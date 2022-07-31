https://ria.ru/20220731/ostrov-1806157960.html
Путин назвал исторически важным расширение "Острова фортов"
Путин назвал исторически важным расширение "Острова фортов" - РИА Новости, 31.07.2022
Путин назвал исторически важным расширение "Острова фортов"
Президент России Владимир Путин назвал исторически важным расширение "Острова фортов" в Санкт-Петербурге, сообщила журналистам руководитель проектного офиса по... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T00:48
2022-07-31T00:48
2022-07-31T00:48
безопасность
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кронштадт
санкт-петербург
ксения шойгу
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал исторически важным расширение "Острова фортов" в Санкт-Петербурге, сообщила журналистам руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.Путин в субботу вечером прошелся по парку в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу, руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу и губернатора Петербурга Александра Беглова.По словам Ксении Шойгу, президента больше всего впечатлили форты, которые сейчас реставрируются, а также "шикарный вид на залив". Также, по ее словам, Путину понравилась популярная у посетителей "Острова фортов" фигура пингвина возле якоря во льдах."Президент обратил внимание и на яблоневый сад, который исторически закладывали здесь моряки, и нам удалось его сохранить", — добавила Шойгу.По ее словам, Путин назвал проект создания и расширения "Острова фортов" не только полезным для развития Кронштадта, но и исторически важным в связи с реставрацией исторических фортов.Беглов поблагодарил главу государства за финансовую поддержку из федерального бюджета строительства в районе Кронштадта новой транспортной развязки с КАД в районе комплекса защитных сооружений.Как сообщалось ранее, ближайшие планы развития туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" предполагают открытие третьей очереди музейно-исторического парка в День ВМФ в это воскресенье. В нем разместятся спортивные и досуговые общественные пространства, крытый фудкорт, новые пешеходные зоны и участок променада на берегу Финского залива.Проект "Остров фортов" реализуется по поручению Путина. Он нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Проект предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.
https://ria.ru/20220730/flot-1806067035.html
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безопасность, россия, кронштадт, санкт-петербург, ксения шойгу, владимир путин
Путин назвал исторически важным расширение "Острова фортов"
Президент России Путин назвал исторически важным расширение "Острова фортов"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал исторически важным расширение "Острова фортов" в Санкт-Петербурге, сообщила журналистам руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.
Путин в субботу вечером прошелся по парку в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу
, руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу
и губернатора Петербурга Александра Беглова
.
По словам Ксении Шойгу, президента больше всего впечатлили форты, которые сейчас реставрируются, а также "шикарный вид на залив". Также, по ее словам, Путину понравилась популярная у посетителей "Острова фортов" фигура пингвина возле якоря во льдах.
"Президент обратил внимание и на яблоневый сад, который исторически закладывали здесь моряки, и нам удалось его сохранить", — добавила Шойгу.
По ее словам, Путин назвал проект создания и расширения "Острова фортов" не только полезным для развития Кронштадта
, но и исторически важным в связи с реставрацией исторических фортов.
Беглов поблагодарил главу государства за финансовую поддержку из федерального бюджета строительства в районе Кронштадта новой транспортной развязки с КАД
в районе комплекса защитных сооружений.
Как сообщалось ранее, ближайшие планы развития туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" предполагают открытие третьей очереди музейно-исторического парка в День ВМФ в это воскресенье. В нем разместятся спортивные и досуговые общественные пространства, крытый фудкорт, новые пешеходные зоны и участок променада на берегу Финского залива
.
Проект "Остров фортов" реализуется по поручению Путина. Он нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Проект предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.