https://ria.ru/20220816/aukus-1809924469.html
Шойгу предупредил о последствиях тренировок AUKUS с ядерным оружием
Шойгу предупредил о последствиях тренировок AUKUS с ядерным оружием - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу предупредил о последствиях тренировок AUKUS с ядерным оружием
Объединение AUKUS имеет потенциал перерасти в военно-политический союз, не исключено применение наработок НАТО по совместным ядерным тренировкам, что взорвет... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:54
2022-08-16T10:54
2022-08-16T11:07
в мире
aukus
сергей шойгу
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Объединение AUKUS имеет потенциал перерасти в военно-политический союз, не исключено применение наработок НАТО по совместным ядерным тренировкам, что взорвет Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Объединение AUKUS имеет потенциал перерастания в военно-политический союз. Нельзя исключать, что и натовские наработки по совместному ядерному планированию и совместным ядерным тренировкам союзников будут перенесены в этот регион. Техническая основа для этого уже закладывается активным продвижением авиационной техники американского производства", - заявил Шойгу.Он подчеркнул, что участие ядерных и неядерных государств в совместных учениях по применению ядерного оружия противоречит обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия."Ещё одна опасная региональная тенденция - это нацеленность AUKUS на развитие в Австралии атомного подводного флота. Реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал министр."Противодействие Запада укреплению многополярного мира наряду с Европой наиболее активно реализуется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США начали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН. Началом этого стало анонсирование США, Австралией и Великобританией инициативы AUKUS. Планы расширения этого партнёрства, подключения к нему новых региональных партнёров не скрываются", - сказал министр.Он отметил, что "происходит сращивание AUKUS с НАТО, которое, в свою очередь, на июньском саммите заявило о претензии на доминирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "И это при том, что все страны НАТО находятся в тысячах миль от этого региона", - подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, aukus, сергей шойгу, форум "армия-2022", нато, австралия, сша
В мире, AUKUS, Сергей Шойгу, Форум "Армия-2022", НАТО, Австралия, США
10:54 16.08.2022 (обновлено: 11:07 16.08.2022)
Шойгу предупредил о последствиях тренировок AUKUS с ядерным оружием
Шойгу: тренировки стран АТР с ядерным оружием в рамках AUKUS взорвут регион
КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Объединение AUKUS имеет потенциал перерасти в военно-политический союз, не исключено применение наработок НАТО по совместным ядерным тренировкам, что взорвет Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
"Объединение AUKUS
имеет потенциал перерастания в военно-политический союз. Нельзя исключать, что и натовские наработки по совместному ядерному планированию и совместным ядерным тренировкам союзников будут перенесены в этот регион. Техническая основа для этого уже закладывается активным продвижением авиационной техники американского производства", - заявил Шойгу.
Он подчеркнул, что участие ядерных и неядерных государств в совместных учениях по применению ядерного оружия противоречит обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.
"Перенос из Европы практики ядерных тренировок взорвет регион. Хотя можно предположить, что именно такую цель перед собой ставят США", - добавил министр.
"Ещё одна опасная региональная тенденция - это нацеленность AUKUS на развитие в Австралии
атомного подводного флота. Реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал министр.
"Противодействие Запада укреплению многополярного мира наряду с Европой наиболее активно реализуется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США начали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН. Началом этого стало анонсирование США, Австралией и Великобританией инициативы AUKUS. Планы расширения этого партнёрства, подключения к нему новых региональных партнёров не скрываются", - сказал министр.
Он отметил, что "происходит сращивание AUKUS с НАТО, которое, в свою очередь, на июньском саммите заявило о претензии на доминирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "И это при том, что все страны НАТО находятся в тысячах миль от этого региона", - подчеркнул Шойгу.