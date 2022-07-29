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На море или в горы: где отдохнуть в августе в России

Отдых в августе 2022: куда поехать на море или в горы, лучшие направления в России

На море или в горы: где отдохнуть в августе в России

В последний летний месяц хочется успеть увидеть все, прежде чем наступят короткие дни и длинные ночи. Можно поехать на море и насладиться пляжным отдыхом,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T03:00

2022-07-29T03:00

2022-07-29T14:21

туризм

россия

черное море

геленджик

куда поехать в выходные

отдых

отдых на море

туризм

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В последний летний месяц хочется успеть увидеть все, прежде чем наступят короткие дни и длинные ночи. Можно поехать на море и насладиться пляжным отдыхом, несколько дней провести в походе, а можно в конце лета получить новые знания на экскурсиях. Куда поехать с детьми, как спланировать отдых в августе и где лучшие курорты 2022года в России, – в материале РИА Новости.Куда поехать в августе в РоссииВ России практически в каждом городе можно найти варианты отдыха на любой вкус: посетить музеи, изучить историю, побывать в парках развлечений, погулять в горах, позагорать на пляже и многое другое. Август– последний летний месяц и если отпуск выпал именно на него, это повод выбрать лучшее место отдыха по своим предпочтениям.Популярные направленияРяд городов из года в год принимает огромное количество туристов и предлагает досуг на любой вкус. Наслаждаясь пляжным отдыхом, можно, например, параллельно полюбоваться горными пейзажами, заняться экстремальными активностями или погулять по музеям. Обычно в курортных городах развита инфраструктура, есть много вариантов жилья, что позволяет с комфортом провести отпуск самым разным категориям туристов.Сочи. В августе в Сочи начинается "бархатный сезон" – температура воды в Черном море держится на отметке около +27 °С, нет июльской изнуряющей жары. Это время идеально подходит для экскурсионного и пляжного отдыха, а также для отпуска с детьми. Можно выехать за пределы города для прогулок, посетить Розу Хутор и Красную Поляну в целом, Скайпарк. Увидеть своими глазами Олимпийский парк, трассу Формулы-1, неспешно пройтись по Имеретинской и Приморской набережной, узнать о новых растениях в Дендрарии и парке Южные культуры.Ялта. В августе в Ялте многолюдно. Туристов привлекает устойчивая теплая температура морской воды, комфортная погода и практически полное отсутствие дождей. Из-за высокого спроса бронировать жилье нужно не менее чем за два–три месяца до планируемой поездки, но можно найти и горячие предложения. Помимо пляжного отдыха, в Ялте можно уделить время прогулкам и экскурсиям: посетить дворец-замок "Ласточкино гнездо", Воронцовский дворец, Ливадийский дворец, взобраться на гору Ай-Петри (там же пройтись по подвесному мосту и прокатиться по канатной дороге), развлечься в парке аттракционов "Дримвуд" и музее "Поляна Сказок".Севастополь. Несмотря на то, что в августе в Севастополе жарко, вечера становятся прохладнее, что позволяет комбинировать пляжный отдых с прогулками по городу. Море в это время теплое, дождей практически нет. Августовский отпуск в Севастополе можно дополнить посещением Графской пристани, памятника затопленным кораблям, Башни Ветров, института морской биологии и Аквариума, музея Черноморского флота, а также прогулкой по мысу Хрустальный и Артиллерийской бухте.Анапа. Это центр детского оздоровительного отдыха. Здесь множество санаториев и лагерей для маленьких путешественников, песчаные и галечные пляжи, грязелечебницы, теплое море. Август в Анапе – это пик туристического сезона, поэтому в городе проводится множество фестивалей, концертов, многие заведения работают круглосуточно, организовываются экскурсионные туры по историческим и природным достопримечательностям, поэтому развлечения можно найти на любой вкус. Стоит посетить музей "Горгиппия", городскую набережную, маяк, водопад "Жемчужный", замок "Львиная голова", съездить на Бугазскую косу, в парк живой природы "ДоДо" и динопарк "Рекс".Геленджик. Геленджик – центр развлекательного и пляжного отдыха. В августе здесь много туристов, но и видов досуга достаточно. Экстремалы могут полетать на гидросамолете, поплавать с аквалангом, прокатиться на серфе. Семьи с детьми отлично отдохнут в сафари-парке, морском музее и на канатной дороге. В Геленджике есть SPA-центры, винные туры, гастротуры по местной кухне. К главным достопримечательностям можно отнести дольмены, городскую набережную, скалу "Парус", водопады на реке Жане и Пшадские водопады, можжевеловую рощу и гору Большой Афипс.