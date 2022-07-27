https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США

И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США - РИА Новости, 27.07.2022

И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США

Полчаса завывания сирен по городам и селам, массовый пролет десятков военных самолетов через весь прекрасный остров Тайвань (не говоря о выходе всех фрегатов в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T08:00

2022-07-27T08:00

2022-07-27T09:26

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нэнси пелоси

джо байден

дональд трамп

сша

китай

тайвань

ввс сша

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Полчаса завывания сирен по городам и селам, массовый пролет десятков военных самолетов через весь прекрасный остров Тайвань (не говоря о выходе всех фрегатов в море) — но это всего лишь маневры, которые тайваньскими властями там проводятся ежегодно. Вот и сейчас начались в понедельник, длиться будут пять дней. А кроме этого — ничего? Ну, не совсем.Уже сегодня понятно, что из попыток США устроить всему миру "вторую Украину" в Тайваньском проливе не то чтобы ничего не вышло. Наоборот, вышло многое — и примерно то же, что с "украинской" провокацией в Европе. То есть в целом — провал, а в частности… Их очень много, этих частностей.Первое: всему миру сегодня стало известно и понятно, что Китай действительно напугал администрацию Джо Байдена и поставил ее в сложное положение. Вот свежий материал в The New York Times, который подводит итоги случившейся на выходных истории, когда деятели администрации начали уговаривать спикера парламента Нэнси Пелоси: не надо именно сейчас ехать в Тайбэй. Пекин может устроить блокаду пролива или закроет воздушное пространство над островом. Тогда китайские истребители с подчеркнутым уважением будут сопровождать самолет Пелоси в Тайбэй, а это выглядит некрасиво. Хотя бы потому, что это будет — как обычно в такого рода визитах — самолет ВВС США.В статье мелькает идея, что Пекин извлек уроки из украинского сюжета, в том числе такие, что, когда нагнетается напряжение, гораздо выгоднее бить первым. Масса аналитиков гадает, что это может быть за "решительный и сильный ответ" на визит Пелоси, которым грозит Пекин. Сходятся на том, что массированный захват острова — никому не нужная глупость, а вот какой-то шокирующий военный шаг, по сути, демонстрация — в самый раз. Тогда американцам будет стыдно и неприятно. И зачем до такого доводить?Разногласия внутри каких угодно администраций — дело нормальное. Но здесь склока стала известна всему миру, а это уже совсем плохо.В целом — провал, очередная демонстрация дисфункции политического механизма США. Дело в том, что Пелоси от поездки вовсе не отказалась. Она вообще дама с неконтролируемым поведением, администрация ей не указ, у нее свои соображения.А вот теперь второе: насчет этих самых соображений. Зачем вообще нужна такая поездка? А затем, что Тайвань служит громадной толпе демократов (из США и не только) поводом повыступать. Повыступать и показать свою правоверность. А то, что это может спровоцировать настоящую войну (по всем "украинским" нотам), так это пустяки.Вот, например, Майкл Помпео. Кто помнит бывшего и жестоко провалившегося госсекретаря при Дональде Трампе? Вот именно. А надо, чтобы вспомнили. Потому что Помпео — один из претендентов в уже начавшейся предвыборной президентский гонке (от республиканцев, понятно). Но претендентов очень слабых. Поэтому он сообщает: Нэнси, я поеду с вами на Тайвань.Это вообще стало чем-то вроде клятвы на верность своей идеологии — говорить гадости про Китай, по поводу Тайваня или в целом. Примерно то же, что в отношении России. И это касается не только США. Так, два оставшихся кандидата на пост британского премьера, Риши Сунак и Лиз Трасс, попросту соревнуются в том, кто более злобен к Пекину.Ну а внутри США — там творится настоящее сумасшествие. Вот один пример: ФБР, оказывается, провело расследование и выяснило, что над военными базами в глубинке США высятся мачты с оборудованием от Huawei. И они могут считывать сверхсекретные сообщения с этих баз и передавать их в Китай. Специалисты, правда, пришли в изумление: как мачты это делают, ведь для передачи данных придется пользоваться американскими сетями? Но в таких истериках специалистам места нет.Или: опять официальное лицо, ну, то есть конгрессмен, — демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу — пугает страну тем, что не надо проводить ДНК-тестирование. Потому что результаты попадают к китайцам, которые взламывают информационные сети систем американского здравоохранения. А нужно это китайцам, чтобы создавать против Америки биологическое оружие избирательного действия.Все это напоминает книгу замечательного британца Терри Пратчетта, название которой у нас перевели как "Патриот". Но вообще-то jingo — это патриотизм неумеренный и больной на всю голову. У Терри рассказывается, как начали накаляться военные страсти между двумя сказочными государствами Плоского мира (у него все книги о нем) и как это с людьми происходит.А происходит в точности как сейчас в группе западных государств по отношению к России и Китаю. Каждый считает своим долгом сказать или сделать гадость внезапно ставшей враждебной стране. Как минимум потому, что надо же выглядеть соответственно в глазах окружающих. И остановить эту массовую истерику можно только чудесными способами, которых, правда, у Пратчетта на просторах Плоского мира сколько угодно.А в нашем — реальном — мире припадок джингоизма придется останавливать другими способами. И вот мы наблюдаем невероятную картину: администрация Байдена играет роль чуть ли не единственной вменяемой силы в своей стране, уговаривая Нэнси Пелоси сдать назад, не вызывать у родины конфликт с ядерной сверхдержавой без внятных причин. Но еще ведь надо уговорить многих прочих беснующихся персонажей. К тому же придется это делать (рано или поздно) и с Россией по украинскому сюжету.Здесь надо напомнить наш разговор о том, что в администрации США уже давно созрела мысль о необходимости выстроить какие-то ограждения для конкуренции США и Китая, то есть ввести эту конкуренцию в допустимые рамки. Мысль-то созрела, но выстроить эти ограждения не удается, потому что массовый психоз мешает. Так же как и разногласия внутри политической верхушки.Но мы (и Китай) подождем. Хотя бы потому, что понаблюдать за саморазрушением целой группы стран очень поучительно. Особенно на фоне того, что наш патриотизм оказался вполне спокойным и вменяемым.

https://ria.ru/20220722/tayvan-1804215740.html

https://ria.ru/20220724/kitay-1804590077.html

https://ria.ru/20220726/tayvan-1805041276.html

https://ria.ru/20220718/ssha-1803072476.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/1805053006.html

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китай

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авторы, нэнси пелоси, джо байден, дональд трамп, сша, китай, тайвань, ввс сша, федеральное бюро расследований сша, huawei technologies