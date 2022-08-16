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Завершились съемки сериала "Азазель" по роману Акунина

Завершились съемки сериала "Азазель" по роману Акунина - РИА Новости, 16.08.2022

Завершились съемки сериала "Азазель" по роману Акунина

В Санкт-Петербурге завершились съемки сериала "Азазель" по роману Бориса Акунина, сообщает пресс-служба "Кинопоиска". РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:26

2022-08-16T14:26

2022-08-16T14:26

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершились съемки сериала "Азазель" по роману Бориса Акунина, сообщает пресс-служба "Кинопоиска".Главный герой — начинающий сыщик 20-летний Эраст Фандорин. События разворачиваются в альтернативном мире в 2023 году. В реальности проекта Петроград — столица Российский Империи, революция не состоялась и большевики не пришли к власти. Страной управляет царь Николай III (Максим Матвеев) и прогрессивный премьер-министр Дмитрий Орлов (Евгений Стычкин). В расследовании дела о смерти владельца нефтепроводной компании Фандорину помогают современные технологии и робототехника.Кроме Матвеева и Стычкина, в сериале снимались Мила Ершова, Александр Семчев, Милена Радулович, Артем Быстров, Григорий Верник и другие. Кто сыграл Эраста Фандорина будет объявлено позже.Шоураннер — Александра Ремизова, режиссер — Нурбек Эген. Съемки проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, Севкабель Порту и других локациях Санкт-Петербурга. Премьера шоу состоится в осенне-зимнем сезоне 2022 — 2023.

https://ria.ru/20220815/depp-1809799928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, борис акунин, максим матвеев, санкт-петербург, кино и сериалы, кинопоиск, евгений стычкин, александр семчев (актер)