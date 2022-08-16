https://ria.ru/20220816/aukus-1809924469.html

Шойгу предупредил о последствиях тренировок AUKUS с ядерным оружием

Шойгу предупредил о последствиях тренировок AUKUS с ядерным оружием - РИА Новости, 16.08.2022

Шойгу предупредил о последствиях тренировок AUKUS с ядерным оружием

Объединение AUKUS имеет потенциал перерасти в военно-политический союз, не исключено применение наработок НАТО по совместным ядерным тренировкам, что взорвет... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:54

2022-08-16T10:54

2022-08-16T11:07

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Объединение AUKUS имеет потенциал перерасти в военно-политический союз, не исключено применение наработок НАТО по совместным ядерным тренировкам, что взорвет Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Объединение AUKUS имеет потенциал перерастания в военно-политический союз. Нельзя исключать, что и натовские наработки по совместному ядерному планированию и совместным ядерным тренировкам союзников будут перенесены в этот регион. Техническая основа для этого уже закладывается активным продвижением авиационной техники американского производства", - заявил Шойгу.Он подчеркнул, что участие ядерных и неядерных государств в совместных учениях по применению ядерного оружия противоречит обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия."Ещё одна опасная региональная тенденция - это нацеленность AUKUS на развитие в Австралии атомного подводного флота. Реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал министр."Противодействие Запада укреплению многополярного мира наряду с Европой наиболее активно реализуется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США начали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН. Началом этого стало анонсирование США, Австралией и Великобританией инициативы AUKUS. Планы расширения этого партнёрства, подключения к нему новых региональных партнёров не скрываются", - сказал министр.Он отметил, что "происходит сращивание AUKUS с НАТО, которое, в свою очередь, на июньском саммите заявило о претензии на доминирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "И это при том, что все страны НАТО находятся в тысячах миль от этого региона", - подчеркнул Шойгу.

https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, aukus, сергей шойгу, форум "армия-2022", нато, австралия, сша