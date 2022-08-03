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Азербайджан заявил о взятии под контроль нескольких высот в Карабахе - РИА Новости, 03.08.2022
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Азербайджан заявил о взятии под контроль нескольких высот в Карабахе
Азербайджан заявил о взятии под контроль нескольких высот в Карабахе - РИА Новости, 03.08.2022
Азербайджан заявил о взятии под контроль нескольких высот в Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе, заявили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского Минобороны. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:28
2022-08-03T19:14
в мире
азербайджан
москва
нагорный карабах
араик арутюнян
обсе
ереван
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БАКУ, 3 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе, заявили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского Минобороны.По информации ведомства, в среду армянские военные нарушили положения заявления о перемирии в Карабахе от 10 ноября 2020 года и "совершили диверсионный акт против частей азербайджанской армии" на территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.Как утверждает министерство, в результате действий армянской стороны погиб военнослужащий Кязимов Анар Рустам оглы. Среди высот, взятых в ходе операции, — возвышенность Гырхгыз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта и несколько других.Азербайджанская сторона добавила, что войска уничтожили живую силу и несколько гаубиц Д-30, военную технику и большое количество боеприпасов.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо этого, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. От них поступают заявления о ранениях военнослужащих. Кроме того, лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации в регионеВ свою очередь, в ОБСЕ призвали Ереван и Баку принять меры к деэскалации. В заявлении также говорится о решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира на Южном Кавказе.
https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html
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в мире, азербайджан, москва, нагорный карабах, араик арутюнян, обсе, ереван
18:28 03.08.2022 (обновлено: 19:14 03.08.2022)
 
Азербайджан заявил о взятии под контроль нескольких высот в Карабахе

Минобороны Азербайджана: ВС взяли под контроль несколько высот в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии охраняют гидротехнические сооружения на плотине Суговушанского водохранилища, обеспечивающего подачу воды в Тертерский, Геранбойский и Евлахский районы Азербайджана
Военнослужащие азербайджанской армии охраняют гидротехнические сооружения на плотине Суговушанского водохранилища, обеспечивающего подачу воды в Тертерский, Геранбойский и Евлахский районы Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие азербайджанской армии охраняют гидротехнические сооружения на плотине Суговушанского водохранилища, обеспечивающего подачу воды в Тертерский, Геранбойский и Евлахский районы Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 3 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе, заявили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского Минобороны.
По информации ведомства, в среду армянские военные нарушили положения заявления о перемирии в Карабахе от 10 ноября 2020 года и "совершили диверсионный акт против частей азербайджанской армии" на территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.
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Как утверждает министерство, в результате действий армянской стороны погиб военнослужащий Кязимов Анар Рустам оглы. Среди высот, взятых в ходе операции, — возвышенность Гырхгыз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта и несколько других.

"В настоящее время наши подразделения ведут инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству подъездных дорог. В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, а также нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхары Оратаг бывшего Агдаринского района", — рассказали в ведомстве.

Азербайджанская сторона добавила, что войска уничтожили живую силу и несколько гаубиц Д-30, военную технику и большое количество боеприпасов.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
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Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо этого, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. От них поступают заявления о ранениях военнослужащих. Кроме того, лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации в регионе
В свою очередь, в ОБСЕ призвали Ереван и Баку принять меры к деэскалации. В заявлении также говорится о решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира на Южном Кавказе.
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