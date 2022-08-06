https://ria.ru/20220806/erdogan-1807722875.html

Эрдоган заявил, что Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане

Эрдоган заявил, что Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане - РИА Новости, 06.08.2022

Эрдоган заявил, что Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане в сентябре. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T13:54

2022-08-06T13:54

2022-08-06T13:54

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шос

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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане в сентябре.Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября."В сентябре "Шанхайская пятерка" соберется в Узбекистане. Во время нашей встречи (в Сочи) господин Путин также попросил; если будет возможность, мы посетим встречу там, я надеюсь на это. Мы говорим: давайте будем вместе с теми, кто присоединится к "Шанхайской пятерке" в качестве членов, наблюдателей или партнеров по диалогу. Например, придет Китай, с другой стороны придет Саудовская Аравия, придет Катар. Мы стремимся быть с ними там. Надеюсь, я тоже буду там, если прямо сейчас не произойдет ничего экстраординарного", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи, где накануне он встретился с российским коллегой.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, узбекистан, шос, турция, сочи