https://ria.ru/20220728/kino-1804381560.html

Максим Матвеев: мне нравится злой юмор моего героя в "Триггере"

Максим Матвеев: мне нравится злой юмор моего героя в "Триггере" - РИА Новости, 28.07.2022

Максим Матвеев: мне нравится злой юмор моего героя в "Триггере"

Максиму Матвееву исполняется 40 лет: он играет в ромкомах, драмах, триллерах и фэнтези. В планах — не менее разножанровые проекты. К юбилею актер дал интервью... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T08:00

2022-07-28T08:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Максиму Матвееву исполняется 40 лет: он играет в ромкомах, драмах, триллерах и фэнтези. В планах — не менее разножанровые проекты. К юбилею актер дал интервью РИА Новости, рассказав о новом фильме "Триггер", о том, какое кино надо снимать для российского зрителя, почему нужно выходить из зоны комфорта и какой город считает своим.— Новый сезон "Триггера" вышел спустя почти два года после первого. За это время мир изменился, а как с начала работы над проектом трансформировался ваш взгляд на сериал и вашего героя? — Совсем никак. Испытываю к этому материалу и персонажу абсолютно те же чувства, что и тогда. Мы по-прежнему с ним совпадаем во многом: взглядах на людей, события, поступки. Мне все так же нравится его непримиримый и подчас злой юмор. За Стрелецким интересно наблюдать: я ловлю себя на том, что этот персонаж существует по своим законам, он превратился в живого человека, если можно так выразиться. Стал самостоятельной сущностью с собственными качествами и триггерами.— С какими специалистами вы консультировались перед работой над сериалом? — У нас были консультанты на первом и втором проектах, они делились опытом. Мы вместе читали материал, репетировали, разбирали каждый кейс.— Чем отличалась подготовка к съемкам фильма?— Ничем, и это любопытно. Те же консультации, репетиции с партнерами, режиссером, читки. В процессе возникали правки ситуаций и текста. Но в целом я попал в привычную, знакомую мне рабочую атмосферу.— Сериал и фильм — это разный формат. В чем главная специфика?— Полный метр — более спрессованное повествование. Сериал — это длинная дистанция, включающая и "горизонтальную" линию работы над персонажем, и "вертикальную" — других героев и кейсы, с которыми имеет дело Стрелецкий. Здесь серий нет. Но та же драматургическая модель. Да, это другой формат, но он будет знаком зрителю. Мне кажется, у "Триггера" уже сложилась собственная система повествования.— Что вам дало участие в таком успешном и необычном проекте?— Довольно многое. Во-первых, в моей жизни появились люди, с которыми невероятно приятно идти вперед по этой истории. Люди, которые в меня верят: автор идеи, продюсер сезонов и теперь режиссер полного метра Александра Ремизова. Она придумала персонажа, сюжет и поверила в меня. Это невероятно важный человек в моей творческой жизни. Не совсем верным было бы говорить, что "Триггер" дал мне возможность более подробно взглянуть на какие-то людские переживания, страсти. Потому что это моя работа. Неважно, с каким персонажем мне приходится сталкиваться. Конечно, "Триггер" в этой когорте выступает мощнейшим ресурсом для обогащения самого себя новыми знаниями о человеческой природе, профессиональной стороне персонажа.— Вы не раз меняли амплуа. На что шли, чтобы переубедить режиссера или специалистов по кастингу?— Ни на что не шел. Мне изначально попадался такой материал, который в себе нес своего рода трансформацию — как внешнюю, так и психофизическую. Изменение внешности мне всегда импонировало. В этом, мне кажется, суть профессии, азарт. Всегда любопытно использовать какие-то микронюансы, особенные черты персонажа.— Вы однажды говорили, что ходили в спортзал и наблюдали за контингентом, изучая типажи. Пригодилось что-то из подсмотренного в жизни?— Конечно. Например, это походка моего персонажа в проекте "Империя", съемки которого недавно завершились. Не буду раскрывать все, чтобы не спойлерить. Я люблю находить характерный жест для каждого героя, который выражает его пиковое эмоциональное состояние — это телесно транслирует зрителю то, что чувствует человек.— Насколько важно человеку, не обязательно актеру, ломать какие-то внутренние барьеры?— Не стоит ничего ломать, мне кажется. Нужно задумываться над причинами, подлинностью ощущений от событий. Человек по своей природе любит развешивать ярлыки, но всегда важно искать первопричину, она может быть очень неожиданна для нас. Это серьезно раздвигает рамки мировоззрения, обогащает. Хотя сам процесс поиска влечет выход из зоны комфорта.— Следите за мнением зрителей?— Когда после каждого эпизода возникает волна отзывов, это отрадно. Значит, что-то в этой работе откликается, что-то в ней есть настоящее. Тексты "Триггера" играть невероятно приятно, они энергетически воздействуют на зрителя. За мнением аудитории вся команда следит. Важно, чтобы проект "попадал", идея и мысль "выстреливали".— Нет желания вернуться в театр?— Пока нет. Я эмоционально переключился на кино- и телеформат. Но я ни в коем случае дверь театра не закрываю. Не исключаю, что возникнет режиссер, который предложит материал, способный сподвигнуть меня опять выйти на сцену. Не то чтобы я скучаю, скорее, это светлое чувство благодарности тому времени, что я провел на сцене, и тем, с кем я работал.— Вы родились в Калининградской области, живете между Москвой и Питером. Какой город стал вашим? Есть любимые места или районы?— Это связано не с географией. Там, где родные и близкие люди, то место — "мое". Но в каждом из этих городов и в Саратове, где прошла важная часть моей жизни, есть любимые места. С ними связаны важные для меня моменты.— Что надо снимать, чтобы привлечь российского зрителя в кинотеатры?— Со зрителем надо быть предельно честным, откровенным. Нужно разговаривать с ним смело на любые, даже неудобные, темы. Зрительское сообщество очень чуткое и сразу распознает фальшь — надуманность темы, псевдоисторию, когда проект сделан ради того, чтобы манипулировать аудиторией.— Даже если это какая-то нелицеприятная история?— Искусство должно быть честным, даже когда сложно смотреть правде в глаза. Оно может вызывать отрицание, но с психологической точки зрения это определенный этап принятия, который проходит человек. Поэтому проект, вызвавший отторжение, это тоже нормально и дает действенный терапевтический эффект. Нужно снимать про зрителя. Люди приходят в кинотеатр или театр с потребностью увидеть частичку себя в том, что происходит. Тогда им становится легче. Тогда искусство достигает своей цели.

https://ria.ru/20220721/kino-1803817803.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

калининградская область, москва, саратов, максим матвеев, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть