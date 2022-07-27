https://ria.ru/20220727/zhkkh-1805365658.html

В Ленобласти начали применять искусственный интеллект в сфере ЖКХ

В Ленобласти начали применять искусственный интеллект в сфере ЖКХ - РИА Новости, 27.07.2022

В Ленобласти начали применять искусственный интеллект в сфере ЖКХ

В Ленинградской области начали применять искусственный интеллект (ИИ) для контроля за порядком на территориях жилых комплексов Ленинградской области, сообщил... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:12

2022-07-27T16:12

2022-07-27T16:12

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

всеволожский район

общество

жкх

искусственный интеллект

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В Ленинградской области начали применять искусственный интеллект (ИИ) для контроля за порядком на территориях жилых комплексов Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, искусственный интеллект в сфере ЖКХ начали применять в ситуационном центре Единой диспетчерской службы (ЕДС) группы компаний "КВС", которая обслуживает дома в поселке Янино и микрогороде Новом Сертолово. Наблюдения диспетчерской системы позволяют администрации района и надзорным ведомствам иметь доступ к оперативным данным о ситуации в жилом фонде из "единого окна". Это повышает прозрачность оказания услуг ЖКХ и усиливает контроль за качеством обслуживания населения.Во время рабочей поездки во Всеволожский район глава региона Александр Дрозденко посетил ЕДС и поручил подчиненным расширить положительную практику работы инновационной диспетчерской для обслуживания жилых домов на другие управляющие компании."Стоит внимательно изучить положительный опыт работы инновационной диспетчерской, которая обеспечивает высокий уровень сервиса, комфорт жильцов и рассмотреть возможность использования его в работе управляющих компаний и других организаций сферы ЖКХ, которые связаны с обслуживанием жилого фонда", - сказал Дрозденко.

https://ria.ru/20220623/kapremont-1797601186.html

https://ria.ru/20220531/energosberezhenie-1791979406.html

ленинградская область

всеволожский район

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, всеволожский район, общество, жкх, искусственный интеллект