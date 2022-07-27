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В Ленобласти начали применять искусственный интеллект в сфере ЖКХ - РИА Новости, 27.07.2022
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В Ленобласти начали применять искусственный интеллект в сфере ЖКХ
В Ленобласти начали применять искусственный интеллект в сфере ЖКХ - РИА Новости, 27.07.2022
В Ленобласти начали применять искусственный интеллект в сфере ЖКХ
В Ленинградской области начали применять искусственный интеллект (ИИ) для контроля за порядком на территориях жилых комплексов Ленинградской области, сообщил... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:12
2022-07-27T16:12
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
всеволожский район
общество
жкх
искусственный интеллект
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В Ленинградской области начали применять искусственный интеллект (ИИ) для контроля за порядком на территориях жилых комплексов Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, искусственный интеллект в сфере ЖКХ начали применять в ситуационном центре Единой диспетчерской службы (ЕДС) группы компаний "КВС", которая обслуживает дома в поселке Янино и микрогороде Новом Сертолово. Наблюдения диспетчерской системы позволяют администрации района и надзорным ведомствам иметь доступ к оперативным данным о ситуации в жилом фонде из "единого окна". Это повышает прозрачность оказания услуг ЖКХ и усиливает контроль за качеством обслуживания населения.Во время рабочей поездки во Всеволожский район глава региона Александр Дрозденко посетил ЕДС и поручил подчиненным расширить положительную практику работы инновационной диспетчерской для обслуживания жилых домов на другие управляющие компании."Стоит внимательно изучить положительный опыт работы инновационной диспетчерской, которая обеспечивает высокий уровень сервиса, комфорт жильцов и рассмотреть возможность использования его в работе управляющих компаний и других организаций сферы ЖКХ, которые связаны с обслуживанием жилого фонда", - сказал Дрозденко.
https://ria.ru/20220623/kapremont-1797601186.html
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ленинградская область, александр дрозденко, всеволожский район, общество, жкх, искусственный интеллект
16:12 27.07.2022
 

В Ленобласти начали применять искусственный интеллект в сфере ЖКХ

© Фото : Правительство Ленинградской областиВ Ленобласти начали применять искусственный интеллект в сфере ЖКХ
В Ленобласти начали применять искусственный интеллект в сфере ЖКХ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В Ленинградской области начали применять искусственный интеллект (ИИ) для контроля за порядком на территориях жилых комплексов Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, искусственный интеллект в сфере ЖКХ начали применять в ситуационном центре Единой диспетчерской службы (ЕДС) группы компаний "КВС", которая обслуживает дома в поселке Янино и микрогороде Новом Сертолово. Наблюдения диспетчерской системы позволяют администрации района и надзорным ведомствам иметь доступ к оперативным данным о ситуации в жилом фонде из "единого окна". Это повышает прозрачность оказания услуг ЖКХ и усиливает контроль за качеством обслуживания населения.
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"Единая диспетчерская служба круглосуточно принимает заявки и обращения жителей, распределяет и контролирует исполнение заявок. Искусственный интеллект позволят в режиме онлайн следить за порядком на территории жилого комплекса, оперативно реагировать на происшествия", - добавили в обладминистрации уточнив, что сейчас на территории региона в соответствии с требованиями законодательства обеспечена работа аварийно-диспетчерской службы в каждой управляющей компании (УК), но они работают локально, в рамках "своих" домов.
Во время рабочей поездки во Всеволожский район глава региона Александр Дрозденко посетил ЕДС и поручил подчиненным расширить положительную практику работы инновационной диспетчерской для обслуживания жилых домов на другие управляющие компании.
"Стоит внимательно изучить положительный опыт работы инновационной диспетчерской, которая обеспечивает высокий уровень сервиса, комфорт жильцов и рассмотреть возможность использования его в работе управляющих компаний и других организаций сферы ЖКХ, которые связаны с обслуживанием жилого фонда", - сказал Дрозденко.
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Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоВсеволожский районОбществоЖКХИскусственный интеллект
 
 
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