Ленобласть направит 1,2 миллиарда рублей на помощь Енакиево в ДНР
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Власти Ленинградской области до 1 января 2023 года направят 1,2 миллиарда рублей на помощь подшефному городу Донецкой народной республики (ДНР) Енакиево, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, средства на помощь подшефному городу взяты из программ, которые касались технического оснащения, переоснащения государственных учреждений и комитетов области.
"Был объявлен дедлайн проведения конкурсных процедур - 1 июля этого года. И, если процедуры не были проведены, средства изымаются в резервный фонд губернатора, а откуда направляются на помощь Енакиево. Но это не касается наших вложений и бюджетных инвестиций", - сообщил Дрозденко.
Он уточнил, что в регионе был проведен опрос, который показал, что большинство ленинградцев поддерживают финансовую помощь Енакиево. Однако они же высказали опасение, что средств может не хватить на решение каких-то задач внутри региона.
"Мы очень бережно относимся к бюджетным деньгам и мы не обещаем десятки миллиардов инвестиций Енакиево, но точно выделим 1,2 миллиарда рублей. Из них 756 миллионов будут вложены в ЖКХ, ремонт трех школ, трех детских садов, семи жилых домов и на ряд других работ в Енакиево. Еще более 100 миллионов рублей пойдут на закупку медицинского оборудования. Также в подшефный город будут поставлены компьютерные классы, оборудованы столовые, проведен ремонт трамвайного депо и технических сооружений. Совместно с властями Санкт-Петербурга городу будут переданы трамваи", – добавил губернатор.
Он отметил, что по предварительным подсчетам всего на восстановление Енакиево понадобится порядка 15 миллиардов рублей. "Соответствующая заявка уже направлена в правительство России. Мы не будем решать вопросы восстановления Енакиево за счет региональных или федеральных программ, это было бы неправильно. Поэтому мы обозначили примерную сумму, которую можем расходовать в год — 1,2 миллиарда рублей, максимум 1,5 миллиарда рублей, но это на длительный период. Если нужно быстрее, мы просим одобрить субсидию, чтобы мы могли ее использовать на подшефной территории", – сказал Дрозденко.
Он напомнил, что помимо Енакиево в патронаж Ленобласти входят еще шесть населенных пунктов вокруг города. "За ними мы закрепили наши районы. Еще перед нами поставили задачу помочь 14-му микрорайону Мариуполя – подготовить его к зиме. Там порядка тридцати домов. Здесь мы будем работать совместно с фондом ЖКХ РФ", — подытожил губернатор.