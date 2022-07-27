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И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США - РИА Новости, 27.07.2022
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И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США
И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США - РИА Новости, 27.07.2022
И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США
Полчаса завывания сирен по городам и селам, массовый пролет десятков военных самолетов через весь прекрасный остров Тайвань (не говоря о выходе всех фрегатов в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:00
2022-07-27T09:26
авторы
нэнси пелоси
джо байден
дональд трамп
сша
китай
тайвань
ввс сша
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Полчаса завывания сирен по городам и селам, массовый пролет десятков военных самолетов через весь прекрасный остров Тайвань (не говоря о выходе всех фрегатов в море) — но это всего лишь маневры, которые тайваньскими властями там проводятся ежегодно. Вот и сейчас начались в понедельник, длиться будут пять дней. А кроме этого — ничего? Ну, не совсем.Уже сегодня понятно, что из попыток США устроить всему миру "вторую Украину" в Тайваньском проливе не то чтобы ничего не вышло. Наоборот, вышло многое — и примерно то же, что с "украинской" провокацией в Европе. То есть в целом — провал, а в частности… Их очень много, этих частностей.Первое: всему миру сегодня стало известно и понятно, что Китай действительно напугал администрацию Джо Байдена и поставил ее в сложное положение. Вот свежий материал в The New York Times, который подводит итоги случившейся на выходных истории, когда деятели администрации начали уговаривать спикера парламента Нэнси Пелоси: не надо именно сейчас ехать в Тайбэй. Пекин может устроить блокаду пролива или закроет воздушное пространство над островом. Тогда китайские истребители с подчеркнутым уважением будут сопровождать самолет Пелоси в Тайбэй, а это выглядит некрасиво. Хотя бы потому, что это будет — как обычно в такого рода визитах — самолет ВВС США.В статье мелькает идея, что Пекин извлек уроки из украинского сюжета, в том числе такие, что, когда нагнетается напряжение, гораздо выгоднее бить первым. Масса аналитиков гадает, что это может быть за "решительный и сильный ответ" на визит Пелоси, которым грозит Пекин. Сходятся на том, что массированный захват острова — никому не нужная глупость, а вот какой-то шокирующий военный шаг, по сути, демонстрация — в самый раз. Тогда американцам будет стыдно и неприятно. И зачем до такого доводить?Разногласия внутри каких угодно администраций — дело нормальное. Но здесь склока стала известна всему миру, а это уже совсем плохо.В целом — провал, очередная демонстрация дисфункции политического механизма США. Дело в том, что Пелоси от поездки вовсе не отказалась. Она вообще дама с неконтролируемым поведением, администрация ей не указ, у нее свои соображения.А вот теперь второе: насчет этих самых соображений. Зачем вообще нужна такая поездка? А затем, что Тайвань служит громадной толпе демократов (из США и не только) поводом повыступать. Повыступать и показать свою правоверность. А то, что это может спровоцировать настоящую войну (по всем "украинским" нотам), так это пустяки.Вот, например, Майкл Помпео. Кто помнит бывшего и жестоко провалившегося госсекретаря при Дональде Трампе? Вот именно. А надо, чтобы вспомнили. Потому что Помпео — один из претендентов в уже начавшейся предвыборной президентский гонке (от республиканцев, понятно). Но претендентов очень слабых. Поэтому он сообщает: Нэнси, я поеду с вами на Тайвань.Это вообще стало чем-то вроде клятвы на верность своей идеологии — говорить гадости про Китай, по поводу Тайваня или в целом. Примерно то же, что в отношении России. И это касается не только США. Так, два оставшихся кандидата на пост британского премьера, Риши Сунак и Лиз Трасс, попросту соревнуются в том, кто более злобен к Пекину.Ну а внутри США — там творится настоящее сумасшествие. Вот один пример: ФБР, оказывается, провело расследование и выяснило, что над военными базами в глубинке США высятся мачты с оборудованием от Huawei. И они могут считывать сверхсекретные сообщения с этих баз и передавать их в Китай. Специалисты, правда, пришли в изумление: как мачты это делают, ведь для передачи данных придется пользоваться американскими сетями? Но в таких истериках специалистам места нет.Или: опять официальное лицо, ну, то есть конгрессмен, — демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу — пугает страну тем, что не надо проводить ДНК-тестирование. Потому что результаты попадают к китайцам, которые взламывают информационные сети систем американского здравоохранения. А нужно это китайцам, чтобы создавать против Америки биологическое оружие избирательного действия.