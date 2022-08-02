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Ленобласть направит 1,2 миллиарда рублей на помощь Енакиево в ДНР - РИА Новости, 02.08.2022
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Ленобласть направит 1,2 миллиарда рублей на помощь Енакиево в ДНР
Ленобласть направит 1,2 миллиарда рублей на помощь Енакиево в ДНР - РИА Новости, 02.08.2022
Ленобласть направит 1,2 миллиарда рублей на помощь Енакиево в ДНР
Власти Ленинградской области до 1 января 2023 года направят 1,2 миллиарда рублей на помощь подшефному городу Донецкой народной республики (ДНР) Енакиево,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:49
2022-08-02T14:49
ленинградская область
ленинградская область
енакиево
санкт-петербург
россия
экономика
жкх
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Власти Ленинградской области до 1 января 2023 года направят 1,2 миллиарда рублей на помощь подшефному городу Донецкой народной республики (ДНР) Енакиево, сообщил губернатор Александр Дрозденко.По его словам, средства на помощь подшефному городу взяты из программ, которые касались технического оснащения, переоснащения государственных учреждений и комитетов области.Он уточнил, что в регионе был проведен опрос, который показал, что большинство ленинградцев поддерживают финансовую помощь Енакиево. Однако они же высказали опасение, что средств может не хватить на решение каких-то задач внутри региона.Он отметил, что по предварительным подсчетам всего на восстановление Енакиево понадобится порядка 15 миллиардов рублей. "Соответствующая заявка уже направлена в правительство России. Мы не будем решать вопросы восстановления Енакиево за счет региональных или федеральных программ, это было бы неправильно. Поэтому мы обозначили примерную сумму, которую можем расходовать в год — 1,2 миллиарда рублей, максимум 1,5 миллиарда рублей, но это на длительный период. Если нужно быстрее, мы просим одобрить субсидию, чтобы мы могли ее использовать на подшефной территории", – сказал Дрозденко.Он напомнил, что помимо Енакиево в патронаж Ленобласти входят еще шесть населенных пунктов вокруг города. "За ними мы закрепили наши районы. Еще перед нами поставили задачу помочь 14-му микрорайону Мариуполя – подготовить его к зиме. Там порядка тридцати домов. Здесь мы будем работать совместно с фондом ЖКХ РФ", — подытожил губернатор.
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ленинградская область, енакиево, санкт-петербург, россия, экономика, жкх, александр дрозденко
14:49 02.08.2022
 

Ленобласть направит 1,2 миллиарда рублей на помощь Енакиево в ДНР

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Власти Ленинградской области до 1 января 2023 года направят 1,2 миллиарда рублей на помощь подшефному городу Донецкой народной республики (ДНР) Енакиево, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, средства на помощь подшефному городу взяты из программ, которые касались технического оснащения, переоснащения государственных учреждений и комитетов области.
"Был объявлен дедлайн проведения конкурсных процедур - 1 июля этого года. И, если процедуры не были проведены, средства изымаются в резервный фонд губернатора, а откуда направляются на помощь Енакиево. Но это не касается наших вложений и бюджетных инвестиций", - сообщил Дрозденко.
Он уточнил, что в регионе был проведен опрос, который показал, что большинство ленинградцев поддерживают финансовую помощь Енакиево. Однако они же высказали опасение, что средств может не хватить на решение каких-то задач внутри региона.
"Мы очень бережно относимся к бюджетным деньгам и мы не обещаем десятки миллиардов инвестиций Енакиево, но точно выделим 1,2 миллиарда рублей. Из них 756 миллионов будут вложены в ЖКХ, ремонт трех школ, трех детских садов, семи жилых домов и на ряд других работ в Енакиево. Еще более 100 миллионов рублей пойдут на закупку медицинского оборудования. Также в подшефный город будут поставлены компьютерные классы, оборудованы столовые, проведен ремонт трамвайного депо и технических сооружений. Совместно с властями Санкт-Петербурга городу будут переданы трамваи", – добавил губернатор.
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Он отметил, что по предварительным подсчетам всего на восстановление Енакиево понадобится порядка 15 миллиардов рублей. "Соответствующая заявка уже направлена в правительство России. Мы не будем решать вопросы восстановления Енакиево за счет региональных или федеральных программ, это было бы неправильно. Поэтому мы обозначили примерную сумму, которую можем расходовать в год — 1,2 миллиарда рублей, максимум 1,5 миллиарда рублей, но это на длительный период. Если нужно быстрее, мы просим одобрить субсидию, чтобы мы могли ее использовать на подшефной территории", – сказал Дрозденко.
Он напомнил, что помимо Енакиево в патронаж Ленобласти входят еще шесть населенных пунктов вокруг города. "За ними мы закрепили наши районы. Еще перед нами поставили задачу помочь 14-му микрорайону Мариуполя – подготовить его к зиме. Там порядка тридцати домов. Здесь мы будем работать совместно с фондом ЖКХ РФ", — подытожил губернатор.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьЕнакиевоСанкт-ПетербургРоссияЭкономикаЖКХАлександр Дрозденко
 
 
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