https://ria.ru/20220420/miller-1784426651.html
Эзра Миллер бросил стул в женщину
Эзра Миллер бросил стул в женщину - РИА Новости, 20.04.2022
Эзра Миллер бросил стул в женщину
Эзра Миллер был задержан полицией в штате Гавайи из за-того, что бросил стул в женщину, пишет журнал Rolling Stone. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:30
2022-04-20T10:30
2022-04-20T10:30
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Эзра Миллер был задержан полицией в штате Гавайи из за-того, что бросил стул в женщину, пишет журнал Rolling Stone.Согласно источнику, звезда фильмов "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари" разозлился, так как его попросили покинуть вечеринку в частном доме. Актер, как сообщается, "бросил стул, ударив 26-летнюю женщину по лбу". Девушка получила ссадину, но от медицинской помощи отказалась.Полиция отпустила Миллера через несколько часов после задержания, однако расследование инцидента продолжается.Издание отмечает, что только в марте с жалобами на поведение актера в полицию звонили десять раз. Причины жалоб были относительно незначительными: Миллера обвиняли в том, что он снимал на видео людей на заправке, отказывался покинуть тротуар возле ресторана и спорил с людьми.В конце марта полиция Гавайев задержала Миллера после хулиганства в баре. Он, по данным правоохранителей, выкрикивал непристойности и в один момент выхватил микрофон у поющей девушки, а затем бросился на мужчину, игравшего в дартс. Полиция временно задержала звезду, но выпустила его под залог.Позднее пара из города Хило обратилась в суд с жалобой на то, что Миллер ворвался к ним домой, угрожал им и якобы украл паспорт и кошелек. Судья запретил актеру приближаться к пострадавшим.
https://ria.ru/20220401/miller-1781215126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
Эзра Миллер бросил стул в женщину
Эзра Миллер бросил стул в женщину на Гавайях и вновь был задержан полицией
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Эзра Миллер был задержан полицией в штате Гавайи из за-того, что бросил стул в женщину, пишет журнал Rolling Stone.
Согласно источнику, звезда фильмов "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари" разозлился, так как его попросили покинуть вечеринку в частном доме. Актер, как сообщается, "бросил стул, ударив 26-летнюю женщину по лбу". Девушка получила ссадину, но от медицинской помощи отказалась.
Полиция отпустила Миллера через несколько часов после задержания, однако расследование инцидента продолжается.
Издание отмечает, что только в марте с жалобами на поведение актера в полицию звонили десять раз. Причины жалоб были относительно незначительными: Миллера обвиняли в том, что он снимал на видео людей на заправке, отказывался покинуть тротуар возле ресторана и спорил с людьми.
В конце марта полиция Гавайев задержала Миллера после хулиганства в баре. Он, по данным правоохранителей, выкрикивал непристойности и в один момент выхватил микрофон у поющей девушки, а затем бросился на мужчину, игравшего в дартс. Полиция временно задержала звезду, но выпустила его под залог.
Позднее пара из города Хило обратилась в суд с жалобой на то, что Миллер ворвался к ним домой, угрожал им и якобы украл паспорт и кошелек. Судья запретил актеру приближаться к пострадавшим.