14:46 04.08.2022 (обновлено: 18:30 04.08.2022)
Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом
Песков: Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза, участники обменялись мнениями перед встречей российского лидера с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Участники совещания обменялись мнениями в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне", - сказал Песков.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава СВР Сергей Нарышкин.