Ейск. В Ейске в августе начинается особая атмосфера – комфортная температура с минимальными перепадами позволяет днем наслаждаться купанием, а ночью наблюдать красивые звездопады и встречать рассвет. Помимо пляжного отдыха и прогулок можно посетить аквапарк, крокодиловую ферму, дельфинарий, океанариум, съездить на Ханское озеро, Птичий остров и "Акулий риф".Селигер. Это озеро в Тверской области, в августе его стоит посетить ради еще теплой и чистой воды, возможности полакомиться брусникой, маслятами и многими другими грибами и ягодами. Также в конце лета на озере можно встретить много рыбаков. Заняться рыбной ловлей здесь может любой желающий. Жить на Селигере можно с комфортом в частном секторе и гостевых домах, а также поближе к природе – в кемпингах.Байкал. Это жемчужина не только Восточной Сибири, но и России в целом. Байкал - самое большое пресноводное озеро в мире с уникальной флорой и фауной. Уже только из-за этого оно является идеальным местом для отпуска в августе. На Байкале функционируют множество экскурсионных троп, есть отели и гостевые дома, а также кемпинги. Можно поплавать на яхте по самому Байкалу, а также посетить Ушканьи острова, чтобы полюбоваться нерпами.Санкт-Петербург. Изменчивая погода культурной столицы России в августе становится более приятной для туристов. Июльская жара и влажность уходят, уступая место комфортной прохладе и минимальному количеству дождей, поэтому в это время в Санкт-Петербурге можно как посетить главные культурные достопримечательности, – Эрмитаж, Русский музей, музей Фаберже, множество дворцов и особняков в черте города, – так и покататься на прогулочных теплоходах по Неве и Финскому заливу. Также август – это отличный месяц для поездок в область – Петергоф, Пушкин, Гатчину, Кронштадт.Москва. Здесь в любое время года есть чем заняться и никому не будет скучно. В августе в столице страны проводится большое количество разнообразных мероприятий в парках, открываются выставки в галереях и на открытом воздухе, проходят гастрономические фестивали. Также комфортная погода позволяет покататься на теплоходах по Москве-реке, погулять по ВДНХ, Красной площади и другим знаменитым достопримечательностям.Отдых на мореОтпуск неразрывно связан с желанием погреться под лучами южного солнца, искупаться в море и вдоволь наесться сезонных фруктов.Черное море – одно из самых популярных направлений для летнего отпуска в России. Оно спокойное, у побережья быстро прогревается и имеет плавный спуск. Черное море в августе имеет среднюю температуру +25 °С без резких перепадов, потому это отличное место и время для отдыха с детьми.Это море долгое время остается комфортным для купания, а в августе наступает "бархатный сезон". Пляжи Азовского моря песчаные и мелкоракушечные, вход в воду плавный, вода менее соленая в сравнении с Черным морем. Здесь меньше людей, чем на черноморских курортах, что часто привлекает отдыхающих с детьми.Холодное, суровое и на первый взгляд серое море открывается с новой стороны, если приехать сюда на полноценный отдых. Чистое, прозрачное, бодрящее, с широкими пляжами и пологим входом в воду оно и в августе является комфортным для туристов. В районе Балтийского моря легче проходит акклиматизация, построено множество баз отдыха и санаториев среди хвойных лесов.Оно мелководное, поэтому прогревается очень хорошо и даже в августе температура воды держится на уровне +27 °С. Отдых на Каспийском море разнообразен, все зависит от того, как к нему подъехать. Со стороны Астрахани лучше всего развита рыбалка, со стороны Дагестана – пляжный туризм, Калмыкии – культурный и экскурсионный.В горыОтдых в горах привлекает активных туристов и экстремалов. Помимо стандартных прогулок по склонам можно принять участие в походных турах с палатками, сплавиться по горным рекам и многое другое.Это поселок в Адлерском районе Сочи. Он находится на высоте 500 м над уровнем моря и, как правило, популярен именно зимой. Но и в августе скучать здесь не придется – экскурсионные тропы, веревочный мост над пропастью, джиппинг по горным серпантинам и многое другое предлагают путешественникам. Инфраструктура в Красной поляне развита хорошо, поэтому интересно отдохнуть здесь могут как одиночные, так и семейные туристы. Из достопримечательностей можно выделить парк водопадов "Менделиха", дольмены, крепость "Ачипсе", культурно-этнографический центр "Моя Россия", Хмелевские озера, альпийские луга и набережную реки Мзымта.Республика Адыгея – это рай для любителей экстрима. Джиппинг по бездорожью, рафтинг – сплавы по горным рекам, пешие спуски по каньону, а также кейвинг – спортивная спелеология, ориентирование в пещерах с помощью схем. Кроме горного туризма можно устроить гастрономический тур и попробовать блюда национальной кухни. Отдых в Адыгее подойдет разным категориям туристов, в том числе семьям с детьми. Достопримечательностей в этой республике огромное количество – плато Лаго-Наки, гора Фишт, водопады Руфабго, ущелье Хаджохская теснина, Большая Азишская пещера, скала "Чертов палец", долина аммонитов и гранитное ущелье.