Завершились съемки сериала "Азазель" по роману Акунина
Съемки сериала "Азазель" по роману Акунина завершились в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено пресс-службой КинопоискаСъемки сериала "Азазель"
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершились съемки сериала "Азазель" по роману Бориса Акунина, сообщает пресс-служба "Кинопоиска".
Главный герой — начинающий сыщик 20-летний Эраст Фандорин. События разворачиваются в альтернативном мире в 2023 году. В реальности проекта Петроград — столица Российский Империи, революция не состоялась и большевики не пришли к власти. Страной управляет царь Николай III (Максим Матвеев) и прогрессивный премьер-министр Дмитрий Орлов (Евгений Стычкин).
© Фото предоставлено пресс-службой КинопоискаСъемки сериала "Азазель"
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Съемки сериала "Азазель"
В расследовании дела о смерти владельца нефтепроводной компании Фандорину помогают современные технологии и робототехника.
Кроме Матвеева и Стычкина, в сериале снимались Мила Ершова, Александр Семчев, Милена Радулович, Артем Быстров, Григорий Верник и другие.
Кто сыграл Эраста Фандорина будет объявлено позже.
© Фото предоставлено пресс-службой КинопоискаСъемки сериала "Азазель"
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Съемки сериала "Азазель"
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
На съемках "Азазель"
2 из 4
На съемках "Азазель"
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Съемки "Азазель"
3 из 4
Съемки "Азазель"
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Героиня сериала "Азазель"
4 из 4
Героиня сериала "Азазель"
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
1 из 4
Съемки сериала "Азазель"
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
2 из 4
На съемках "Азазель"
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
3 из 4
Съемки "Азазель"
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
4 из 4
Героиня сериала "Азазель"
© Фото предоставлено пресс-службой Кинопоиска
Шоураннер — Александра Ремизова, режиссер — Нурбек Эген.
Съемки проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, Севкабель Порту и других локациях Санкт-Петербурга.
Премьера шоу состоится в осенне-зимнем сезоне 2022 — 2023.