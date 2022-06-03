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Медведев прокомментировал объявленную России информационную войну
Медведев прокомментировал объявленную России информационную войну - РИА Новости, 03.06.2022
Медведев прокомментировал объявленную России информационную войну
Информационная война была объявлена России без правил, но Москве важно не то, кто в ней победит, а важно защитить интересы своих граждан и жителей Донбасса,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T00:57
2022-06-03T00:57
2022-06-03T00:57
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Информационная война была объявлена России без правил, но Москве важно не то, кто в ней победит, а важно защитить интересы своих граждан и жителей Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что принадлежащие Западу социальные сети были антироссийскими задолго до спецоперации, а после ее начала стали "фильтровать контент" и ограничивать выступления политических деятелей, аналитиков, "истреблять, закрывать наши каналы", продвигать только одну позицию."Понимаете, эта информационная война была объявлена нам без правил", - сказал он.
https://ria.ru/20220517/peskov-1788959508.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс
Медведев прокомментировал объявленную России информационную войну
Медведев: России важна не победа в информационной войне, а защита интересов граждан