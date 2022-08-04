https://ria.ru/20220804/medvedev-1807196116.html

Медведев: США сеют рознь везде, кроме своего континента, теперь — в Азии

Медведев: США сеют рознь везде, кроме своего континента, теперь — в Азии - РИА Новости, 04.08.2022

Медведев: США сеют рознь везде, кроме своего континента, теперь — в Азии

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев дал оценку поездке спикера конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань и обозначил возможные... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:42

2022-08-04T12:42

2022-08-04T16:19

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Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев дал оценку поездке спикера конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань и обозначил возможные последствия, а также высказался о взломе своего аккаунта и публикации поста с резкими выпадами в адрес бывших республик СССР: это проявление информационной войны.— Как вы оцениваете поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань? Насколько верны прогнозы из вашей "сказки о старике и старухе"?— Эта поездка — явная и абсолютно злонамеренная провокация. Действие, прямо подрывающее международную безопасность в Азии. Выходка совершенно оборзевших от собственной безнаказанности американских властей.Смотрите: США сделали все, чтобы сыграть у Китая на нервах и вынудить его совершить резкие, опрометчивые шаги. Шло активное нагнетание страстей в СМИ и соцсетях. Причем все это делалось, как обычно, с запредельным американским цинизмом. Использовалась совершенно двусмысленная риторика. Да, мы за единый Китай, но — в то же время — мы за демократию, против автократии, а США будут "поддерживать Тайвань в стремлении выстраивать независимое государство". Это резюме позиции спикерши и других американских деятелей. Иными словами, формально выступая за невмешательство в китайские дела, за принцип "одного Китая", будем всячески науськивать сепаратистов. Типичный американский подход в отношении других стран. Так было в Югославии в период ее распада, так было в отношении России в 90-е, так было в иных местах.Такие визиты планируются заранее. Сценарии пишутся для всех участников. Роли в них распределены, реплики скрупулезно расписаны. Никаких внутренних противоречий между администрацией Байдена и конгрессом по этому вопросу не было и нет. Даже когда они демонстрируют видимость разных подходов. Не надо обманываться. Это полностью согласованная игра американского истеблишмента. Программа минимум — вызывать скандал и обострить ситуацию в Азии. Максимум — развязать военный конфликт, на котором потом можно нагреть руки. В том числе — за счет поставок оружия марионеточным оппозиционерам в Тайбэе. Такой сценарий мы наблюдали во многих местах, в том числе и на Украине — провокации, подстрекательство, кормление горячими пирожками различных майданутых типов, и затем — переворот. А вскоре — кровавый конфликт, взрывы, пытки, убийства, страдания миллионов людей. Американцы уже дестабилизировали обстановку у своих союзников в Европе. Теперь настала очередь других частей света, включая Азию.Заметьте — они сеют рознь везде, кроме собственного континента. В России, Китае, Европе, Азии, Африке, Латинской Америке. Только не рядом с собой. Хотя было бы любопытно глянуть, как американцы совершат госпереворот у своих соседей, например, в Канаде.Самолет с официальной делегацией никто не планировал сбивать и даже принудительно сажать на другом аэродроме. Подобные радикальные меры не соответствуют миролюбивым установкам наших китайских друзей. На провокации они не поддаются. Но их терпение небезгранично. Очевидно, что уже после этого скандального шага обстановка вокруг Тайваня резко обострилась. Идут масштабные военные учения с боевыми стрельбами. Этого, вероятно, и хотели американцы, нагнетающие региональную напряженность. И напрасно. Ведь они получат куда более серьезные последствия в глобальном масштабе. Безопасность в Азии драматически ухудшится. Недоверие станет колоссальным. Рынки продолжат падение. Бензин и продукты будут дорожать. И тогда уже никто не сможет гарантировать, что очередной литерный рейс с какой-нибудь неугомонной старухой долетит до выбранной точки…– За полетом самолета Нэнси Пелоси в мире следило рекордное количество людей. Хотя она далеко не самый популярный и известный политик. История обросла множеством фейковых новостей и домыслов, характерных для совсем не шуточной информационной войны. Как можно противостоять такой киберугрозе и насколько она реальна применительно к нашему государству?