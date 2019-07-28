Обезвредить ласкового убийцу. Когда появится вакцина от гепатита С

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. От двух до четырех миллионов россиян страдают гепатитом С, который считается неизлечимым. И хотя в последние несколько лет заболеваемость в стране постепенно снижается, в год от последствий хронического гепатита С умирает около 15 тысяч человек. Главная опасность болезни — в ее невидимости. По данным ВОЗ, лишь 20 процентов зараженных знают о диагнозе. Все остальные рискуют дотянуть до момента, когда обращаться к врачу уже поздно. Решением проблемы могла бы стать массовая вакцинация, однако прививки не существует. Во Всемирный день борьбы с гепатитом РИА Новости разбирается, почему никто до сих пор не разработал вакцину и когда она наконец появится.

Опасный и незаметный

Гепатит С называют ласковым убийцей. Острое течение болезни практически бессимптомно, а первые признаки недомогания — температуру, тошноту, рвоту, боли в мышцах — легко спутать с проявлениями обычного гриппа. Часто пациенты даже не догадываются о своем диагнозе и начинают бить тревогу, когда вирус уже спровоцировал развитие цирроза или рака печени. А это в большинстве случаев заканчивается смертью.

Если же гепатит С диагностировать вовремя, то от него можно полностью вылечиться . Основное средство терапии — препараты прямого противовирусного действия, блокирующие вирус в клетке и не позволяющие ему размножаться.

Однако в случае с вакцинами такая тактика не срабатывает. Вирус гепатита С обладает высокой генетической изменчивостью. Он ускользает от иммунологической защиты, внутри организма меняет свои свойства. Те антитела, которые вырабатывала иммунная система три года назад, уже не действуют на новый, чуть измененный вирус. И именно эта способность вируса считается одной из основных проблем при создании противогепатитной прививки.

Заставить зараженные клетки исчезнуть

Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) решили подступиться к вирусу гепатита с другой стороны. Разработанная ими вакцина направлена не столько на производство антител (тем более что они не справляются с ласковым убийцей), сколько на стимуляцию клеточного иммунного ответа. В результате особые клетки иммунной системы учатся распознавать клетки, зараженные вирусом, и запускают в них процесс апоптоза — фактически заставляют инфицированную клетку совершить самоубийство. Вместе с ней погибает и вирус.

Разработанная британцами вакцина должна действовать одновременно против вируса гепатита С и вируса иммунодефицита человека. Вводится она в два этапа. Сначала в организм при помощи аденовирусных векторов — специальных генных конструкций — доставляются антигены вируса гепатита С и ВИЧ. Через некоторое время вакцинация повторяется, но на этот раз в организм вводят особый вектор, внутри которого зашиты элементы обоих вирусов.

По мнению авторов работы, благодаря такому подходу человек на всю жизнь получает защиту от двух опасных болезней. Тем более что вакцина, введенная 32 добровольцам, вызвала у них правильную реакцию иммунной системы.

Проверено на животных

Противогепатитные прививки такого типа, называемые ДНК-вакцинами, сейчас разрабатывают по всему миру. Как правило, они состоят из плазмид — небольших кольцевых молекул ДНК, содержащих несколько генов белков вируса гепатита С. Эти молекулы доставляются в организм пациента с помощью обезвреженных аденовирусов или вирусов осповакцины.

Сегодня такие препараты создаются как фармацевтическими гигантами, так и университетскими научными коллективами. Есть данные , что как минимум две коммерческие ДНК-вакцины очень хорошо показали себя при испытаниях на шимпанзе.

Сильный иммунный ответ организма вызывает и ДНК-препарат, придуманный учеными из Университета Аделаиды (Австралия). Инъекция делается не в мышцу, как большинство прививок, а в кожу, где содержится больше белых кровяных клеток. А именно на их защитные свойства и сделали ставку исследователи. Вакцина провоцирует сильное воспаление в месте укола и привлекает туда еще больше лейкоцитов. Иммунная система активируется, а вирус разрушается. По крайней мере, так происходит у мышей. Испытания вакцины на человеке только планируются.

Российский ответ

Российские ученые тоже не остаются в стороне. С 2015 года в НИИ биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича разрабатывается синтетическая пептидная вакцина против гепатита С. В ее основе искусственно созданные пептидные конструкции, содержащие участки белка Е2 вируса гепатита С. Этот белок уникален тем, что антитела к нему обнаруживаются не у всех больных, то есть иммунная система по каким-то причинам его не распознает.

В опытах на лабораторных животных созданные учеными пептидные фрагменты сработали на отлично. Они заставляли организм мышей и крыс производить антитела, способные связывать белки вирусной оболочки. Иными словами, иммунная система грызунов активировалась. Более того, полученные таким образом антитела ученые проверили на вирусе гепатита С, извлеченном из плазмы крови пяти больных людей. Они оказались эффективны и против "человеческих" вирусных частиц.