https://ria.ru/20220805/zapad-1807312130.html

Запад испугался российского флага над Киевом

Запад испугался российского флага над Киевом - РИА Новости, 05.08.2022

Запад испугался российского флага над Киевом

Бывший лидер британской оппозиции Джереми Корбин в своем интервью ливанскому телевидению резко высказался по поводу британского стиля управления конфликтом на... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T08:00

2022-08-05T08:00

2022-08-05T07:58

авторы

украина

евросоюз

россия

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герхард шредер

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

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Бывший лидер британской оппозиции Джереми Корбин в своем интервью ливанскому телевидению резко высказался по поводу британского стиля управления конфликтом на Украине, осудил поставки Киеву оружия, призвал к миру. Как ни странно, в Англии это вполне вменяемое высказывание не стали выталкивать из инфополя, а наоборот, принялись заинтересованно обсуждать.Ничего нового, на самом деле, Корбин не сказал. Он уже несколько месяцев призывает западный истеблишмент перестать накачивать Киев оружием. У политика есть идея — устроить мирные переговоры Москвы и Киева и привлечь к ним в качестве посредников страны Африканского союза, Лиги арабских государств.Обычно Корбину достается от соотечественников за пацифизм, но тут вдруг к нему решили прислушаться. Его интервью обширно процитировала не только левая The Guardian, но и вполне себе правая русофобская Daily Mail. Колумнист таблоида Стивен Гловер начал с меланхоличного признания, что "будь Корбин нашим премьер-министром, Путин уже захватил бы всю Украину, а русский флаг реял бы над Киевом".Перспектива ужасная, конечно, для наших британских партнеров, но, оттоптавшись на Корбине и обругав местных "диванных генералов" (это коллеги наших диванных воинов), английский обозреватель был вынужден, стиснув зубы, признать: "в том, что говорит старый марксист, есть зерно истины".Что есть истина, по мнению партнеров? Украина "никогда не сможет выиграть эту войну <…> и вернуть себе земли, захваченные Путиным", — полагает Гловер, поэтому, хочешь не хочешь, ее властям пора садиться за стол переговоров.В переводе на русский это означает, что британцы отослали в Киев тонны оружия, заставили Зеленского погубить десятки тысяч украинцев, пофоткали его супругу на обложки глянцевых журналов, распиарили дичайшие фейки про СВО, а теперь хотят слиться. Ну а чего? Миллиарды попилили. Заявленных целей не добились. Списываем убытки.Практически одновременно с британским журналистом ту же самую мысль озвучил и видный европейский политик — бывший премьер-министр Чехии Иржи Пароубек. Он призывает руководство Чехии использовать председательство страны в ЕС, чтобы попытаться организовать мирные переговоры Киева и Москвы.Украина, признает он, уже все. "Ее армии нечем стрелять, — докладывает Пароубек, — ее солдатам не выстоять против профессиональных российских военных, ее руководству больше не видать своих территорий." "Потрачено", как говорят геймеры."Европейские политические элиты, которые активно поддержали Украину, просто должны смириться с тем, что украинские танки не въедут победоносно в Кремль," — тонко подмечает экс-премьер. Да, действительно. И британские тоже не въедут. И американские. Я не помню, кто там из украинских фриков мечтал прокатиться на "Абрамсе" по Тверской?В то же самое время в Москву партизанскими тропами (пока не видят в Белом доме) прокрался другой европейский отставной политик — Герхард Шредер. Из Москвы он привез коллегам благую весть о том, что Кремль "готов к переговорам". Выглядит так, что именно за этим и ездил к нам экс-канцлер Германии.Заметьте, куда-то внезапно потерялись все весенние предложения о мире на условиях Запада. Там, помнится, было про "возвращение к статус-кво", "отведение войск на границы до 24 февраля", даже что-то мелькало насчет передачи Киеву контроля над Донбассом и Крымом. Нет, теперь об этих глупостях никто и не вспоминает. Лейтмотивом всех западных заплачек стала идея о том, что потерянные территории Украине уже не вернуть.