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В МЧС назвали причину гибели восьми человек при пожаре в московском хостеле - РИА Новости, 29.07.2022
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В МЧС назвали причину гибели восьми человек при пожаре в московском хостеле
В МЧС назвали причину гибели восьми человек при пожаре в московском хостеле - РИА Новости, 29.07.2022
В МЧС назвали причину гибели восьми человек при пожаре в московском хостеле
Постояльцы хостела, сгоревшего на юго-востоке Москвы, погибли из-за решеток на окнах, сообщил врио начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T03:10
2022-07-29T12:30
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
новости - туризм
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Постояльцы хостела, сгоревшего на юго-востоке Москвы, погибли из-за решеток на окнах, сообщил врио начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев.О том, что на окнах сгоревшего хостела установлены решетки, ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий.Врио начальника столичного ГУМЧС также отметил, что в хостеле была установлена пожарная сигнализация, однако она не сработала.Кроме того, Румянцев сообщил, что в хостеле неоднократно находили нарушения. "С 2019 по 2022-й неоднократно проводились судебные разбирательства по данному объекту. Последняя проверка данного объекта проводилась в июне 2022 года, после чего также органами надзора были выписаны предписание и предупреждение", — сказал он.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших; по данным Следственного комитета, пострадавших четверо — их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.На место ЧП направлена комиссия центрального аппарата МЧС, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар в хостеле на юго-востоке москвы, новости - туризм
03:10 29.07.2022 (обновлено: 12:30 29.07.2022)
 
В МЧС назвали причину гибели восьми человек при пожаре в московском хостеле

МЧС: постояльцы сгоревшего хостела на юго-востоке Москвы погибли из-за решеток на окнах

© АГН "Москва" / Денис ВоронинНа месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Постояльцы хостела, сгоревшего на юго-востоке Москвы, погибли из-за решеток на окнах, сообщил врио начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев.

"Основной причиной гибели людей послужило именно вот это — то, что на окнах находились решетки", — сказал он.

О том, что на окнах сгоревшего хостела установлены решетки, ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий.
Врио начальника столичного ГУМЧС также отметил, что в хостеле была установлена пожарная сигнализация, однако она не сработала.
Последствия пожара в хостеле на юго-востоке Москвы
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

Пожарные на месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
1 из 8

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы
2 из 8

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
3 из 8

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© АГН "Москва" / Денис Воронин

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
4 из 8

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Решетки на окнах хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар
5 из 8

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Одна из пострадавших комнат хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар
6 из 8

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

После пожара возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар
7 из 8

После пожара возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

Выгоревшие квартиры на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар
8 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
2 из 8

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве
3 из 8

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
4 из 8

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
5 из 8

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 8

После пожара возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Кроме того, Румянцев сообщил, что в хостеле неоднократно находили нарушения. "С 2019 по 2022-й неоднократно проводились судебные разбирательства по данному объекту. Последняя проверка данного объекта проводилась в июне 2022 года, после чего также органами надзора были выписаны предписание и предупреждение", — сказал он.
Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших; по данным Следственного комитета, пострадавших четверо — их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
На место ЧП направлена комиссия центрального аппарата МЧС, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".
Кадры сгоревшего хостела на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
01:58
Следственный комитет возбудил дело после пожара в московском хостеле
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Пожар в хостеле на юго-востоке МосквыНовости - Туризм
 
 
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