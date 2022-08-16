https://ria.ru/20220816/makron-1810015380.html

"Успокоить будет трудно". Французы обрушились на Макрона из-за Зеленского

"Успокоить будет трудно". Французы обрушились на Макрона из-за Зеленского - РИА Новости, 16.08.2022

"Успокоить будет трудно". Французы обрушились на Макрона из-за Зеленского

Постоянное и бесполезное общение..." — написал один из пользователей. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:09

2022-08-16T15:09

2022-08-16T16:27

в мире

магатэ

украина

эммануэль макрон

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона из-за новости о том, что он намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС."Постоянное и бесполезное общение..." — написал один из пользователей. "Надеюсь, он объявит о прекращении поставок оружия, пока Киев бомбит АЭС", — добавил другой. "Двое театральных друзей собираются устроить репетицию, чтобы люди поверили, будто они собираются прекратить свою чушь", — поддержал Alinver. "Успокоить этого клоуна будет сложно", — отметил statocaster. "Напомним, Украина уже пробовала шантажировать (Запад — Прим. ред.) Чернобыльской АЭС, требуя финансового участия от Европы", — возмутился edmano. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Обстрелы участились с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1808113662.html

https://ria.ru/20220816/zaes-1809875393.html

https://ria.ru/20220812/aes-1809270223.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, магатэ, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский