https://ria.ru/20210723/khramy-1742511307.html

В РПЦ рассказали, как отметят День Крещения Руси

В РПЦ рассказали, как отметят День Крещения Руси - РИА Новости, 23.07.2021

В РПЦ рассказали, как отметят День Крещения Руси

Особый колокольный звон прозвучит в храмах и монастырях Русской православной церкви в разных странах в День Крещения Руси, сообщает в пятницу Синодальный отдел... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:30

2021-07-23T11:30

2021-07-23T11:30

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Особый колокольный звон прозвучит в храмах и монастырях Русской православной церкви в разных странах в День Крещения Руси, сообщает в пятницу Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата."По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28 июля 2021 года в полдень по местному времени в каждом храме, соборе и церкви Русской православной церкви прозвучит колокольный звон-благовест "Слава Тебе, Боже!". Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году", - говорится в сообщении.Ранее о встрече годовщины крещения Руси колокольным звоном всех храмов и монастырей сообщила Украинская православная церковь.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.

https://ria.ru/20210712/kreschenie-1740964428.html

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россия, московский патриархат, азербайджан, казахстан, справки