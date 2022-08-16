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Завершились съемки сериала "Азазель" по роману Акунина - РИА Новости, 16.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220816/azazel-1809965943.html
Завершились съемки сериала "Азазель" по роману Акунина
Завершились съемки сериала "Азазель" по роману Акунина - РИА Новости, 16.08.2022
Завершились съемки сериала "Азазель" по роману Акунина
В Санкт-Петербурге завершились съемки сериала "Азазель" по роману Бориса Акунина, сообщает пресс-служба "Кинопоиска". РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:26
2022-08-16T14:26
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершились съемки сериала "Азазель" по роману Бориса Акунина, сообщает пресс-служба "Кинопоиска".Главный герой — начинающий сыщик 20-летний Эраст Фандорин. События разворачиваются в альтернативном мире в 2023 году. В реальности проекта Петроград — столица Российский Империи, революция не состоялась и большевики не пришли к власти. Страной управляет царь Николай III (Максим Матвеев) и прогрессивный премьер-министр Дмитрий Орлов (Евгений Стычкин). В расследовании дела о смерти владельца нефтепроводной компании Фандорину помогают современные технологии и робототехника.Кроме Матвеева и Стычкина, в сериале снимались Мила Ершова, Александр Семчев, Милена Радулович, Артем Быстров, Григорий Верник и другие. Кто сыграл Эраста Фандорина будет объявлено позже.Шоураннер — Александра Ремизова, режиссер — Нурбек Эген. Съемки проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, Севкабель Порту и других локациях Санкт-Петербурга. Премьера шоу состоится в осенне-зимнем сезоне 2022 — 2023.
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новости культуры, борис акунин, максим матвеев, санкт-петербург, кино и сериалы, кинопоиск, евгений стычкин, александр семчев (актер)
Культура, Новости культуры, Борис Акунин, Максим Матвеев, Санкт-Петербург, Кино и сериалы, Кинопоиск, Евгений Стычкин, Александр Семчев (актер)
14:26 16.08.2022
 
Завершились съемки сериала "Азазель" по роману Акунина

Съемки сериала "Азазель" по роману Акунина завершились в Санкт-Петербурге

© Фото предоставлено пресс-службой КинопоискаСъемки сериала "Азазель"
Съемки сериала Азазель
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершились съемки сериала "Азазель" по роману Бориса Акунина, сообщает пресс-служба "Кинопоиска".
Главный герой — начинающий сыщик 20-летний Эраст Фандорин. События разворачиваются в альтернативном мире в 2023 году. В реальности проекта Петроград — столица Российский Империи, революция не состоялась и большевики не пришли к власти. Страной управляет царь Николай III (Максим Матвеев) и прогрессивный премьер-министр Дмитрий Орлов (Евгений Стычкин).
© Фото предоставлено пресс-службой КинопоискаСъемки сериала "Азазель"
Съемки сериала Азазель
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Съемки сериала "Азазель"
В расследовании дела о смерти владельца нефтепроводной компании Фандорину помогают современные технологии и робототехника.
Кроме Матвеева и Стычкина, в сериале снимались Мила Ершова, Александр Семчев, Милена Радулович, Артем Быстров, Григорий Верник и другие.
Кто сыграл Эраста Фандорина будет объявлено позже.
© Фото предоставлено пресс-службой КинопоискаСъемки сериала "Азазель"
Съемки сериала Азазель
1 из 4
Съемки сериала "Азазель"
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска

На съемках "Азазель"

Съемки сериала Азазель
2 из 4

На съемках "Азазель"

© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска

Съемки "Азазель"

Съемки сериала Азазель
3 из 4

Съемки "Азазель"

© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска

Героиня сериала "Азазель"

Съемки сериала Азазель
4 из 4

Героиня сериала "Азазель"

© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
1 из 4
Съемки сериала "Азазель"
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
2 из 4

На съемках "Азазель"

© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
3 из 4

Съемки "Азазель"

© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
4 из 4

Героиня сериала "Азазель"

© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Шоураннер — Александра Ремизова, режиссер — Нурбек Эген.
Съемки проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, Севкабель Порту и других локациях Санкт-Петербурга.
Премьера шоу состоится в осенне-зимнем сезоне 2022 — 2023.
Актер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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КультураНовости культурыБорис АкунинМаксим МатвеевСанкт-ПетербургКино и сериалыКинопоискЕвгений СтычкинАлександр Семчев (актер)
 
 
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