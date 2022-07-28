https://ria.ru/20220728/bayden-1805710298.html

Байден заявил об отсутствии рецессии в экономике США

Байден заявил об отсутствии рецессии в экономике США - РИА Новости, 28.07.2022

Байден заявил об отсутствии рецессии в экономике США

Текущее состояние экономики США не говорит о рецессии в стране, заявил в четверг американский президент Джо Байден, выступая перед журналистами. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T20:15

2022-07-28T20:15

2022-07-28T20:29

сша

цены на нефть

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Текущее состояние экономики США не говорит о рецессии в стране, заявил в четверг американский президент Джо Байден, выступая перед журналистами."У нас рекордный уровень занятости. Бизнес инвестирует в США рекордными темпами. Американская промышленность переживает сильнейшее восстановление за последние три десятка лет. Это совсем не говорит о рецессии", - заявил Байден.Он также указал на позиции главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и "других экономистов", по оценкам которых американская экономика также не находится в состоянии рецессии.В четверг министерство торговли США сообщило, что по первой оценке американский ВВП во втором квартале 2022 года сократился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что технически свидетельствует о рецессии в стране.

https://ria.ru/20220726/neft-1805138028.html

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