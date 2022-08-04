https://ria.ru/20220804/kiberataki-1807168724.html
США создают "цифровые плацдармы" для атак на Россию, заявил Медведев
США создают "цифровые плацдармы" для атак на Россию, заявил Медведев - РИА Новости, 04.08.2022
США создают "цифровые плацдармы" для атак на Россию, заявил Медведев
США укрепляют работу в том числе с Великобританией, Норвегией, Польшей, для создания "цифровых плацдармов", откуда идут атаки на Россию, заявил зампредседателя... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:27
2022-08-04T11:27
2022-08-04T11:37
в мире
великобритания
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россия
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США укрепляют работу в том числе с Великобританией, Норвегией, Польшей, для создания "цифровых плацдармов", откуда идут атаки на Россию, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости."США сейчас вовсю укрепляют свое сотрудничество с другими странами, в том числе Великобританией, Нидерландами, Норвегией и Польшей, для создания "цифровых плацдармов", с которых идут атаки на Россию", - сказал Медведев."Упомяну, кроме прочих, польский, эстонский и латвийский киберцентры, которые активно проводят подобную деятельность под предлогом "борьбы с российской пропагандой" и для "киберзащиты", - сказал Медведев.Цель, по его словам, нарушить работу телекоммуникационных, транспортных и электросетей, крупных предприятий и государственных структур, экстренных служб, банков и финансового сектора."В целом, по разным данным, киберсилы НАТО и Евросоюза, действующие на российском направлении, насчитывают до 350 тысяч человек. Еще около 200 тысяч обученного персонала – это международные негосударственные хакерские группировки, которые Пентагон активно использует для цифровых атак на нашу страну", - сказал Медведев.Одним из примеров такой "направляющей роли" он назвал атаки на видеохостинг Rutube.РФ в информационной сфере будет давать отпор всем, кто пытается дестабилизировать ситуацию в стране, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он добавил, что к тем, кто занимается подобными вещами, закон строг – в этом многие преступники уже убедились на собственном опыте."Законодательные рычаги для таких действий у правоохранительных и силовых структур сегодня достаточны", - отметил Медведев.Он подчеркнул, что пока Россия использует зарубежные программные и аппаратные средства, о полной безопасности ее компьютерных сетей говорить невозможно. "Это одно из направлений, которому в России сейчас по поручению президента уделяют пристальное внимание", - напомнил Медведев.
https://ria.ru/20220629/roskosmos-1798992197.html
https://ria.ru/20220804/medvedev-1807161570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, нидерланды, норвегия, сша, россия, министерство обороны сша, нато, rutube
11:27 04.08.2022 (обновлено: 11:37 04.08.2022)
США создают "цифровые плацдармы" для атак на Россию, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: США создают "цифровые плацдармы" для атак на Россию
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США укрепляют работу в том числе с Великобританией, Норвегией, Польшей, для создания "цифровых плацдармов", откуда идут атаки на Россию, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.
"США сейчас вовсю укрепляют свое сотрудничество с другими странами, в том числе Великобританией
, Нидерландами
, Норвегией
и Польшей
, для создания "цифровых плацдармов", с которых идут атаки на Россию", - сказал Медведев.
"Упомяну, кроме прочих, польский, эстонский и латвийский киберцентры, которые активно проводят подобную деятельность под предлогом "борьбы с российской пропагандой" и для "киберзащиты", - сказал Медведев.
Цель, по его словам, нарушить работу телекоммуникационных, транспортных и электросетей, крупных предприятий и государственных структур, экстренных служб, банков и финансового сектора.
"В целом, по разным данным, киберсилы НАТО
и Евросоюза, действующие на российском направлении, насчитывают до 350 тысяч человек. Еще около 200 тысяч обученного персонала – это международные негосударственные хакерские группировки, которые Пентагон
активно использует для цифровых атак на нашу страну", - сказал Медведев.
Одним из примеров такой "направляющей роли" он назвал атаки на видеохостинг Rutube
.
РФ в информационной сфере будет давать отпор всем, кто пытается дестабилизировать ситуацию в стране, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В информационной сфере будет давать отпор всем, кто пытается дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Наше главное оружие – открытость и точная информация из источников, способность противостоять фейкам", - сказал Медведев.
Он добавил, что к тем, кто занимается подобными вещами, закон строг – в этом многие преступники уже убедились на собственном опыте.
"Законодательные рычаги для таких действий у правоохранительных и силовых структур сегодня достаточны", - отметил Медведев.
"Очень важным направлением защиты своего технологического суверенитета является разработка собственных программных продуктов и компьютерных систем. Они не должны зависеть от цифровых решений, найденных во враждебных к нам странах", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что пока Россия использует зарубежные программные и аппаратные средства, о полной безопасности ее компьютерных сетей говорить невозможно. "Это одно из направлений, которому в России сейчас по поручению президента уделяют пристальное внимание", - напомнил Медведев.