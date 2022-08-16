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Литва планирует заключить с США договор о поставках РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.08.2022
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Литва планирует заключить с США договор о поставках РСЗО HIMARS
Литва планирует заключить с США договор о поставках РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.08.2022
Литва планирует заключить с США договор о поставках РСЗО HIMARS
Литва планирует осенью подписать с США договор о поставках ей РСЗО HIMARS, Эстония подобный договор уже подписала, сообщил литовский министр обороны Арвидас... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:22
2022-08-16T14:22
литва
сша
арвидас анушаускас
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Литва планирует осенью подписать с США договор о поставках ей РСЗО HIMARS, Эстония подобный договор уже подписала, сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас."Этой осенью получится подписать договор с представителями США о поставках в Литву знаменитых HIMARS. У эстонцев договор уже есть, поскольку мы вместе этот проект продвигали. Эстонцы начали раньше, и у них уже есть, у нас это соглашение будет на пару месяцев позже, но поставка все равно начнется одновременно", - сказал Анушаускас в эфире радио LRT.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте. В качестве примера он привел реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы, которые "последнее время продвигаются западниками на роль супероружия", отметив при этом, что упомянутые вооружения, как и другие, "перемалываются в боях".
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литва, сша, арвидас анушаускас, в мире, рсзо himars
Литва, США, Арвидас Анушаускас, В мире, РСЗО HIMARS
14:22 16.08.2022
 
Литва планирует заключить с США договор о поставках РСЗО HIMARS

Министр обороны Литвы Анушаускас заявил о планах заключить договор о поставках РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Литва планирует осенью подписать с США договор о поставках ей РСЗО HIMARS, Эстония подобный договор уже подписала, сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
"Этой осенью получится подписать договор с представителями США о поставках в Литву знаменитых HIMARS. У эстонцев договор уже есть, поскольку мы вместе этот проект продвигали. Эстонцы начали раньше, и у них уже есть, у нас это соглашение будет на пару месяцев позже, но поставка все равно начнется одновременно", - сказал Анушаускас в эфире радио LRT.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте. В качестве примера он привел реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы, которые "последнее время продвигаются западниками на роль супероружия", отметив при этом, что упомянутые вооружения, как и другие, "перемалываются в боях".
HIMARS - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 09:14
Польша покупает HIMARS для замены традиционной артиллерии, считает генерал
 
ЛитваСШААрвидас АнушаускасВ миреРСЗО HIMARS
 
 
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