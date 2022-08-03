https://ria.ru/20220803/minoborony-1807072056.html

Минобороны сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Минобороны сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 03.08.2022

Минобороны сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба, сообщается в бюллетене Минобороны... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T19:26

2022-08-03T19:26

2022-08-03T20:46

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба, сообщается в бюллетене Минобороны России о деятельности миротворцев.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо этого, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. От них поступают заявления о ранениях военнослужащих. Кроме того, лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации в регионеВ свою очередь, в ОБСЕ призвали Ереван и Баку принять меры к деэскалации. В заявлении также говорится о решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира на Южном Кавказе.

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html

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