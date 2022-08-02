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Ленобласть направит 1,2 миллиарда рублей на помощь Енакиево в ДНР

Ленобласть направит 1,2 миллиарда рублей на помощь Енакиево в ДНР - РИА Новости, 02.08.2022

Ленобласть направит 1,2 миллиарда рублей на помощь Енакиево в ДНР

Власти Ленинградской области до 1 января 2023 года направят 1,2 миллиарда рублей на помощь подшефному городу Донецкой народной республики (ДНР) Енакиево,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:49

2022-08-02T14:49

2022-08-02T14:49

ленинградская область

ленинградская область

енакиево

санкт-петербург

россия

экономика

жкх

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Власти Ленинградской области до 1 января 2023 года направят 1,2 миллиарда рублей на помощь подшефному городу Донецкой народной республики (ДНР) Енакиево, сообщил губернатор Александр Дрозденко.По его словам, средства на помощь подшефному городу взяты из программ, которые касались технического оснащения, переоснащения государственных учреждений и комитетов области.Он уточнил, что в регионе был проведен опрос, который показал, что большинство ленинградцев поддерживают финансовую помощь Енакиево. Однако они же высказали опасение, что средств может не хватить на решение каких-то задач внутри региона.Он отметил, что по предварительным подсчетам всего на восстановление Енакиево понадобится порядка 15 миллиардов рублей. "Соответствующая заявка уже направлена в правительство России. Мы не будем решать вопросы восстановления Енакиево за счет региональных или федеральных программ, это было бы неправильно. Поэтому мы обозначили примерную сумму, которую можем расходовать в год — 1,2 миллиарда рублей, максимум 1,5 миллиарда рублей, но это на длительный период. Если нужно быстрее, мы просим одобрить субсидию, чтобы мы могли ее использовать на подшефной территории", – сказал Дрозденко.Он напомнил, что помимо Енакиево в патронаж Ленобласти входят еще шесть населенных пунктов вокруг города. "За ними мы закрепили наши районы. Еще перед нами поставили задачу помочь 14-му микрорайону Мариуполя – подготовить его к зиме. Там порядка тридцати домов. Здесь мы будем работать совместно с фондом ЖКХ РФ", — подытожил губернатор.

https://ria.ru/20220616/enakievo-1796206820.html

ленинградская область

енакиево

санкт-петербург

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Алёна Пава

ленинградская область, енакиево, санкт-петербург, россия, экономика, жкх, александр дрозденко