19:26 03.08.2022 (обновлено: 20:46 03.08.2022)
Минобороны сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Минобороны России: Азербайджан нарушил режим прекращения огня в районе высоты Сарыбаба
Миротворец на блокпосту в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба, сообщается в бюллетене Минобороны России о деятельности миротворцев.
"Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента. <...> Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки", — говорится в заявлении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо этого, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. От них поступают заявления о ранениях военнослужащих. Кроме того, лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации в регионе
В свою очередь, в ОБСЕ призвали Ереван и Баку принять меры к деэскалации. В заявлении также говорится о решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира на Южном Кавказе.