https://ria.ru/20220730/amerika-1805980472.html

Вашингтон пытается управлять Вселенной

Вашингтон пытается управлять Вселенной - РИА Новости, 30.07.2022

Вашингтон пытается управлять Вселенной

"Ре-цес-сия — период временного экономического спада, во время которого сокращается торговая и производственная деятельность; обычно определяется падением ВВП в РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T08:00

2022-07-30T08:00

2022-07-30T08:02

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в мире

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"Ре-цес-сия — период временного экономического спада, во время которого сокращается торговая и производственная деятельность; обычно определяется падением ВВП в течение двух кварталов подряд".Именно цитатой из словаря американские СМИ сопроводили заявления администрации США по поводу новости о том, что во втором квартале американский ВВП сократился на 0,9 процента (в первом квартале падение составило 1,8).Саркастическая реакция журналистов вполне понятна.Дело в том, что министр финансов Джанет Йеллен на информацию о падении ВВП сообщила журналистам, что экономика страны находится вовсе не в рецессии, а в "переходном состоянии". Она отметила, что рецессия — это "широкомасштабное ослабление экономики", которое характеризуется значительным сокращением штатов, закрытием предприятий, проблемами с финансами у домохозяйств и замедлением активности частного сектора. И, по ее словам, "это не то, что мы наблюдаем прямо сейчас".Позицию Минфина о "переходном периоде" поддержала и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Выступил и сам Джо Байден, который заверил, что, по мнению главы Федеральной резервной системы, "многих заметных представителей банковской сферы" и экономистов, никакой рецессии в Америке нет.Происходящее действительно выглядит странновато. Проблема, конечно, не в том, что — ах, какой ужас — оказывается, политики иногда врут, оставим моральные соображения за скобками. Просто предполагается, что ложь, если уж к ней приходится прибегать, должна быть целесообразной и адекватной обстоятельствам.В ситуации, когда экономические трудности затронули значительную часть американского общества, а граждане нервно следят за ценниками на АЗС и сужающимся ассортиментом на полках магазинов, не самая умная стратегия заявлять им, что, во-первых, на самом деле никакого кризиса нет, а во-вторых — в тех мелких сложностях, которые все-таки возникли, виноват Путин.Все это особенно странно, поскольку у американского государства обширнейший опыт работы во время социально-экономических неурядиц. А в Белом доме прямо сейчас находится команда возрастных руководителей, которые были уже состоявшимися профессионалами в экономически тяжелые 1970-е и принимали самое непосредственное участие в преодолении грандиозного кризиса 2008-2009 годов. То есть технология работы управленческих структур (в том числе с общественным мнением) должна быть у них в подкорке прошита. Тем более что ничего из ряда вон выходящего там нет: признать наличие проблемы, посочувствовать страдающим гражданам, подбадривать их и уговаривать потерпеть, всячески демонстрировать способность государства справиться с вызовом — ну и действительно собрать команду для преодоления кризиса.Собственно, эту методику весь мир и наблюдал в конце нулевых, когда американская (да и мировая) система начала заваливаться с таким грохотом, что полным-полно было прогнозов о ее неминуемом крахе. Поскольку тогда навернулся ипотечный рынок, это действительно было тяжелейшее испытание для американского общества, что находило отражение во всем: в журналистских материалах, в массовой культуре (вплоть до сериалов) и, уж конечно, в позиции государства и заявлениях официальных лиц.Теперь же Вашингтон не нашел ничего лучше стратегии полуторагодовалого ребенка, играющего в прятки: закрыть глазки ладошками и быть уверенным, что спрятался, сказать, что никакой рецессии нет, и рассчитывать, что она сама собой рассосется.Причем нынешняя ситуация вовсе не такая катастрофическая, какой была в 2008 году. Правда, тут необходимо важное дополнение: она не выглядит таковой на дилетантский взгляд. Ведь тогда обрушились вековые столпы американского и глобального фондового рынка вроде Lehman Brothers, а, например, в четвертом квартале 2008 года американский ВВП провалился аж на 3,8 процента. На таком фоне нынешние трудности кажутся мелочью.Отчего же Вашингтон на этот раз демонстрирует поразительную неловкость в своих действиях?Экономисты утверждают: несмотря на то, что внешне ситуация на данный момент выглядит благополучнее, чем в 2008-м, по существу все намного хуже. Планету — и конкретно американскую экономику — догоняет глобальный финансово-экономический коллапс, который тогда удалось отложить с помощью запущенного на полную мощность печатного станка. Среди профессионалов ширится мнение, что вновь отсрочить неизбежное не удастся, незадействованных инструментов и ресурсов просто не осталось — долларовой системе предстоит пережить тяжелейший катаклизм.В свою очередь, политические эксперты напоминают о сложном положении, в котором находится Демократическая партия в преддверии важнейших промежуточных выборов в ноябре.В общем, Белый дом оказался в эпицентре идеального шторма. Похоже, это и вызвало наблюдаемые попытки публично отрицать реальность рецессии.Именно это, наверное, самая большая опасность для Соединенных Штатов в настоящий период.Когда обсуждают уже начавшуюся трансформацию глобальной системы, наиболее грамотные и ответственные аналитики прямо говорят, что недальновидно рассчитывать на сценарий "Скоро всей вашей Америке кирдык". Несмотря на все трудности и не слишком радужные перспективы, США обладают совершенно колоссальным запасом прочности, возможностей и ресурсов. Да, им предстоит пережить крайне болезненный кризис, утрату немалой части своего геополитического влияния, но в конечном счете у них есть серьезные шансы выйти из мирового цунами по-прежнему одной из сверхдержав, распространяющей свое влияние на немалую часть планеты.Однако у этого прогноза есть слабое место: он предполагает последовательную — и насколько возможно эффективную — политику американских властей по достижению данной цели.Гарантированных рецептов тут нет, поскольку это совершенно новый для всех вызов. Заинтересованные страны (включая нашу) действуют методом проб и ошибок, продвигаясь шаг за шагом в формировании новой мировой экономической и политической архитектуры.Вот только, наблюдая за политикой Белого дома, возникает твердое ощущение, что говорить о последовательности и тем более эффективности там просто не приходится.Складывается впечатление, что администрация США охвачена растерянностью и внутренним раздраем, причем дела настолько плохи, что все это открыто транслируется на американское общество — да и на весь мир. Отрицание рецессии пополнило собой и так уже не очень короткий список инцидентов последнего времени. Сюда входит и провальная поездка Байдена на Ближний Восток, и скандал вокруг возможного визита Нэнси Пелоси на Тайвань.Но радоваться противникам Штатов не приходится. Если ядерная и по-прежнему чрезвычайно могущественная глобальная сверхдержава превратится в корабль без руля и ветрил со впавшим в деменцию капитаном и взбунтовавшимся экипажем, это станет куда большей угрозой для мира, чем самая жесткая и враждебная, но вменяемая и последовательная политика Вашингтона.

https://ria.ru/20220728/ssha-1805687324.html

https://ria.ru/20220729/bayden-1805751334.html

https://ria.ru/20220728/retsessiya-1805727942.html

https://ria.ru/20220729/ssha-1805916718.html

https://ria.ru/20220728/retsessiya-1805651347.html

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авторы, в мире, джанет йеллен, сша, америка, карин жан-пьер, джо байден