Все это напоминает книгу замечательного британца Терри Пратчетта, название которой у нас перевели как "Патриот". Но вообще-то jingo — это патриотизм неумеренный и больной на всю голову. У Терри рассказывается, как начали накаляться военные страсти между двумя сказочными государствами Плоского мира (у него все книги о нем) и как это с людьми происходит.А происходит в точности как сейчас в группе западных государств по отношению к России и Китаю. Каждый считает своим долгом сказать или сделать гадость внезапно ставшей враждебной стране. Как минимум потому, что надо же выглядеть соответственно в глазах окружающих. И остановить эту массовую истерику можно только чудесными способами, которых, правда, у Пратчетта на просторах Плоского мира сколько угодно.А в нашем — реальном — мире припадок джингоизма придется останавливать другими способами. И вот мы наблюдаем невероятную картину: администрация Байдена играет роль чуть ли не единственной вменяемой силы в своей стране, уговаривая Нэнси Пелоси сдать назад, не вызывать у родины конфликт с ядерной сверхдержавой без внятных причин. Но еще ведь надо уговорить многих прочих беснующихся персонажей. К тому же придется это делать (рано или поздно) и с Россией по украинскому сюжету.Здесь надо напомнить наш разговор о том, что в администрации США уже давно созрела мысль о необходимости выстроить какие-то ограждения для конкуренции США и Китая, то есть ввести эту конкуренцию в допустимые рамки. Мысль-то созрела, но выстроить эти ограждения не удается, потому что массовый психоз мешает. Так же как и разногласия внутри политической верхушки.Но мы (и Китай) подождем. Хотя бы потому, что понаблюдать за саморазрушением целой группы стран очень поучительно. Особенно на фоне того, что наш патриотизм оказался вполне спокойным и вменяемым.
https://ria.ru/20220722/tayvan-1804215740.html
https://ria.ru/20220724/kitay-1804590077.html
https://ria.ru/20220726/tayvan-1805041276.html
https://ria.ru/20220718/ssha-1803072476.html
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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авторы, нэнси пелоси, джо байден, дональд трамп, сша, китай, тайвань, ввс сша, федеральное бюро расследований сша, huawei technologies
08:00 27.07.2022 (обновлено: 09:26 27.07.2022)
 

И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США

© AP Photo / Taiwan Presidential Office/Shioro LeeЛичный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений "Хань Куанг"
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений Хань Куанг - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office/Shioro Lee
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений "Хань Куанг"
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Полчаса завывания сирен по городам и селам, массовый пролет десятков военных самолетов через весь прекрасный остров Тайвань (не говоря о выходе всех фрегатов в море) — но это всего лишь маневры, которые тайваньскими властями там проводятся ежегодно. Вот и сейчас начались в понедельник, длиться будут пять дней. А кроме этого — ничего? Ну, не совсем.
Уже сегодня понятно, что из попыток США устроить всему миру "вторую Украину" в Тайваньском проливе не то чтобы ничего не вышло. Наоборот, вышло многое — и примерно то же, что с "украинской" провокацией в Европе. То есть в целом — провал, а в частности… Их очень много, этих частностей.
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 11:56
США выразили опасение, что Китай закроет небо над Тайванем
Первое: всему миру сегодня стало известно и понятно, что Китай действительно напугал администрацию Джо Байдена и поставил ее в сложное положение. Вот свежий материал в The New York Times, который подводит итоги случившейся на выходных истории, когда деятели администрации начали уговаривать спикера парламента Нэнси Пелоси: не надо именно сейчас ехать в Тайбэй. Пекин может устроить блокаду пролива или закроет воздушное пространство над островом. Тогда китайские истребители с подчеркнутым уважением будут сопровождать самолет Пелоси в Тайбэй, а это выглядит некрасиво. Хотя бы потому, что это будет — как обычно в такого рода визитах — самолет ВВС США.
В статье мелькает идея, что Пекин извлек уроки из украинского сюжета, в том числе такие, что, когда нагнетается напряжение, гораздо выгоднее бить первым. Масса аналитиков гадает, что это может быть за "решительный и сильный ответ" на визит Пелоси, которым грозит Пекин. Сходятся на том, что массированный захват острова — никому не нужная глупость, а вот какой-то шокирующий военный шаг, по сути, демонстрация — в самый раз. Тогда американцам будет стыдно и неприятно. И зачем до такого доводить?
