https://ria.ru/20220804/medvedev-1807161570.html
Медведев назвал взлом страницы "ВКонтакте" проявлением информационной войны
Медведев назвал взлом страницы "ВКонтакте" проявлением информационной войны - РИА Новости, 04.08.2022
Медведев назвал взлом страницы "ВКонтакте" проявлением информационной войны
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости прокомментировал взлом своей страницы в соцсети "ВКонтакте", заявив, что от подобного никто не... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:05
2022-08-04T11:05
2022-08-04T12:55
политика
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости прокомментировал взлом своей страницы в соцсети "ВКонтакте", заявив, что от подобного никто не застрахован, но виновные не останутся безнаказанными.На странице Медведева вечером 1 августа появился пост, посвященный геополитике, в частности, развитию государственности Грузии и Казахстана, позже запись удалили. Он заявил, что это проявление информационной войны, а вражеских стран, которые заинтересованы в столкновении партнеров по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, предостаточно."Такие взломы случаются не впервые. От них никто не застрахован. В свое время и когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками. Это проявление той самой информационной войны, о которой мы только что говорили", — сказал он.Медведев добавил, что компетентные службы проводят проверку."Виновные безнаказанными не останутся", — добавил политик.Зампред Совбеза отметил, что поссорить Россию с друзьями из СНГ не удастся, диалог выстроен прямой, откровенный и без двусмысленностей."Очевидны и нехитрые методы такой "работы" — вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим. Типа в России сделали все специально, послали жесткий сигнал союзникам, а потом дипломатично отгребли. Вроде бы и следов нет, а осадочек остался. Вот они — "истинные намерения русских". Вот их "агрессивные замыслы", — заявил Медведев.По его словам, "мы так никогда не работали и не работаем", а "с друзьями разговариваем прямо и откровенно, без двусмысленностей".
https://ria.ru/20220804/medvedev-1807163331.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, дмитрий медведев, россия, вконтакте
11:05 04.08.2022 (обновлено: 12:55 04.08.2022)
Медведев назвал взлом страницы "ВКонтакте" проявлением информационной войны
Зампред Совбеза Медведев назвал взлом страницы "ВКонтакте" проявлением инфовойны
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости прокомментировал взлом своей страницы в соцсети "ВКонтакте", заявив, что от подобного никто не застрахован, но виновные не останутся безнаказанными.
На странице Медведева вечером 1 августа появился пост, посвященный геополитике, в частности, развитию государственности Грузии и Казахстана, позже запись удалили. Он заявил, что это проявление информационной войны, а вражеских стран, которые заинтересованы в столкновении партнеров по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, предостаточно.
"Такие взломы случаются не впервые. От них никто не застрахован. В свое время и когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками. Это проявление той самой информационной войны, о которой мы только что говорили", — сказал он.
Медведев
добавил, что компетентные службы проводят проверку.
"Виновные безнаказанными не останутся", — добавил политик.
Зампред Совбеза отметил, что поссорить Россию с друзьями из СНГ не удастся, диалог выстроен прямой, откровенный и без двусмысленностей.
"Очевидны и нехитрые методы такой "работы" — вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим. Типа в России сделали все специально, послали жесткий сигнал союзникам, а потом дипломатично отгребли. Вроде бы и следов нет, а осадочек остался. Вот они — "истинные намерения русских". Вот их "агрессивные замыслы", — заявил Медведев.
По его словам, "мы так никогда не работали и не работаем", а "с друзьями разговариваем прямо и откровенно, без двусмысленностей".