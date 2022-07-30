https://ria.ru/20220730/putin-1806151774.html
Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте
Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте - РИА Новости, 30.07.2022
Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте
Президент России Владимир Путин в субботу вечером осмотрел музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T22:48
2022-07-30T22:48
2022-07-30T23:54
сергей шойгу
ксения шойгу
александр беглов
санкт-петербург
кронштадт
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_239:0:2814:1448_1920x0_80_0_0_f836093783049301bceecfee9242d3ec.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу вечером осмотрел музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте.Глава государства прошелся по парку в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу, руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.Как сообщалось ранее, ближайшие планы развития туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" предполагают открытие третьей очереди музейно-исторического парка в День ВМФ в это воскресенье. В нем разместятся спортивные и досуговые общественные пространства, крытый фудкорт, новые пешеходные зоны и участок променада на берегу Финского залива.Проект "Остров фортов" реализуется по поручению Путина. Он нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Проект предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.
https://ria.ru/20220730/podsvetka-1806141053.html
санкт-петербург
кронштадт
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_504:0:2564:1545_1920x0_80_0_0_05213ac0b6ce33cdade4be12f7d05717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, ксения шойгу, александр беглов, санкт-петербург, кронштадт, россия
22:48 30.07.2022 (обновлено: 23:54 30.07.2022)
Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте
Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте