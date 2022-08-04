https://ria.ru/20220804/medvedev-1807161570.html

Медведев назвал взлом страницы "ВКонтакте" проявлением информационной войны

Медведев назвал взлом страницы "ВКонтакте" проявлением информационной войны - РИА Новости, 04.08.2022

Медведев назвал взлом страницы "ВКонтакте" проявлением информационной войны

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости прокомментировал взлом своей страницы в соцсети "ВКонтакте", заявив, что от подобного никто не... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:05

2022-08-04T11:05

2022-08-04T12:55

политика

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости прокомментировал взлом своей страницы в соцсети "ВКонтакте", заявив, что от подобного никто не застрахован, но виновные не останутся безнаказанными.На странице Медведева вечером 1 августа появился пост, посвященный геополитике, в частности, развитию государственности Грузии и Казахстана, позже запись удалили. Он заявил, что это проявление информационной войны, а вражеских стран, которые заинтересованы в столкновении партнеров по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, предостаточно."Такие взломы случаются не впервые. От них никто не застрахован. В свое время и когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками. Это проявление той самой информационной войны, о которой мы только что говорили", — сказал он.Медведев добавил, что компетентные службы проводят проверку."Виновные безнаказанными не останутся", — добавил политик.Зампред Совбеза отметил, что поссорить Россию с друзьями из СНГ не удастся, диалог выстроен прямой, откровенный и без двусмысленностей."Очевидны и нехитрые методы такой "работы" — вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим. Типа в России сделали все специально, послали жесткий сигнал союзникам, а потом дипломатично отгребли. Вроде бы и следов нет, а осадочек остался. Вот они — "истинные намерения русских". Вот их "агрессивные замыслы", — заявил Медведев.По его словам, "мы так никогда не работали и не работаем", а "с друзьями разговариваем прямо и откровенно, без двусмысленностей".

https://ria.ru/20220804/medvedev-1807163331.html

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Варвара Скокшина

политика, дмитрий медведев, россия, вконтакте