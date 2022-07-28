Рейтинг@Mail.ru
В Тынде построили современный пришкольный стадион - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220728/stadion-1805539761.html
В Тынде построили современный пришкольный стадион
В Тынде построили современный пришкольный стадион - РИА Новости, 28.07.2022
В Тынде построили современный пришкольный стадион
Современный стадион на территории лицея номер 8 построен в приамурской Тынде по поручению губернатора Василия Орлова, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:45
2022-07-28T12:46
амурская область
общество
тында
амурская область
тындинский район
россия
школа
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600464974_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_fd70b4e3d175fd47381c784d2422572a.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Современный стадион на территории лицея номер 8 построен в приамурской Тынде по поручению губернатора Василия Орлова, сообщает правительство Амурской области."На спортивный объект из областного бюджета мы выделили 19,2 миллиона рублей, 800 тысяч софинансировал бюджет города. На стадионе оборудованы футбольное поле, совмещенная баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, зона для прыжков в длину, тренажеры. Заниматься спортом здесь могут не только лицеисты, но и жителей всего микрорайона" - цитирует слова Орлова пресс-служба областного правительства.Отмечается, что в 2021 году, будучи с рабочей поездкой в Тындинском районе, губернатор поручил рассмотреть возможность выделения средств на обустройство автогородка на территории школы номер 2 и строительство пришкольного стадиона лицея в городе Тында. Автогородок открыли 1 июля. В ближайшее время новый стадион также станет доступен для всех желающих.В четверг мэрия Тынды сообщила, что в городе появится первый памптрек по нацпроекту "Жилье и городская среда". Площадка для велосипедистов-экстремалов будет протяженностью более 800 метров. Работы подрядчик начал в июне. В горпарке на территории площадью более 500 "квадратов" уже нанесено асфальтовое покрытие. По словам руководителя ООО "Промстройтехснаб" Александра Мордакина, на днях конструкция прибудет из Санкт-Петербурга, после чего начнется ее сборка.Также в начале июня в горпарке открыт веревочный городок. Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" при поддержке правительства Амурской области выделено более 15 миллионов рублей, из которых 14 миллионов 876 тысяч рублей софинансирование областного бюджета, 150 тысяч рублей - местного.
https://ria.ru/20220721/festival-1804089436.html
https://ria.ru/20220725/yarmarki-1804740364.html
тында
амурская область
тындинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600464974_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_a5b6fd32723471627976be9e479bbc36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тында, амурская область, тындинский район, россия, школа, дети, василий орлов (губернатор)
12:45 28.07.2022 (обновлено: 12:46 28.07.2022)
 
В Тынде построили современный пришкольный стадион

В приамурской Тынде построили современный пришкольный стадион по поручению губернатора

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкГород Тында
Город Тында - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Город Тында. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Современный стадион на территории лицея номер 8 построен в приамурской Тынде по поручению губернатора Василия Орлова, сообщает правительство Амурской области.
"На спортивный объект из областного бюджета мы выделили 19,2 миллиона рублей, 800 тысяч софинансировал бюджет города. На стадионе оборудованы футбольное поле, совмещенная баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, зона для прыжков в длину, тренажеры. Заниматься спортом здесь могут не только лицеисты, но и жителей всего микрорайона" - цитирует слова Орлова пресс-служба областного правительства.
Дети играют в футбол - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 17:23Амурская область
Орлов: детский футбольный фестиваль пройдет в Приамурье
Отмечается, что в 2021 году, будучи с рабочей поездкой в Тындинском районе, губернатор поручил рассмотреть возможность выделения средств на обустройство автогородка на территории школы номер 2 и строительство пришкольного стадиона лицея в городе Тында. Автогородок открыли 1 июля. В ближайшее время новый стадион также станет доступен для всех желающих.
В четверг мэрия Тынды сообщила, что в городе появится первый памптрек по нацпроекту "Жилье и городская среда". Площадка для велосипедистов-экстремалов будет протяженностью более 800 метров. Работы подрядчик начал в июне. В горпарке на территории площадью более 500 "квадратов" уже нанесено асфальтовое покрытие. По словам руководителя ООО "Промстройтехснаб" Александра Мордакина, на днях конструкция прибудет из Санкт-Петербурга, после чего начнется ее сборка.
Также в начале июня в горпарке открыт веревочный городок. Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" при поддержке правительства Амурской области выделено более 15 миллионов рублей, из которых 14 миллионов 876 тысяч рублей софинансирование областного бюджета, 150 тысяч рублей - местного.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 11:51Амурская область
Глава Приамурья поручил организовать ярмарки выходного дня
 
Амурская областьОбществоТындаАмурская областьТындинский районРоссияШколаДетиВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала