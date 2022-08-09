https://ria.ru/20220809/tanki-1808343145.html

"Уралвагонзавод" представит на форуме "Армия-2022" новые танки

"Уралвагонзавод" представит на форуме "Армия-2022" новые танки - РИА Новости, 09.08.2022

"Уралвагонзавод" представит на форуме "Армия-2022" новые танки

"Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" танки Т-14 на платформе "Армата", Т-90МС и боевую машину РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:34

2022-08-09T15:34

2022-08-09T15:34

безопасность

технологии

сергей шойгу

россия

кубинка

уралвагонзавод

ростех

т-14

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" танки Т-14 на платформе "Армата", Т-90МС и боевую машину поддержки танков БМПТ-72, сообщает пресс-служба предприятия.Как сообщал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, на форуме "Армия", который пройдет в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа, планируется участие около 1,5 тысячи предприятий и организаций, в том числе зарубежных. Он уточнял, что в ходе выставки будут подписаны госконтракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса на сумму более чем 522 миллиарда рублей.Танк Т-14 на платформе "Армата" – новая разработка Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Как подчеркнули в УВЗ, в машине применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня Т-14 необитаема, а экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Помимо этого, танк оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки, а по периметру башни и корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз.Еще одной разработкой УВЗ на форуме станет танк Т-90МС – модернизированная машина семейства Т-90, у которой полностью заменена башня, силовая и трансмиссионая установки и ходовая часть, повышен уровень бронестойкости."Уралвагонзавод" – крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Производит различные модификации танков Т-72, Т-90, танк Т-14 "Армата", другую специальную военную технику. Госкорпорации "Ростех" напрямую принадлежит 97,48% акций концерна.

https://ria.ru/20220808/konkurs-1808124199.html

россия

кубинка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, технологии, сергей шойгу, россия, кубинка, уралвагонзавод, ростех, т-14, армата, т-90мс, форум "армия — 2022"