Домбай знаменит как зимний горнолыжный курорт, но и летом это привлекательное место для туристов. В августе солнце уже не такое обжигающее, поэтому можно совершать долгие походы, прогулки по природным достопримечательностям – горе Мусса-Ачитара, водопаду Алибекский, леднику Алибека и Изумрудному гроту, каскаду Бадукских озер, ущелью Гоначхир.Алтай – это краски лета, комфортная температура для прогулок и множество природных достопримечательностей. Здесь можно заняться рафтингом, конными прогулками и покорить шаманскую гору. После активного отдыха можно расслабиться в бане и опробовать массажи и ритуалы с использованием местных трав. Из популярных достопримечательностей стоит выделить горы Белуха и Сарлык, Шавлинские озера, ледники Актру, петроглифы долины Елангаш, Гейзерное озеро и Алтайский Марс.СанаторииПеред наступлением осенней прохлады и суровой долгой зимы полезно провести отпуск и одновременно оздоровиться. В России укрепить здоровье можно на курортах с минеральными водами.Множество санаториев и домов отдыха предлагают самые разные программы оздоровления, но в каждую из них неизменно входит прогулка по минеральным источникам, лечебная гимнастика на свежем воздухе и массажи.Кисловодск, в отличие от многих курортов Кавказских Минеральных Вод, в августе привлекает туристов отсутствием жары. Поэтому помимо санаторного отдыха здесь будет комфортно отправиться на прогулки по самому городу, съездить на экскурсии по окрестным горам, посетить смотровые площадки, канатную дорогу и множество других достопримечательностей – Курортный бульвар, Замок коварства и любви, Медовые водопады, Кольцо-гору, Каскадную лестницу, Главные нарзанные ванны, Свято-Никольский собор и храм Воздвижения Креста Господня.Пятигорск – старейший курорт Кавказских Минеральных Вод, именно он зародил традицию такого оздоровительного отдыха. Здесь больше всего разновидностей минеральной воды и действующих источников. Это также любимый город Михаила Лермонтова, здесь находится его дом-музей. Также среди туристов очень популярны гора Машук, озера Тамбукан с лечебной грязью и Провал.Бюджетный отдыхПолучить новые впечатления и отдохнуть можно не только на дорогих курортах. Есть ряд популярных небольших городов, которые со всем гостеприимством примут любого туриста и наполнят отдых приятными воспоминаниями.Астрахань – это край, который сохранил культурное наследие самых разных народов, которые когда-либо проживали на Каспии, поэтому обзорная экскурсия по городу и посещение музеев – это увлекательное путешествие в историю. Помимо познавательного туризма можно полюбоваться природной красотой – в Астраханской области все лето до начала осени цветут лотосовые поля, которые стали уже визитной карточкой этого региона. Если повезет, можно увидеть даже розовых фламинго. Также в августе наступает сезон сахарных арбузов.Ростов-на-Дону не является туристическим центром, тем не менее, это отличный город для культурного отпуска в августе. Здесь много исторических построек – купеческих домов, есть пешеходные улицы, обустроенная набережная, музыкальный театр и множество парков и скверов. В теплое время дня можно заказать водную прогулку по Дону, погулять в Ботаническом саду и по Кумженской роще.Калининград – маленькая частичка Европы в России и памятник старой немецкой архитектуры. Здесь сохранились полностью или частично множество исторических зданий – жилые частные дома, городские ворота (Королевские, Брандербургские и Фридрихские), замки, кирхи, Кафедральный собор на острове Канта и многое другое. Есть и новоделы, которые не выбиваются из общей архитектуры города, среди самых знаменитых – Рыбная деревня. В ней работают магазины, рестораны и смотровая площадка.Почувствовать восточную культуру и увидеть, как в одном городе уживается сразу несколько религий, можно в столице Татарстана – Казани. Это просторный город со множеством исторических памятников и особой атмосферой. Туристам стоит посетить мечеть Кул-Шариф, Кремлевскую набережную, Старо-татарскую слободу, озеро Кабан. Помимо множества мест для прогулок, Казань славится татарской кухней. Знаменитые эчпочмаки, чак-чак, кыстыбай, губадие и многое другое – все это отличается от блюд, привычных жителям центральной России, поэтому туристы смогут открыть для себя новые вкусы.Самара активно развивается как туристический город. Здесь обустраиваются улицы и набережная, открываются турбазы и санатории. В августе погода в Самаре комфортная, температура днем держится на уровне +25 °С, дождей мало, поэтому можно потратить несколько дней на прогулки и посетить Жигулевский пивоваренный завод, бункер Сталина, выставочный центр "Самара Космическая", а также съездить к Мастрюковским озерам и Сокольим горам, где можно спуститься в пещеру братьев Греве.