https://ria.ru/20220728/stadion-1805539761.html

В Тынде построили современный пришкольный стадион

В Тынде построили современный пришкольный стадион - РИА Новости, 28.07.2022

В Тынде построили современный пришкольный стадион

Современный стадион на территории лицея номер 8 построен в приамурской Тынде по поручению губернатора Василия Орлова, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:45

2022-07-28T12:45

2022-07-28T12:46

амурская область

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тында

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Современный стадион на территории лицея номер 8 построен в приамурской Тынде по поручению губернатора Василия Орлова, сообщает правительство Амурской области."На спортивный объект из областного бюджета мы выделили 19,2 миллиона рублей, 800 тысяч софинансировал бюджет города. На стадионе оборудованы футбольное поле, совмещенная баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, зона для прыжков в длину, тренажеры. Заниматься спортом здесь могут не только лицеисты, но и жителей всего микрорайона" - цитирует слова Орлова пресс-служба областного правительства.Отмечается, что в 2021 году, будучи с рабочей поездкой в Тындинском районе, губернатор поручил рассмотреть возможность выделения средств на обустройство автогородка на территории школы номер 2 и строительство пришкольного стадиона лицея в городе Тында. Автогородок открыли 1 июля. В ближайшее время новый стадион также станет доступен для всех желающих.В четверг мэрия Тынды сообщила, что в городе появится первый памптрек по нацпроекту "Жилье и городская среда". Площадка для велосипедистов-экстремалов будет протяженностью более 800 метров. Работы подрядчик начал в июне. В горпарке на территории площадью более 500 "квадратов" уже нанесено асфальтовое покрытие. По словам руководителя ООО "Промстройтехснаб" Александра Мордакина, на днях конструкция прибудет из Санкт-Петербурга, после чего начнется ее сборка.Также в начале июня в горпарке открыт веревочный городок. Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" при поддержке правительства Амурской области выделено более 15 миллионов рублей, из которых 14 миллионов 876 тысяч рублей софинансирование областного бюджета, 150 тысяч рублей - местного.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, тында, амурская область, тындинский район, россия, школа, дети, василий орлов (губернатор)