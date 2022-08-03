18:28 03.08.2022 (обновлено: 19:14 03.08.2022)
Азербайджан заявил о взятии под контроль нескольких высот в Карабахе
Минобороны Азербайджана: ВС взяли под контроль несколько высот в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии охраняют гидротехнические сооружения на плотине Суговушанского водохранилища, обеспечивающего подачу воды в Тертерский, Геранбойский и Евлахский районы Азербайджана
Военнослужащие азербайджанской армии охраняют гидротехнические сооружения на плотине Суговушанского водохранилища, обеспечивающего подачу воды в Тертерский, Геранбойский и Евлахский районы Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 3 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе, заявили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского Минобороны.
По информации ведомства, в среду армянские военные нарушили положения заявления о перемирии в Карабахе от 10 ноября 2020 года и "совершили диверсионный акт против частей азербайджанской армии" на территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.
Как утверждает министерство, в результате действий армянской стороны погиб военнослужащий Кязимов Анар Рустам оглы. Среди высот, взятых в ходе операции, — возвышенность Гырхгыз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта и несколько других.
"В настоящее время наши подразделения ведут инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству подъездных дорог. В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, а также нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхары Оратаг бывшего Агдаринского района", — рассказали в ведомстве.
Азербайджанская сторона добавила, что войска уничтожили живую силу и несколько гаубиц Д-30, военную технику и большое количество боеприпасов.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
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Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо этого, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. От них поступают заявления о ранениях военнослужащих. Кроме того, лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации в регионе
В свою очередь, в ОБСЕ призвали Ереван и Баку принять меры к деэскалации. В заявлении также говорится о решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира на Южном Кавказе.