Видно, что СВО основательно прочистила мозги партнерам. Похоже, до них наконец дошло, что имел в виду министр Лавров, когда говорил про изменение географии спецоперации. "Это далеко не только ДНР и ЛНР, — предупредил он в недавнем интервью. — Это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается. Причем продолжается последовательно и настойчиво."Если посмотреть на карту, то среди "других территорий" увидим и Николаев, и Одессу — сугубо русские города, выходы к морю. Зачем бывшей Украине выход к морю? Что она с ним будет делать? Минировать пляжи, по своему обыкновению, терроризировать жителей? Воля ваша, это как-то неправильно.Тревожится чешский экс-премьер: "не захотят ли россияне, захватив <...> русскоязычные регионы на юге и востоке Украины, отобрать еще и русскоязычные города Харьков и Одессу?". Хороший вопрос, Иржи.Английские партнеры волнуются насчет российского флага над Киевом. Ну а пуркуа, собственно, па? В любом случае, пока вопрос географии спецоперации окончательно не прояснен, предмета договоренностей как бы и нету.Когда же все цели СВО будут достигнуты, появится второй сложный вопрос. Мирные переговоры — это, конечно, хорошо, но с кем конкретно Москве договариваться? Ну не брать же в расчет киевскую хунту.Европейские политики — это просто образец недоговороспособности. Что они вытворяли с Минскими соглашениями, все прекрасно помнят. Любой договор, заключенный с ними или под их гарантии, не стоит бумаги, на которой написан.Британские элиты устами Стивена Гловера откровенно предупредили нас, что даже в случае заключения мирного договора с Киевом "возвращение к тому, что было до вторжения, невозможно. Россия — наш враг и будет врагом в обозримом будущем." Ясно-понятно, мы запомнили.Может быть, стоит договариваться с их американскими хозяевами? Но Вашингтон только что выпустил Пелоси в полет, который запросто мог закончиться мировой войной. Бывший гегемон окончательно съехал с катушек, какие с ним возможны соглашения?Хорошо бы, конечно, найти в Европе каких-то независимых лидеров, но они, увы, там перевелись. А степень подконтрольности нынешних европейских элит Вашингтону такова, что даже в обуявшей их внезапно страсти к мирным договоренностям мерещится новая американская многоходовочка.Дело в том, что американцы затеяли новый акт Марлезонского балета. До осенних выборов им нужно срочно успеть "защитить" Тайвань. Американская пропаганда на скорую руку лепит образ агрессивного "националистического" Китая, который бряцает оружием, проводит учения со стрельбами и грозит беззащитным тайваньцам. Пентагон отгружает Тайваню совершено неимоверный объем вооружений, тренирует местных военных, готовит отряды партизан. Все выглядит так, будто на август в Тайваньском проливе запланирован какой-то большой бада-бум.Но воевать на два фронта Америка не может. Значит, военные действия на Украине надо притормозить. Тут-то и появляются, словно голуби из цилиндра, прикормленные европейские политики. Буквально вчера они требовали от Киева победы над Россией. Уже сегодня, переобувшись, предлагают Москве мирные переговоры — не забывая при этом грозить ей пальчиком.Это выглядит как очевидное затягивание времени — авось, Москва остановит свое победоносное наступление, киевский режим нахватает на улицах несчастных граждан, погонит их на фронт, слабает какое-никакое "контрнаступление" или, на худой конец, провокацию с оружием массового поражения. А белые господа из Вашингтона порешают тем временем свои вопросы на Тайване. Вот и вся разгадка внезапного приступа пацифизма у европейских партнеров.Если же Москва на условия западных партнеров не пойдет, ее будут проклинать в СМИ как беспощадного агрессора, глухого к мольбам Зеленского энд Ко. Тоже какой-никакой информационный профит. Пустячок, а приятно.

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/ukraina-1807100314.html

https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

https://ria.ru/20220803/shreder-1806884745.html

https://ria.ru/20220804/referendum-1807182730.html

https://ria.ru/20220606/tayvan-1793306410.html

https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html

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авторы, украина, евросоюз, россия, сша, герхард шредер, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань