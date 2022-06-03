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Медведев прокомментировал объявленную России информационную войну - РИА Новости, 03.06.2022
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Медведев прокомментировал объявленную России информационную войну
Медведев прокомментировал объявленную России информационную войну - РИА Новости, 03.06.2022
Медведев прокомментировал объявленную России информационную войну
Информационная война была объявлена России без правил, но Москве важно не то, кто в ней победит, а важно защитить интересы своих граждан и жителей Донбасса,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T00:57
2022-06-03T00:57
в мире
россия
донбасс
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Информационная война была объявлена России без правил, но Москве важно не то, кто в ней победит, а важно защитить интересы своих граждан и жителей Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что принадлежащие Западу социальные сети были антироссийскими задолго до спецоперации, а после ее начала стали "фильтровать контент" и ограничивать выступления политических деятелей, аналитиков, "истреблять, закрывать наши каналы", продвигать только одну позицию."Понимаете, эта информационная война была объявлена нам без правил", - сказал он.
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в мире, россия, донбасс
00:57 03.06.2022
 
Медведев прокомментировал объявленную России информационную войну

Медведев: России важна не победа в информационной войне, а защита интересов граждан

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Информационная война была объявлена России без правил, но Москве важно не то, кто в ней победит, а важно защитить интересы своих граждан и жителей Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Для нас важно не кто победит в информационной войне. Для нас важно защитить российские интересы, интересы наших граждан, интересы тех, кто живет на Донбассе. И вот на это направлена вся работа российского государства", - сказал он в интервью "Аль-Джазире".
Медведев отметил, что принадлежащие Западу социальные сети были антироссийскими задолго до спецоперации, а после ее начала стали "фильтровать контент" и ограничивать выступления политических деятелей, аналитиков, "истреблять, закрывать наши каналы", продвигать только одну позицию.
"Понимаете, эта информационная война была объявлена нам без правил", - сказал он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Накал информационной войны беспрецедентен, заявил Песков
 
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