https://ria.ru/20220730/putin-1806151774.html

Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте

Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте - РИА Новости, 30.07.2022

Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте

Президент России Владимир Путин в субботу вечером осмотрел музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T22:48

2022-07-30T22:48

2022-07-30T23:54

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу вечером осмотрел музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте.Глава государства прошелся по парку в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу, руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.Как сообщалось ранее, ближайшие планы развития туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" предполагают открытие третьей очереди музейно-исторического парка в День ВМФ в это воскресенье. В нем разместятся спортивные и досуговые общественные пространства, крытый фудкорт, новые пешеходные зоны и участок променада на берегу Финского залива.Проект "Остров фортов" реализуется по поручению Путина. Он нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Проект предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.

https://ria.ru/20220730/podsvetka-1806141053.html

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Евгения Нефедова

сергей шойгу, ксения шойгу, александр беглов, санкт-петербург, кронштадт, россия