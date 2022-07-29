https://ria.ru/20220729/reshetki-1805745251.html

В МЧС назвали причину гибели восьми человек при пожаре в московском хостеле

В МЧС назвали причину гибели восьми человек при пожаре в московском хостеле - РИА Новости, 29.07.2022

В МЧС назвали причину гибели восьми человек при пожаре в московском хостеле

Постояльцы хостела, сгоревшего на юго-востоке Москвы, погибли из-за решеток на окнах, сообщил врио начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T03:10

2022-07-29T03:10

2022-07-29T12:30

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

новости - туризм

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Постояльцы хостела, сгоревшего на юго-востоке Москвы, погибли из-за решеток на окнах, сообщил врио начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев.О том, что на окнах сгоревшего хостела установлены решетки, ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий.Врио начальника столичного ГУМЧС также отметил, что в хостеле была установлена пожарная сигнализация, однако она не сработала.Кроме того, Румянцев сообщил, что в хостеле неоднократно находили нарушения. "С 2019 по 2022-й неоднократно проводились судебные разбирательства по данному объекту. Последняя проверка данного объекта проводилась в июне 2022 года, после чего также органами надзора были выписаны предписание и предупреждение", — сказал он.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших; по данным Следственного комитета, пострадавших четверо — их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.На место ЧП направлена комиссия центрального аппарата МЧС, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".

https://ria.ru/20220729/delo-1805742628.html

россия

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Максим Горбачев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар в хостеле на юго-востоке москвы, новости - туризм