– К информационной войне, которую против России активно ведут западные медиа, нам не привыкать. Хорошего в этом мало, но мы уже адаптировались к тем потокам лжи и фальшивых вбросов, которые в наш адрес не прекращаются ни на секунду. В современном мире в ходе информационной войны можно нанести не менее серьезные разрушения, чем обычным оружием — если говорить о глобальных последствиях информатак для мировой экономики, стабильности, безопасности и суверенитета государств. Раньше информационные фейки носили единичный характер, хотя и могли повлечь международную напряженность. Вспомните слова из субботнего радиообращения Рональда Рейгана в 1984 году: "Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут". Эта "шутка" вызывала тогда дикое напряжение. Сейчас подобные вбросы делаются ежедневно из самых разных мест. И, кстати, нынешняя генерация американских политиков способна выдать такой текст и на "зверином серьезе".США сейчас вовсю укрепляют свое сотрудничество с другими странами, в том числе с Великобританией, Нидерландами, Норвегией и Польшей, для создания "цифровых плацдармов", с которых идут атаки на Россию.Цель — нарушить работу телекоммуникационных, транспортных и электросетей, крупных предприятий и государственных структур, экстренных служб, банков и финансового сектора. Упомяну, кроме прочих, польский, эстонский и латвийский киберцентры, которые активно проводят подобную деятельность под предлогом борьбы с российской пропагандой и для "киберзащиты". В целом, по разным данным, киберсилы НАТО и Евросоюза, действующие на российском направлении, насчитывают до 350 тысяч человек. Еще около 200 тысяч обученного персонала — это международные негосударственные хакерские группировки, которые Пентагон активно использует для цифровых атак на нашу страну. Один из примеров такой "направляющей роли" — атаки на видеохостинг Rutube.Очень важным направлением защиты своего технологического суверенитета является разработка собственных программных продуктов и компьютерных систем. Они не должны зависеть от цифровых решений, найденных во враждебных к нам странах. Пока мы используем зарубежные программные и аппаратные средства, о полной безопасности наших компьютерных сетей говорить невозможно. Это одно из направлений, которому в России сейчас по поручению президента уделяют пристальное внимание.В информационной сфере будем давать отпор всем, кто пытается дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Наше главное оружие — открытость и точная информация из источников, способность противостоять фейкам. К тем, кто занимается подобными вещами, закон строг — в этом многие преступники уже убедились на собственном опыте. Законодательных рычагов для таких действий у правоохранительных и силовых структур сегодня достаточно.— Недавно был взломан и ваш аккаунт в социальной сети. Был опубликован пост, в котором содержались резкие выпады в адрес бывших республик Союза ССР. Как этому противостоять?— Такие взломы случаются не впервые. От них никто не застрахован. В свое время, когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками. Это проявление той самой информационной войны, о которой мы только что говорили. Могу еще раз подтвердить: администрация социальной сети и компетентные службы ведут свою проверку. Виновные безнаказанными не останутся.Вражеских стран и политиканов, заинтересованных в том, чтобы столкнуть лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС или ШОС, предостаточно. Мы не доставим им такого удовольствия. На это направлена работа всех органов власти нашей страны и наших партнеров. Очевидны и нехитрые методы такой "работы" — вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим. Типа, в России сделали все специально, послали жесткий сигнал союзникам, а потом дипломатично отгребли. Вроде бы и следов нет, а "осадочек" остался. Вот они — "истинные намерения русских". Вот их "агрессивные замыслы".Специально подчеркну, мы так никогда не работали и не работаем. Это не в наших правилах и не соответствует нашим моральным принципам. Мы с друзьями разговариваем прямо и откровенно, без двусмысленностей. Враждебным силам нас не поссорить. Мы союзники не только по официальным декларациям, но и на деле, в решении ежедневных вопросов, затрагивающих интересы наших стран и наших народов. Так будет и впредь.

https://ria.ru/20220804/kitay-1807140243.html

https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html

https://ria.ru/20220802/flightradar-1806675162.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/knr-1807163573.html

https://ria.ru/20220517/voyna-1788972854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, дмитрий медведев, совет безопасности рф, россия, сша, конгресс сша, министерство обороны сша, нато, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси