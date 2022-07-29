https://ria.ru/20220729/khostel-1805789562.html

В Мосгордуме рассказали, что привело к гибели людей в хостеле

В Мосгордуме рассказали, что привело к гибели людей в хостеле - РИА Новости, 29.07.2022

В Мосгордуме рассказали, что привело к гибели людей в хостеле

Председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов заявил, что ему поступали жалобы жителей на горевший ночью хостел,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:08

2022-07-29T11:08

2022-07-29T11:26

туризм

происшествия

москва

московская городская дума

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов заявил, что ему поступали жалобы жителей на горевший ночью хостел, он делал запросы в профильные органы, но меры приняты не были."Вынужден сказать, что эта проблема, к сожалению, является следствием недосмотра. По данному хостелу мне поступали жалобы жителей, с общественными активистами мы проводили рейд, по итогам которого я делал запросы в правоохранительные органы и органы пожарной безопасности. Меры приняты не были. К сожалению, это привело к той страшной ситуации, которая произошла ночью", — написал Щитов в своем Telegram-канале.Депутат Мосгордумы добавил, что направит запрос в прокуратуру, чтобы была проведена всесторонняя проверка причин возгорания, оценена вина владельцев и степень бездействия должностных лиц.Ночью 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, четверо госпитализированы. По данным столичного главка МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а сигнализация в хостеле не сработала.

https://ria.ru/20220729/khostel-1805769899.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, москва, московская городская дума, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хостелы, новости - туризм, туризм