Китайские военные - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 09:29
Китай допустил военный ответ, если Пелоси поедет на Тайвань, пишут СМИ
Разногласия внутри каких угодно администраций — дело нормальное. Но здесь склока стала известна всему миру, а это уже совсем плохо.
В целом — провал, очередная демонстрация дисфункции политического механизма США. Дело в том, что Пелоси от поездки вовсе не отказалась. Она вообще дама с неконтролируемым поведением, администрация ей не указ, у нее свои соображения.
А вот теперь второе: насчет этих самых соображений. Зачем вообще нужна такая поездка? А затем, что Тайвань служит громадной толпе демократов (из США и не только) поводом повыступать. Повыступать и показать свою правоверность. А то, что это может спровоцировать настоящую войну (по всем "украинским" нотам), так это пустяки.
Вот, например, Майкл Помпео. Кто помнит бывшего и жестоко провалившегося госсекретаря при Дональде Трампе? Вот именно. А надо, чтобы вспомнили. Потому что Помпео — один из претендентов в уже начавшейся предвыборной президентский гонке (от республиканцев, понятно). Но претендентов очень слабых. Поэтому он сообщает: Нэнси, я поеду с вами на Тайвань.
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 13:42
Китай предупредил, что не будет молча смотреть на визит Пелоси на Тайвань
Это вообще стало чем-то вроде клятвы на верность своей идеологии — говорить гадости про Китай, по поводу Тайваня или в целом. Примерно то же, что в отношении России. И это касается не только США. Так, два оставшихся кандидата на пост британского премьера, Риши Сунак и Лиз Трасс, попросту соревнуются в том, кто более злобен к Пекину.
Ну а внутри США — там творится настоящее сумасшествие. Вот один пример: ФБР, оказывается, провело расследование и выяснило, что над военными базами в глубинке США высятся мачты с оборудованием от Huawei. И они могут считывать сверхсекретные сообщения с этих баз и передавать их в Китай. Специалисты, правда, пришли в изумление: как мачты это делают, ведь для передачи данных придется пользоваться американскими сетями? Но в таких истериках специалистам места нет.
Или: опять официальное лицо, ну, то есть конгрессмен, — демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу — пугает страну тем, что не надо проводить ДНК-тестирование. Потому что результаты попадают к китайцам, которые взламывают информационные сети систем американского здравоохранения. А нужно это китайцам, чтобы создавать против Америки биологическое оружие избирательного действия.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 08:00
Вашингтон меняет на переправе своих ставленников
Все это напоминает книгу замечательного британца Терри Пратчетта, название которой у нас перевели как "Патриот". Но вообще-то jingo — это патриотизм неумеренный и больной на всю голову. У Терри рассказывается, как начали накаляться военные страсти между двумя сказочными государствами Плоского мира (у него все книги о нем) и как это с людьми происходит.
А происходит в точности как сейчас в группе западных государств по отношению к России и Китаю. Каждый считает своим долгом сказать или сделать гадость внезапно ставшей враждебной стране. Как минимум потому, что надо же выглядеть соответственно в глазах окружающих. И остановить эту массовую истерику можно только чудесными способами, которых, правда, у Пратчетта на просторах Плоского мира сколько угодно.
А в нашем — реальном — мире припадок джингоизма придется останавливать другими способами. И вот мы наблюдаем невероятную картину: администрация Байдена играет роль чуть ли не единственной вменяемой силы в своей стране, уговаривая Нэнси Пелоси сдать назад, не вызывать у родины конфликт с ядерной сверхдержавой без внятных причин. Но еще ведь надо уговорить многих прочих беснующихся персонажей. К тому же придется это делать (рано или поздно) и с Россией по украинскому сюжету.
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 13:33Прямой эфир
Игры с драконом: к чему может привести визит Пелоси на Тайвань
Здесь надо напомнить наш разговор о том, что в администрации США уже давно созрела мысль о необходимости выстроить какие-то ограждения для конкуренции США и Китая, то есть ввести эту конкуренцию в допустимые рамки. Мысль-то созрела, но выстроить эти ограждения не удается, потому что массовый психоз мешает. Так же как и разногласия внутри политической верхушки.
Но мы (и Китай) подождем. Хотя бы потому, что понаблюдать за саморазрушением целой группы стран очень поучительно. Особенно на фоне того, что наш патриотизм оказался вполне спокойным и вменяемым.
 
АвторыНэнси ПелосиДжо БайденДональд ТрампСШАКитайТайваньВВС СШАФедеральное бюро расследований СШАHuawei Technologies
 
 
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