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"Успокоить будет трудно". Французы обрушились на Макрона из-за Зеленского - РИА Новости, 16.08.2022
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"Успокоить будет трудно". Французы обрушились на Макрона из-за Зеленского
"Успокоить будет трудно". Французы обрушились на Макрона из-за Зеленского - РИА Новости, 16.08.2022
"Успокоить будет трудно". Французы обрушились на Макрона из-за Зеленского
Постоянное и бесполезное общение..." — написал один из пользователей. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:09
2022-08-16T16:27
в мире
магатэ
украина
эммануэль макрон
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона из-за новости о том, что он намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС."Постоянное и бесполезное общение..." — написал один из пользователей. "Надеюсь, он объявит о прекращении поставок оружия, пока Киев бомбит АЭС", — добавил другой. "Двое театральных друзей собираются устроить репетицию, чтобы люди поверили, будто они собираются прекратить свою чушь", — поддержал Alinver. "Успокоить этого клоуна будет сложно", — отметил statocaster. "Напомним, Украина уже пробовала шантажировать (Запад — Прим. ред.) Чернобыльской АЭС, требуя финансового участия от Европы", — возмутился edmano. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Обстрелы участились с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1808113662.html
https://ria.ru/20220816/zaes-1809875393.html
https://ria.ru/20220812/aes-1809270223.html
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в мире, магатэ, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский
В мире, МАГАТЭ, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
15:09 16.08.2022 (обновлено: 16:27 16.08.2022)
 
"Успокоить будет трудно". Французы обрушились на Макрона из-за Зеленского

Читатели Figaro высмеяли Макрона за планы обсудить с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона из-за новости о том, что он намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

"Постоянное и бесполезное общение..." — написал один из пользователей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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"Утянет нас на дно". Британцы возмутились ложью Зеленского об обстреле ЗАЭС
"Надеюсь, он объявит о прекращении поставок оружия, пока Киев бомбит АЭС", — добавил другой.

"Двое театральных друзей собираются устроить репетицию, чтобы люди поверили, будто они собираются прекратить свою чушь", — поддержал Alinver.

"Успокоить этого клоуна будет сложно", — отметил statocaster.

"Напомним, Украина уже пробовала шантажировать (Запад — Прим. ред.) Чернобыльской АЭС, требуя финансового участия от Европы", — возмутился edmano.

Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Обстрелы участились с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации.
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В МИД предупредили об опасности пути миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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В миреМАГАТЭУкраинаЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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