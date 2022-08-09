https://ria.ru/20220809/miller-1808256988.html
Эзру Миллера обвинили в краже со взломом
Эзру Миллера обвинили в краже со взломом - РИА Новости, 09.08.2022
Эзру Миллера обвинили в краже со взломом
Американскому актеру Эзре Миллеру, известному по фильмам "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари", предъявили обвинение в краже со взломом в штате... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:14
2022-08-09T12:14
2022-08-09T12:14
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Американскому актеру Эзре Миллеру, известному по фильмам "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари", предъявили обвинение в краже со взломом в штате Вермонт в США, сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию штата.В конце марта в СМИ появились сообщения о хулигенстве Миллера в баре на Гавайях. Он, по данным правоохранителей, выкрикивал непристойности, выхватил микрофон у поющей девушки, а затем бросился на мужчину, игравшего в дартс. Полиция временно задержала актера, но затем выпустила его под залог.В апреле суд Гавайев запретил Миллеру приближаться к семейной паре после их жалобы на то, что знаменитость ворвалась к ним домой.Также в апреле полиция того же штата вновь задержала Миллера из-за того, что он бросил стул и попал им в женщину.
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знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры
Эзру Миллера обвинили в краже со взломом
Актеру из "Отряда самоубийц" Эзре Миллеру предъявили обвинение в краже со взломом
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Американскому актеру Эзре Миллеру, известному по фильмам "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари", предъявили обвинение в краже со взломом в штате Вермонт в США, сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию штата.
"В результате расследования, включавшего разбор видеозаписей с камер наблюдения и заявлений, была найдена вероятная причина для предъявления Эзре М. Миллеру обвинения в совершении кражи со взломом в нежилом помещении", – говорится в заявлении.
В конце марта в СМИ появились сообщения о хулигенстве Миллера в баре на Гавайях. Он, по данным правоохранителей, выкрикивал непристойности, выхватил микрофон у поющей девушки, а затем бросился на мужчину, игравшего в дартс. Полиция временно задержала актера, но затем выпустила его под залог.
В апреле суд Гавайев запретил Миллеру приближаться к семейной паре после их жалобы на то, что знаменитость ворвалась к ним домой.
Также в апреле полиция того же штата вновь задержала Миллера из-за того, что он бросил
стул и попал им в женщину.