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Эрдоган заявил, что Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане - РИА Новости, 06.08.2022
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Эрдоган заявил, что Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане
Эрдоган заявил, что Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане - РИА Новости, 06.08.2022
Эрдоган заявил, что Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане в сентябре. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:54
2022-08-06T13:54
в мире
узбекистан
шос
турция
сочи
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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане в сентябре.Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября."В сентябре "Шанхайская пятерка" соберется в Узбекистане. Во время нашей встречи (в Сочи) господин Путин также попросил; если будет возможность, мы посетим встречу там, я надеюсь на это. Мы говорим: давайте будем вместе с теми, кто присоединится к "Шанхайской пятерке" в качестве членов, наблюдателей или партнеров по диалогу. Например, придет Китай, с другой стороны придет Саудовская Аравия, придет Катар. Мы стремимся быть с ними там. Надеюсь, я тоже буду там, если прямо сейчас не произойдет ничего экстраординарного", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи, где накануне он встретился с российским коллегой.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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в мире, узбекистан, шос, турция, сочи
13:54 06.08.2022
 
Эрдоган заявил, что Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане

Глава Турции Эрдоган заявил, что Путин пригласил его на саммит ШОС в сентябре

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане в сентябре.
Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября.
"В сентябре "Шанхайская пятерка" соберется в Узбекистане. Во время нашей встречи (в Сочи) господин Путин также попросил; если будет возможность, мы посетим встречу там, я надеюсь на это. Мы говорим: давайте будем вместе с теми, кто присоединится к "Шанхайской пятерке" в качестве членов, наблюдателей или партнеров по диалогу. Например, придет Китай, с другой стороны придет Саудовская Аравия, придет Катар. Мы стремимся быть с ними там. Надеюсь, я тоже буду там, если прямо сейчас не произойдет ничего экстраординарного", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи, где накануне он встретился с российским коллегой.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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