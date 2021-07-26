В РПЦ заявили об отмене крестного хода в Москве 28 июля из-за коронавируса
Представитель РПЦ Легойда: крестный ход в День крещения Руси не состоится из-за коронавируса
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастники крестного хода в Москве к памятнику князя Владимира в День крещения Руси. 28 июля 2017
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Крестный ход от Успенского собора Московского Кремля до памятника князю Владимиру в День крещения Руси 28 июля не состоится в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда.
"К сожалению, сложная ситуация с пандемией вносит свои коррективы, и в каждом конкретном месте празднование будет связано с теми ограничениями, которые есть. Мы рассчитываем, в Киеве на Украине, где ситуация попроще, по традиции состоится крестных ход, 28 июля будет литургия в Лавре. Что касается Москвы, вы помните, что несколько лет подряд у нас был крестный ход из Кремля от Успенского собора к памятнику князю Владимиру, 28 числа этого крестного хода не будет в связи со сложной эпидемиологической ситуацией", - сказал Легойда.
Он отметил, что по традиции, которая стартовала в 2012 году, во всех храмах РПЦ в полдень по местному времени зазвонят колокола.
Легойда подчеркнул, что День крещения Руси – праздник, который является "главным днем рождения для многих народов нашей страны". "Безусловно, этот духовный цивилизационный выбор, который был сделан, определил развитие нашей государственности, религиозной духовной жизни, если бы этот выбор не был бы сделан, или он был бы другим, мы сегодня здесь бы не сидели, и это была бы какая-то другая конфигурация. Поэтому очень сложно переоценить его значение", - подчеркнул Легойда.
Крещение Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти святого князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, прозванного в народе Владимиром Красное Солнышко. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.