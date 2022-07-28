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Байден заявил об отсутствии рецессии в экономике США - РИА Новости, 28.07.2022
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Байден заявил об отсутствии рецессии в экономике США
Байден заявил об отсутствии рецессии в экономике США - РИА Новости, 28.07.2022
Байден заявил об отсутствии рецессии в экономике США
Текущее состояние экономики США не говорит о рецессии в стране, заявил в четверг американский президент Джо Байден, выступая перед журналистами. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:15
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Текущее состояние экономики США не говорит о рецессии в стране, заявил в четверг американский президент Джо Байден, выступая перед журналистами."У нас рекордный уровень занятости. Бизнес инвестирует в США рекордными темпами. Американская промышленность переживает сильнейшее восстановление за последние три десятка лет. Это совсем не говорит о рецессии", - заявил Байден.Он также указал на позиции главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и "других экономистов", по оценкам которых американская экономика также не находится в состоянии рецессии.В четверг министерство торговли США сообщило, что по первой оценке американский ВВП во втором квартале 2022 года сократился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что технически свидетельствует о рецессии в стране.
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сша, цены на нефть, джо байден
20:15 28.07.2022 (обновлено: 20:29 28.07.2022)
 
Байден заявил об отсутствии рецессии в экономике США

Президент Байден: текущее состояние экономики США не говорит о рецессии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Текущее состояние экономики США не говорит о рецессии в стране, заявил в четверг американский президент Джо Байден, выступая перед журналистами.
"У нас рекордный уровень занятости. Бизнес инвестирует в США рекордными темпами. Американская промышленность переживает сильнейшее восстановление за последние три десятка лет. Это совсем не говорит о рецессии", - заявил Байден.
Он также указал на позиции главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и "других экономистов", по оценкам которых американская экономика также не находится в состоянии рецессии.
В четверг министерство торговли США сообщило, что по первой оценке американский ВВП во втором квартале 2022 года сократился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что технически свидетельствует о рецессии в стране.
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