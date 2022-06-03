https://ria.ru/20220603/informatsiya-1792765411.html

Медведев прокомментировал объявленную России информационную войну

Медведев прокомментировал объявленную России информационную войну - РИА Новости, 03.06.2022

Медведев прокомментировал объявленную России информационную войну

Информационная война была объявлена России без правил, но Москве важно не то, кто в ней победит, а важно защитить интересы своих граждан и жителей Донбасса,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T00:57

2022-06-03T00:57

2022-06-03T00:57

в мире

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752115721_0:74:2918:1715_1920x0_80_0_0_38a2edf082e8a953af3a48fef50f2b52.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Информационная война была объявлена России без правил, но Москве важно не то, кто в ней победит, а важно защитить интересы своих граждан и жителей Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что принадлежащие Западу социальные сети были антироссийскими задолго до спецоперации, а после ее начала стали "фильтровать контент" и ограничивать выступления политических деятелей, аналитиков, "истреблять, закрывать наши каналы", продвигать только одну позицию."Понимаете, эта информационная война была объявлена нам без правил", - сказал он.

https://ria.ru/20220517/peskov-1788959508.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, донбасс