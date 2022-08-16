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Литва планирует заключить с США договор о поставках РСЗО HIMARS
Литва планирует заключить с США договор о поставках РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.08.2022
Литва планирует заключить с США договор о поставках РСЗО HIMARS
Литва планирует осенью подписать с США договор о поставках ей РСЗО HIMARS, Эстония подобный договор уже подписала, сообщил литовский министр обороны Арвидас... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:22
2022-08-16T14:22
2022-08-16T14:22
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арвидас анушаускас
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Литва планирует осенью подписать с США договор о поставках ей РСЗО HIMARS, Эстония подобный договор уже подписала, сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас."Этой осенью получится подписать договор с представителями США о поставках в Литву знаменитых HIMARS. У эстонцев договор уже есть, поскольку мы вместе этот проект продвигали. Эстонцы начали раньше, и у них уже есть, у нас это соглашение будет на пару месяцев позже, но поставка все равно начнется одновременно", - сказал Анушаускас в эфире радио LRT.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте. В качестве примера он привел реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы, которые "последнее время продвигаются западниками на роль супероружия", отметив при этом, что упомянутые вооружения, как и другие, "перемалываются в боях".
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литва, сша, арвидас анушаускас, в мире, рсзо himars
Литва, США, Арвидас Анушаускас, В мире, РСЗО HIMARS
Литва планирует заключить с США договор о поставках РСЗО HIMARS
Министр обороны Литвы Анушаускас заявил о планах заключить договор о поставках РСЗО HIMARS