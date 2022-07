https://ria.ru/20220728/gepatit-1805062731.html

Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). Он проводится Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в целях...

Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). Он проводится Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в целях повышения осведомленности о проблеме вирусного гепатита. Впервые этот день прошел в 2011 году. Дата 28 июля была выбрана в честь дня рождения лауреата Нобелевской премии доктора Баруха Блумберга (Baruch Samuel Blumberg), который обнаружил вирус гепатита В (HBV), разработал тест и вакцину против него. Гепатит – воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, это одно из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире.Существуют пять основных вирусов гепатита: A, B, C, D и E.Наиболее распространены в мире типы B и C. Типы A и E обычно передаются человеку через зараженную воду или пищу, они тесно связаны с ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.Заражение типами B, C и D происходит через кровь инфицированного человека, а гепатитом B и C – также и при незащищенном половом контакте. Тип D инфицирует лишь тех, кто уже болен гепатитом B.Острая инфекция может протекать с такими симптомами, как желтуха (пожелтение кожи и глаз), сильная утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота.Типы B и C на ранней стадии болезни в ряде случаев протекают бессимптомно. Значительная часть инфицированных людей узнает о болезни, когда она стала хронической, иногда через десятилетия после заражения. Не зная о заболевании, они могут передавать его окружающим.Инфекции гепатита В и С наиболее опасны и являются самой распространенной причиной цирроза и рака печени. Гепатит не всегда вызывается вирусом. Существуют алкогольный, лучевой, токсический, лекарственный гепатит и пр. Также причиной невирусного гепатита могут стать последствия COVID-19. По оценке ВОЗ, только с гепатитами типа В и С живут 354 миллиона человек. Ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования гепатитом В, столько же новых случаев – типом С и 20 миллионов случаев – типом Е. Типом D в мире заражено почти 5% людей, больных хроническим гепатитом В. Согласно статистике ВОЗ, ежегодно от гепатита В и С в мире умирает 1,1 миллиона человек, 9,4 миллиона человек получают лечение от хронического гепатита С, у 10% людей диагностирован хронический гепатит В, 22% из них получают лечение. 42% детей в мире имеют доступ к дозе вакцины против гепатита В при рождении. В 2019 году около 290 тысяч человек умерли от гепатита С, в основном от цирроза и первичного рака печени. В настоящее время мир столкнулся с новой вспышкой необъяснимых острых инфекций гепатита у детей. ВОЗ вместе с учеными работает над поиском причин этой инфекции, которая, видимо, не относится ни к одному из известных пяти типов вируса. В июне 2022 года 33 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о 920 случаях тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей. По уровню смертности гепатит стоит на втором месте после туберкулеза, а число инфицированных гепатитом в девять раз превышает число ВИЧ-инфицированных. По оценкам ВОЗ, на первом месте по гепатиту находится Пакистан (свыше 10 миллионов больных). На втором месте Китай, далее следует Египет. На четвертом месте США и Россия. Гепатит поддается профилактике и лечению, а гепатит С – полному излечению. Однако свыше 80% людей с гепатитом не доступны профилактика, тестирование и лечение.Для профилактики заражения гепатитами типов А, В, D и Е существуют безопасные и эффективные вакцины. Но против гепатита типа С вакцины до сих пор нет. Вместе с тем конкретных методов лечения типов В и E не существует, а гепатит С у более чем 95% людей с этой инфекцией излечивается противовирусными препаратами.Наиболее эффективными средствами борьбы с гепатитом А и Е являются улучшение санитарных условий – качества водоснабжения и пищи, а для гепатита А – еще и расширение охвата вакцинацией. В 2022 году тема Всемирного дня борьбы с гепатитом – "Предоставление помощи при гепатите в ближайшей доступности". ВОЗ подчеркивает необходимость доступной помощи больным гепатитом в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.В 2016 году Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016-2021 годы. Документ предусматривал снижение числа случаев заражения вирусом гепатита В и С с 6-10 миллионов в 2015 году на 30% к 2020 году и на 90% – к 2030 году, а также числа случаев смерти от них с 1,4 миллиона в 2015 году на 10% к 2020 году и на 65% – к 2030 году.Однако в большинстве стран сохраняются огромные пробелы в диагностике и лечении гепатита. В июне 2022 года Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Глобальные стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ, вирусному гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем, на 2022-2030 годы. Согласно документу число новых случаев заражения гепатитом В и С должно быть сокращено с трех миллионов в 2020 году до 520 тысяч к 2030 году, а смертность от гепатита В и С должна быть сокращена с 1,1 миллиона до менее чем 500 тысяч смертей. При этом без лечения и ежегодного инвестирования в борьбу с заболеванием порядка шести миллиардов долларов к 2030 году от разных типов гепатита умрет 4,5 миллиона человек в мире.По данным Минздрава РФ на 2022 год, вирусом гепатита С могут быть инфицированы два миллиона россиян (около 2,1% населения имеют антитела к гепатиту С). По данным Минздрава России на 2020 год, заболеваемость гепатитом В снизилась до 0,6 случая на 100 тысяч населения. Основной пик заболеваемости приходится на возрастную группу 35-49 лет, далее он смещается в сторону более старших возрастных групп. Это неблагоприятный фактор в отношении исхода болезни, так как в группе старше 40 лет растет скорость развития цирроза и рака печени. При этом среди людей 20-29 лет заболеваемость снижается. Россия – мировой лидер по вакцинации от гепатита В. От него привито более 100 миллионов россиян (в 2019 году – около 2,7 миллионов, в том числе 1,6 миллионов детей).Иммунизация против гепатита А проводится бесплатно лицам из групп высокого риска в рамках календаря прививок по эпидемическим показаниям. В феврале 2022 года Минздрав РФ опубликовал новые клинические рекомендации по лечению хронического гепатита С. Теперь схема его лечения в России соответствует ведущим мировым практикам. В среднем за 12 недель достигается 90% эффективность лечения любого типа вируса С (1а, 1b, 3) даже на стадии цирроза печени и без побочных явлений. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

