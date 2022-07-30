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Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте - РИА Новости, 30.07.2022
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Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте
Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте - РИА Новости, 30.07.2022
Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте
Президент России Владимир Путин в субботу вечером осмотрел музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T22:48
2022-07-30T23:54
сергей шойгу
ксения шойгу
александр беглов
санкт-петербург
кронштадт
россия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу вечером осмотрел музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте.Глава государства прошелся по парку в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу, руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.Как сообщалось ранее, ближайшие планы развития туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" предполагают открытие третьей очереди музейно-исторического парка в День ВМФ в это воскресенье. В нем разместятся спортивные и досуговые общественные пространства, крытый фудкорт, новые пешеходные зоны и участок променада на берегу Финского залива.Проект "Остров фортов" реализуется по поручению Путина. Он нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Проект предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.
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сергей шойгу, ксения шойгу, александр беглов, санкт-петербург, кронштадт, россия
22:48 30.07.2022 (обновлено: 23:54 30.07.2022)
 
Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте

Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу вечером осмотрел музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте.
Глава государства прошелся по парку в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу, руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Как сообщалось ранее, ближайшие планы развития туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" предполагают открытие третьей очереди музейно-исторического парка в День ВМФ в это воскресенье. В нем разместятся спортивные и досуговые общественные пространства, крытый фудкорт, новые пешеходные зоны и участок променада на берегу Финского залива.
Проект "Остров фортов" реализуется по поручению Путина. Он нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Проект предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.
Ростральные колонны в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
21:01
В Петербурге в честь Дня ВМФ дважды зажгут факелы Ростральных колонн
 
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