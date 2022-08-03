09:41 03.08.2022 (обновлено: 12:09 03.08.2022)
Шредер заявил, что не будет извиняться за дружбу с Путиным
Экс-канцлер ФРГ Шредер: Кремль хочет урегулирования ситуации на Украине путем переговоров
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году
Президент России Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью телеканалу RTL/ntv ответил на критику за поддержку контактов с Россией в условиях политического кризиса и дружеские отношения с Владимиром Путиным.
Вчера, 08:39Шредер призвал запустить "Северный поток — 2"
"Я не хочу отнимать работу по посредничеству у кого-либо в правительстве. Но почему я должен прекращать переговоры, которые возможны с юридической точки зрения и не грозят неприятностями мне и моей семье? <...> Хорошая новость в том, что Кремль хочет урегулирования путем переговоров. В конце концов, уже был переговорный подход в кризисе между Украиной и Россией, например в Стамбуле в марте", — напомнил Шредер.
Бывший канцлер положительно оценил стремление своей преемницы Ангелы Меркель заблокировать возможность вступления Киева в НАТО, а также заявил, что для Украины существует альтернатива в виде внеблокового нейтралитета.
Кроме того, Шредер высказался на тему обвинений из-за "тесных контактов" с Кремлем и исключил вероятность какого-либо "разрыва" отношений с Москвой.
"Действительно ли личное дистанцирование от Владимира Путина принесет кому-то пользу? Я принял определенные решения, и я их поддерживаю. И дал понять: возможно, я снова смогу быть полезным. Так почему я должен за это извиняться?" — подытожил он.
Герхард Шредер посетил Россию на прошлой неделе. Изначально он сообщил журналистам, что находится в Москве в отпуске. Однако позже его супруга Со Ен Ким-Шредер рассказала изданию Spiegel, что экс-канцлер ФРГ приехал в не в отпуск, а с целью провести переговоры по энергетической политике. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать, состоялись ли какие-либо контакты между Путиным и Шредером.