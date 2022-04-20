Рейтинг@Mail.ru
Эзра Миллер бросил стул в женщину - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220420/miller-1784426651.html
Эзра Миллер бросил стул в женщину
Эзра Миллер бросил стул в женщину - РИА Новости, 20.04.2022
Эзра Миллер бросил стул в женщину
Эзра Миллер был задержан полицией в штате Гавайи из за-того, что бросил стул в женщину, пишет журнал Rolling Stone. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:30
2022-04-20T10:30
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569653343_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcaf23a3426f1569e566fc0019b65b40.jpg
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Эзра Миллер был задержан полицией в штате Гавайи из за-того, что бросил стул в женщину, пишет журнал Rolling Stone.Согласно источнику, звезда фильмов "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари" разозлился, так как его попросили покинуть вечеринку в частном доме. Актер, как сообщается, "бросил стул, ударив 26-летнюю женщину по лбу". Девушка получила ссадину, но от медицинской помощи отказалась.Полиция отпустила Миллера через несколько часов после задержания, однако расследование инцидента продолжается.Издание отмечает, что только в марте с жалобами на поведение актера в полицию звонили десять раз. Причины жалоб были относительно незначительными: Миллера обвиняли в том, что он снимал на видео людей на заправке, отказывался покинуть тротуар возле ресторана и спорил с людьми.В конце марта полиция Гавайев задержала Миллера после хулиганства в баре. Он, по данным правоохранителей, выкрикивал непристойности и в один момент выхватил микрофон у поющей девушки, а затем бросился на мужчину, игравшего в дартс. Полиция временно задержала звезду, но выпустила его под залог.Позднее пара из города Хило обратилась в суд с жалобой на то, что Миллер ворвался к ним домой, угрожал им и якобы украл паспорт и кошелек. Судья запретил актеру приближаться к пострадавшим.
https://ria.ru/20220401/miller-1781215126.html
https://ria.ru/20220407/miller-1782307960.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569653343_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_306591917eb2795a1782d73af8fe5526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес
10:30 20.04.2022
 
Эзра Миллер бросил стул в женщину

Эзра Миллер бросил стул в женщину на Гавайях и вновь был задержан полицией

© AP Photo / Invision/Grant PollardАмериканский актер Эзра Миллер
Американский актер Эзра Миллер - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Invision/Grant Pollard
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Эзра Миллер был задержан полицией в штате Гавайи из за-того, что бросил стул в женщину, пишет журнал Rolling Stone.
Согласно источнику, звезда фильмов "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари" разозлился, так как его попросили покинуть вечеринку в частном доме. Актер, как сообщается, "бросил стул, ударив 26-летнюю женщину по лбу". Девушка получила ссадину, но от медицинской помощи отказалась.
Полиция отпустила Миллера через несколько часов после задержания, однако расследование инцидента продолжается.
Американский актер Эзра Миллер - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 10:25Шоубиз
Эзра Миллер ворвался в спальню супружеской пары на Гавайях
Издание отмечает, что только в марте с жалобами на поведение актера в полицию звонили десять раз. Причины жалоб были относительно незначительными: Миллера обвиняли в том, что он снимал на видео людей на заправке, отказывался покинуть тротуар возле ресторана и спорил с людьми.
В конце марта полиция Гавайев задержала Миллера после хулиганства в баре. Он, по данным правоохранителей, выкрикивал непристойности и в один момент выхватил микрофон у поющей девушки, а затем бросился на мужчину, игравшего в дартс. Полиция временно задержала звезду, но выпустила его под залог.
Позднее пара из города Хило обратилась в суд с жалобой на то, что Миллер ворвался к ним домой, угрожал им и якобы украл паспорт и кошелек. Судья запретил актеру приближаться к пострадавшим.
Американский актер Эзра Миллер - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 15:29Культура
Warner Bros. приостановила работу над проектами с Эзрой Миллером
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала