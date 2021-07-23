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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210723/khramy-1742511307.html
В РПЦ рассказали, как отметят День Крещения Руси
В РПЦ рассказали, как отметят День Крещения Руси - РИА Новости, 23.07.2021
В РПЦ рассказали, как отметят День Крещения Руси
Особый колокольный звон прозвучит в храмах и монастырях Русской православной церкви в разных странах в День Крещения Руси, сообщает в пятницу Синодальный отдел... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:30
2021-07-23T11:30
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
азербайджан
казахстан
справки
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Особый колокольный звон прозвучит в храмах и монастырях Русской православной церкви в разных странах в День Крещения Руси, сообщает в пятницу Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата."По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28 июля 2021 года в полдень по местному времени в каждом храме, соборе и церкви Русской православной церкви прозвучит колокольный звон-благовест "Слава Тебе, Боже!". Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году", - говорится в сообщении.Ранее о встрече годовщины крещения Руси колокольным звоном всех храмов и монастырей сообщила Украинская православная церковь.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
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россия, московский патриархат, азербайджан, казахстан, справки
11:30 23.07.2021
 

В РПЦ рассказали, как отметят День Крещения Руси

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКупола собора Николая Чудотворца на территории государственного музея-заповедника "Зарайский кремль"
Купола собора Николая Чудотворца на территории государственного музея-заповедника Зарайский кремль - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Особый колокольный звон прозвучит в храмах и монастырях Русской православной церкви в разных странах в День Крещения Руси, сообщает в пятницу Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
"По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28 июля 2021 года в полдень по местному времени в каждом храме, соборе и церкви Русской православной церкви прозвучит колокольный звон-благовест "Слава Тебе, Боже!". Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году", - говорится в сообщении.
Ранее о встрече годовщины крещения Руси колокольным звоном всех храмов и монастырей сообщила Украинская православная церковь.
День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 17:21Религия и мировоззрение
Путин рассказал о влиянии Крещения Руси на родство народов
 
Религия и мировоззрениеРоссияМосковский ПатриархатАзербайджанКазахстанСправки
 
 
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