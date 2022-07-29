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При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек - РИА Новости, 29.07.2022
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Туризм
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При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек
При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек - РИА Новости, 29.07.2022
При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек
При пожаре в хостеле на юго-востоке Москве погибли восемь человек, трое пострадали, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T03:30
2022-07-29T09:43
происшествия
андрей румянцев
департамент транспорта г. москвы
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. При пожаре в хостеле на юго-востоке Москве погибли восемь человек, трое пострадали, сообщили в МЧС России.Инцидент произошел на первом этаже многоэтажного дома на улице Алма-Атинской, 7, корпус 2, возгорание ликвидировали в 0.47 мск на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что ЧП могло произойти из-за неисправного электрооборудования.Как сообщается в Telegram-канале столичного СК, в результате пожара пострадали четыре человека, их госпитализировали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). На место пожара направлена комиссия Центрального аппарата МЧС.Причины гибели людейПостояльцы сгоревшего хостела погибли из-за решеток на окнах, сообщил врио начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев. "Основной причиной гибели людей послужило именно вот это, то, что на окнах находились решетки", - указал представитель ведомства.По его словам, в сгоревшем хостеле была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала. "На объекте установлен "Стрелец-Мониторинг". Сработка не прошла. В рамках следственных мероприятий данная причина будет установлена", - добавил он.Обстановка на месте инцидентаКак передает корреспондент РИА Новости, на всех окнах на торце здания, в котором произошел пожар, есть решетки. Черный след от дыма виден на окне, где, предположительно, размещался хотел. На нем также есть решетки.Обстановка на месте спокойная. Пострадавших от пожара жильцов возле здания нет: на месте только спасатели, случайные прохожие и журналисты.Сейчас пожарные обследуют обгоревшее помещение. Как сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса, движение по Алма-Атинской улице, ранее перекрытое из-за пожара, на данный момент частично восстановлено.
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происшествия, андрей румянцев, департамент транспорта г. москвы, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы, новости - туризм
03:30 29.07.2022 (обновлено: 09:43 29.07.2022)
 
При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек

При пожаре в хостеле на улице Алма-Атинской в Москве погибли восемь человек

© АГН "Москва" / Денис ВоронинНа месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. При пожаре в хостеле на юго-востоке Москве погибли восемь человек, трое пострадали, сообщили в МЧС России.
Инцидент произошел на первом этаже многоэтажного дома на улице Алма-Атинской, 7, корпус 2, возгорание ликвидировали в 0.47 мск на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что ЧП могло произойти из-за неисправного электрооборудования.
Как сообщается в Telegram-канале столичного СК, в результате пожара пострадали четыре человека, их госпитализировали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). На место пожара направлена комиссия Центрального аппарата МЧС.

Причины гибели людей

Постояльцы сгоревшего хостела погибли из-за решеток на окнах, сообщил врио начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев. "Основной причиной гибели людей послужило именно вот это, то, что на окнах находились решетки", - указал представитель ведомства.
По его словам, в сгоревшем хостеле была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала. "На объекте установлен "Стрелец-Мониторинг". Сработка не прошла. В рамках следственных мероприятий данная причина будет установлена", - добавил он.

Обстановка на месте инцидента

Как передает корреспондент РИА Новости, на всех окнах на торце здания, в котором произошел пожар, есть решетки. Черный след от дыма виден на окне, где, предположительно, размещался хотел. На нем также есть решетки.
Обстановка на месте спокойная. Пострадавших от пожара жильцов возле здания нет: на месте только спасатели, случайные прохожие и журналисты.
Сейчас пожарные обследуют обгоревшее помещение. Как сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса, движение по Алма-Атинской улице, ранее перекрытое из-за пожара, на данный момент частично восстановлено.
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ТуризмПроисшествияАндрей РумянцевДепартамент транспорта г. МосквыМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в хостеле на юго-востоке МосквыНовости - Туризм
 
 
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