Один из старейших центров средневековой торговли и ремесел. Практически весь город можно назвать музеем – только он не подвергся нападению Орды, а посему сохранил уникальные исторические памятники древнерусского зодчества. А еще это малая родина былинного купца Садко. Отпуск в августе в Великом Новгороде по большей части строится на экскурсиях и пробе традиционной русской кухни с местным оттенком, например, яишни по-крестецки, зайца в ягодах с лисичками и многого другого. Туристам стоит посетить Новгородский кремль, Кремлевский парк, Рюриково городище, Антониев монастырь, Ярославово дворище и Древний торг.Куда поехать с детьмиВыбор направления для отпуска в августе с детьми во многом зависит от их возраста и активности, а также от возможности ездить на дальние расстояния. Условно можно выделить три основных направления и определить главные города, где наиболее развита инфраструктура для путешествий с юными туристами.Пляжный туризм. Для отдыха с детьми лучше всего подойдет Черное море, в частности Анапа, Сочи, Туапсе и Геленджик. Но в августе это переполненные курорты с высокими ценами за жилье, поэтому можно сместиться немного в область. Также стоит учесть, что в Анапе пляжи песчаные, вход в воду пологий, а мелководье быстро прогревается – это идеальный вариант для малышей, а вот в Геленджике больше всего скалистых участков берега, поэтому сюда лучше ехать с детьми старшего возраста. Отдельно стоит выделить курорты Крыма – Феодосия, Судак, Евпатория и Севастополь. Это города с прекрасно развитой инфраструктурой, множеством развлечений для детей и обустроенными пляжами. Азовское море может порадовать семейных туристов недорогими курортами – Ейск, Должанская, Голубицкая, Кучугуры и Таганрог. А вот Балтийское море вряд ли подойдет для отпуска с маленькими детьми, оно может оказаться для них чересчур прохладным.Активный туризм. С детьми старшего возраста в августе можно отправиться в поход с палатками или просто на прогулки по пешеходным природным тропам. Комфортнее всего проводить такой досуг в Карелии, на Селигере и на Байкале, в Крымских горах, на Алтае, Камчатке и в Приморском крае. В августе во многих водоемах еще можно купаться, например, в некоторых озерах из более чем 73 000 существующих в Карелии.Экскурсионный туризм. Совместить отдых с получением новых знаний школьникам можно в путешествии по Золотому и Серебряному кольцу России. Есть готовые туры, которые предполагают посещение как основных городов, так и маршруты с более углубленными экскурсиями. Также интересными для детей любого возраста являются Москва и Санкт-Петербург. В этих городах, помимо стандартных экскурсий, есть интерактивные, в которых экскурсанты не просто слушатели, но и активные участники (например, квест-экскурсия по Красной площади), а также развлечения на любой вкус и возраст, поэтому даже малышам понравится такой отдых.Экскурсии по РоссииСо слов Дарьи Коноплевой, многие турагентства, работающие с российскими направлениями, предлагают множество экскурсионных туров по России в любое время года, в том числе и в августе. Зачастую они подразумевают автобусные поездки в близлежащие города или обзорные экскурсии по популярным маршрутам. Также можно путешествовать по желаемым городам самостоятельно и уже на месте заказывать экскурсии. Такой вариант зачастую даже интереснее, так как их проводят местные гиды которые могут рассказать такие факты, которые знает не каждый приезжий экскурсовод. Стоимость туров будет всегда выше, так как в них включена еще стоимость транспорта, а иногда и питания. Но это удобный вариант, если нет личного авто или не хочется тратить нервы на поиск билетов, мест питания и т.д.Отели для отдыхаПрактически в любом городе России есть хотя бы один отель или гостиница. В крупных туристических центрах их очень много, что позволяет выбрать место размещения удобное по расположению и выгодное по стоимости. Отели, как правило, предлагают все условия для отдыха с детьми, а номера поделены на категории. Такой вид размещения, особенно на южных курортах и в непосредственной близости к морю, достаточно дорогостоящий в августе, поэтому при пляжном туризме можно отдать предпочтение гостевым домам, посуточным квартирам, а также санаториям и базам отдыха. Важно бронировать любое жилье заранее, особенно в регионах с высоким туристическим потоком. Не стоит надеяться, что по приезде найдется свободный номер. В лучшем случае получится заселиться в неудобный по расположению отель и переплатить, в худшем – вообще не найти вариантов.

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Алёна Пава

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