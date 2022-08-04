https://ria.ru/20220804/kiberataki-1807168724.html

США создают "цифровые плацдармы" для атак на Россию, заявил Медведев

США создают "цифровые плацдармы" для атак на Россию, заявил Медведев - РИА Новости, 04.08.2022

США создают "цифровые плацдармы" для атак на Россию, заявил Медведев

США укрепляют работу в том числе с Великобританией, Норвегией, Польшей, для создания "цифровых плацдармов", откуда идут атаки на Россию, заявил зампредседателя... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:27

2022-08-04T11:27

2022-08-04T11:37

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США укрепляют работу в том числе с Великобританией, Норвегией, Польшей, для создания "цифровых плацдармов", откуда идут атаки на Россию, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости."США сейчас вовсю укрепляют свое сотрудничество с другими странами, в том числе Великобританией, Нидерландами, Норвегией и Польшей, для создания "цифровых плацдармов", с которых идут атаки на Россию", - сказал Медведев."Упомяну, кроме прочих, польский, эстонский и латвийский киберцентры, которые активно проводят подобную деятельность под предлогом "борьбы с российской пропагандой" и для "киберзащиты", - сказал Медведев.Цель, по его словам, нарушить работу телекоммуникационных, транспортных и электросетей, крупных предприятий и государственных структур, экстренных служб, банков и финансового сектора."В целом, по разным данным, киберсилы НАТО и Евросоюза, действующие на российском направлении, насчитывают до 350 тысяч человек. Еще около 200 тысяч обученного персонала – это международные негосударственные хакерские группировки, которые Пентагон активно использует для цифровых атак на нашу страну", - сказал Медведев.Одним из примеров такой "направляющей роли" он назвал атаки на видеохостинг Rutube.РФ в информационной сфере будет давать отпор всем, кто пытается дестабилизировать ситуацию в стране, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он добавил, что к тем, кто занимается подобными вещами, закон строг – в этом многие преступники уже убедились на собственном опыте."Законодательные рычаги для таких действий у правоохранительных и силовых структур сегодня достаточны", - отметил Медведев.Он подчеркнул, что пока Россия использует зарубежные программные и аппаратные средства, о полной безопасности ее компьютерных сетей говорить невозможно. "Это одно из направлений, которому в России сейчас по поручению президента уделяют пристальное внимание", - напомнил Медведев.

https://ria.ru/20220629/roskosmos-1798992197.html

https://ria.ru/20220804/medvedev-1807161570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, нидерланды, норвегия, сша, россия, министерство обороны сша, нато, rutube