https://ria.ru/20220804/vstrecha-1807236078.html

Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом

Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом - РИА Новости, 04.08.2022

Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза, участники обменялись мнениями перед встречей российского лидера с президентом Турции РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:46

2022-08-04T14:46

2022-08-04T18:30

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

михаил мишустин

валентина матвиенко

вячеслав володин

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза, участники обменялись мнениями перед встречей российского лидера с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Участники совещания обменялись мнениями в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне", - сказал Песков.В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава СВР Сергей Нарышкин.

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, михаил мишустин, валентина матвиенко, вячеслав володин, россия, совет федерации рф, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)