра Миллер признался в проблемах с психикой
Американский актер Эзра Миллер, известный фильмам "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари", заявил, что начал лечение из-за проблем с психикой. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:19
2022-08-16T16:19
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американский актер Эзра Миллер, известный фильмам "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари", заявил, что начал лечение из-за проблем с психикой.В этом году Миллер неоднократно становился виновником скандалов. В конце марта полиция Гавайев задержала его после хулиганства в баре. Актер, по данным правоохранителей, выкрикивал "непристойности" и в один момент выхватил микрофон у поющей девушки, а затем бросился на мужчину, игравшего в дартс. Полиция временно задержала Эзру, но выпустила его под залог. А в апреле суд запретил Миллеру приближаться к семейной паре после их жалобы на то, что знаменитость ворвалась к ним домой.Также в апреле полиция того же штата вновь задержала Миллера из-за того, что он бросил стул и попал им в женщину. Несколько дней назад актеру было предъявлено обвинение в краже со взломом в штате Вермонт в США.
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Шоубиз, Знаменитости, Новости культуры, Шоу-бизнес
16:19 16.08.2022
 
Эзра Миллер признался в проблемах с психикой

Актер Эзра Миллер начал лечение из-за проблем с психикой

© AP Photo / Invision/Grant PollardАмериканский актер Эзра Миллер
Американский актер Эзра Миллер - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Invision/Grant Pollard
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американский актер Эзра Миллер, известный фильмам "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари", заявил, что начал лечение из-за проблем с психикой.

"Пройдя недавно через сильный кризис, я понял, что страдаю от комплексных проблем психического здоровья, и начал постоянное лечение. Я хочу извиниться перед всеми, кого я потревожил и расстроил своим поведением в прошлом. Я полон решимости выполнить необходимую работу, чтобы вернуться к здоровому, безопасному и продуктивному этапу жизни", – говорится в заявлении Миллера, которое опубликовало издание Hollywood Reporter.

В этом году Миллер неоднократно становился виновником скандалов. В конце марта полиция Гавайев задержала его после хулиганства в баре. Актер, по данным правоохранителей, выкрикивал "непристойности" и в один момент выхватил микрофон у поющей девушки, а затем бросился на мужчину, игравшего в дартс. Полиция временно задержала Эзру, но выпустила его под залог. А в апреле суд запретил Миллеру приближаться к семейной паре после их жалобы на то, что знаменитость ворвалась к ним домой.
Также в апреле полиция того же штата вновь задержала Миллера из-за того, что он бросил стул и попал им в женщину. Несколько дней назад актеру было предъявлено обвинение в краже со взломом в штате Вермонт в США.
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