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День крещения Руси

День крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2022

День крещения Руси

28 июля Россия отмечает праздник – День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T02:38

2022-07-28T02:38

2022-07-28T02:38

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28 июля Россия отмечает праздник – День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года.В православном церковном календаре дата 28 июля (по старому стилю – 15 июля) – день памяти великого равноапостольного князя Владимира (ок. 960-1015), крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский Собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника. Крещение Руси связано с именем киевского князя Владимира, которого историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ –Владимиром Красное Солнышко.Он правил Русским государством 37 лет (с 978 года), из них 28 прожил крещеным. Князь Владимир был внуком великой княгини Ольги и сыном князя Святослава и "вещей девы" Малуши, ставшей христианкой вместе с княгиней Ольгой в Константинополе. Править он начал в Новгородской земле. В это время князь был убежденным язычником. Владимир сумел объединить под своей властью Киев, Новгород и Полоцк и к 980 году стал единоличным правителем Руси. Во второй половине 980-х годов стал делать первые шаги к принятию крещения.Летопись "Сказание об испытании или выборе вер" повествует, что Владимир направил посольства в окрестные страны. Возвратившись, послы рассказали об их религиозных обычаях. Они побывали в мусульманской мечети у болгар, у католиков-немцев, но самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Царьграде (Константинополе). Согласно "Повести временных лет", в 987 году князь Владимир на совете бояр принял решение о крещении Руси "по закону греческому". В 988 году, после того как киевский князь отбил у византийцев Корсунь (Херсонес – Херсонесское городище на территории современного Севастополя), на мирных переговорах с императорами Василием II и Константином VIII Владимир предложил вернуть город, если они отдадут ему в жены свою сестру Анну, а те поставили ему условие – креститься. Владимир согласился. Крещение было совершено в церкви святого Василия на корсунской торговой площади. С князем крестилась и его дружина. За крещением был совершен брак с Анной. В крещении Владимир принял имя Василий, в честь правящего византийского императора. Есть предание, что в Корсуни князь ослеп, но сразу после крещения был исцелен и воскликнул: "Ныне познал я Бога истинного!". После женитьбы Владимир отпустил всех своих жен и наложниц. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен. Идолы были изрублены в щепки и сожжены.После князь велел собрать всех жителей Киева на берегу Днепра: "Если кто не придет завтра на реку – богатый или бедный, нищий или раб – будет мне враг".Там, при впадении речки Почайны в Днепр, над зашедшими в воду киевлянами греческие и корсунские священники совершили обряд крещения. Это важнейшее событие в жизни Руси совершилось в 988 году.Вскоре в Киев прибыл посвященный святым патриархом Николаем II Хризовергом на Русскую кафедру митрополит Михаил со свитой, клиром, мощами и другими святынями. Вслед за Киевом христианство стало приходить в другие города Киевской Руси: Новгород, Полоцк, Псков, Смоленск, Луцк. В целом Крещение Руси продолжалось немногим более столетия. Ростов был крещен в конце XI века, в Муроме сопротивление язычников продолжалось до XII века. Дольше всех славянских племен оставались язычниками вятичи. Их просветителем в начале ХII веке был преподобный Кукша – Печерский инок, принявший в тех местах мученическую смерть. Принятие новой, единой веры стало серьезным толчком к объединению русских земель.Крещение Руси обусловило и цивилизационный выбор России, нашедшей свое место между Европой и Азией и впоследствии ставшей самой мощной евразийской державой.Впервые празднование Дня крещения Руси на государственном уровне прошло в 1888 году, когда со времени принятия христианства отмечалось 900 лет. В СССР в 1988 году прошли торжества, посвященные 1000-летию Крещения Руси. Юбилейные мероприятия прошли в Москве, Петербурге, Великом Новгороде, Киеве и других городах. В последние годы в День крещения Руси во всех храмах Русской православной церкви по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в полдень совершается праздничный колокольный звон. В 2012 году впервые волна единовременного звона-благовеста "Слава Тебе, Боже!" объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана. В Москве стало традицией совершать крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме, а возле него – торжественный молебен святому.В 2021 году традиционный крестный ход в столице не состоялся из-за пандемии коронавируса. Патриарх Кирилл отслужил Божественную литургию в Александро-Невском скиту возле Переделкина. 28 июля 2022 года на Боровицкой площади в Москве состоится торжественное Патриаршее молебное пение. После него для верующих будет организован доступ к мощам святого князя Владимира, ковчег с частицей который будет изнесен крестным ходом из Кремля на Боровицкую площадь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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