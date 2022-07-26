https://ria.ru/20220726/bashkiriya-1805086097.html

Отдых в Башкирии: как доехать до республики, где жить и что посмотреть

Отдых в Башкирии 2022: достопримечательности, куда сходить и что посмотреть

Отдых в Башкирии: как доехать до республики, где жить и что посмотреть

Отдых в Башкирии – это возможность погулять в горах, насладиться таежным лесом и отдохнуть на берегу озера или водохранилища. Какие достопримечательности и... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:37

2022-07-26T15:37

2022-07-26T15:37

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Отдых в Башкирии – это возможность погулять в горах, насладиться таежным лесом и отдохнуть на берегу озера или водохранилища. Какие достопримечательности и красивые места можно посетить в республике летом и зимой, куда поехать с детьми и примерные цены на дорогу и проживание в 2022 году, – в материале РИА Новости.БашкирияБашкирия, или республика Башкортостан, – это место уникального сочетания природного богатства и культурного наследия. Это родина писателя Сергея Аксакова, который известен многим по сказке "Аленький цветочек". Здесь провел свое детство и юность знаменитый артист балета Рудольф Нуреев. Также с этим регионом связано творчество Антона Чехова, Льва Толстого, Федора Шаляпина и других деятелей литературы и искусства. В республике уживается множество разных национальностей: наряду с коренными башкирами здесь также проживают русские, татары, марийцы, чуваши, украинцы, мордва и другие. Природа Башкортостана многообразна: таежные леса сочетаются с березовыми рощами, сменяются горными тундрами и сфагновыми болотами. На территории республики сохранились места с первозданной природой, которые бережно охраняются.Как добратьсяДобраться до республики Башкортостан несложно и сделать это можно любым удобным способом.На самолете. В столицу Башкирии – Уфу – летают самолеты практически всех российских авиакомпаний из разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сочи и многих других. Цены разнятся в зависимости от перевозчика и города вылета, взрослый билет туда-обратно обойдется не менее чем в 15 000 рублей. Также некоторые авиакомпании предлагают рейсы в другой город Башкортостана – Магнитогорск. Перелет займет около двух часов.На поезде. Из Москвы в Уфу поезда отправляются с Казанского вокзала, из Санкт-Петербурга – с Московского. На стоимость билетов во многом влияет сезон. Повышенный спрос начинается, как правило, с конца июня и длится до осени. В это время стоимость билета в плацкарте в одну сторону начинается от 5 000 рублей. Добираться на поезде из столицы до Уфы придется не менее 20–22 часов.На машине. Так как Башкортостан славится красивейшими пейзажами, путешествие до республики покажется самым увлекательным именно на машине. Так можно не зависеть от организаторов различных туров, посетить как можно больше мест и попасть в самые отдаленные точки. Расстояние между Москвой и Уфой примерно 1500 км. Доехать можно по трассе М-7 через Казань или М-5 через Самару. На каждой из трасс множество кафе, заправок и гостиниц. Летом в выходные дни и по вечерам могут быть пробки, поэтому лучше заранее посмотреть возможные варианты ночевок.ЖильеКомфортнее всего проживать в столице Башкортостана – Уфе. Из этого города легче добраться до различных достопримечательностей, если путешествие предполагается на машине. Здесь можно остановиться в крупных сетевых отелях, цены за номер начинаются от 3500 рублей за ночь. На различных площадках по бронированию жилья можно найти варианты недорогих гостиниц, от 2000–2500 рублей за ночь. Самым дешевым вариантом являются хостелы – от 500 рублей за койко-место за ночь. Для семей с детьми подойдут посуточные квартиры. Цена зависит от количества комнат и начинается от 1200 рублей за сутки.Если нет желания привязываться к городу, можно рассмотреть варианты жилья непосредственно около природных достопримечательностей Башкортостана. Можно снять целый коттедж или комнату в гостевом доме. Для любителей сэкономить есть возможность остановиться в различных туристических приютах, где от 500 рублей предоставляют место в доме, но спать придется в собственном спальном мешке, а от 200 рублей можно арендовать место под палатку на охраняемой территории. В Башкирии развит активный туризм, поэтому и вариантов ночлега на природе очень много.Базы отдыха. На всей территории республики Башкортостан расположено огромное количество разнообразных баз отдыха. Их особенность заключается в сравнительно недорогой стоимости за номер (от 1500–2000 рублей) и местонахождении (в окружении гор, тайги или озер). Также многие базы отдыха предлагают развлечения, экскурсионные походы и другие активности. Поэтому это отличный вариант для больших компаний, семей с детьми, а также для активных туристов, путешествующих в одиночку.КлиматКлимат в Башкирии умеренный континентальный. Это значит, что лето там жаркое, зима снежная, классическая золотая осень и теплая весна. Температура с июня по август колеблется в пределах +20–30 °С, а озера прогреваются до +20–25 °С. Дожди редкие. Начало осени в Башкирии достаточно теплое и "мягкое", температура держится на уровне +15 °С, а в ноябре уже выпадает снег. Средняя температура зимой -15 °С, но может снизиться до -20 °С. Если поездка планируется в январе, лучше позаботиться о достаточном количестве теплых вещей, так как в горной местности может быть очень холодно – до -30 °С. Теплая весна начинается в Башкирии ближе к концу апреля – в это время температура в среднем +5 °С, но может подниматься и до +20 °С.Куда съездить в БашкирииБольшая часть достопримечательностей Башкирии – природные, но в пределах столицы республики тоже много красивых мест, поэтому любой турист найдет, куда сходить или съездить.Достопримечательности● Южно-Уральский ботанический сад-институт. Он находится в Уфе и изначально использовался для научной деятельности сотрудниками местного НИИ. В ботаническом саду находится одна из самых внушительных коллекций живых растений – около 5500 сортов и видов. Также в нем представлено более 150 сортов фиалок, которые можно приобрести в качестве памятного подарка.● Ляля-Тюльпан. Мечеть, привлекающая туристов своим впечатляющим внешним видом: высокие (52 м) белоснежные минареты с алыми крышами в виде тюльпанов, стены, облицованные мрамором, витражи на окнах и парковая зона вокруг здания. Молельный зал вмещает до 500 человек, также предусмотрен балкон для женщин на 200 человек.● Памятник Салавату Юлаеву. Изготовленный из чугуна, он весит 40 тонн, а в высоту достигает 10 м. Был установлен в 1967 году на берегу реки Белой в самом центре Уфы. Это грандиозный памятник национальному герою, сподвижнику Емельяна Пугачева и поэту, ставший визитной карточкой республики Башкортостан и символом башкирского народа.● Национальный музей Республики Башкортостан. Один из самых старых музеев Башкирии – был построен в середине XIX века. Он состоит из 35 залов, в которых около 200 000 экспонатов, раскрывающих историю, культуру и природу Башкортостана. На сегодняшний день фонд музея продолжает пополняться за счет ежегодных археологических и этнографических экспедиций.● Ахуновские менгиры. Это комплекс из 13 гранитных камней высотой до двух метров, которые находятся вблизи поселка Ахуново. Восемь из них расположены по кругу, один – в центре и оставшиеся четыре – в стороне. Эти камни использовались примерно в XV–XII вв., но для чего – доподлинно неизвестно. Наиболее распространенной версией является предположение о том, что здесь была древняя обсерватория.Красивые места● Башкирский государственный природный заповедник. Это заповедная территория на стыке Азии и Европы, на которой располагается большая часть природных памятников Башкортостана. 80 % территории покрыта лесными массивами, здесь произрастает более 100 видов редких растений. В заповеднике обитают медведи, бурундуки, маралы, белки и лоси. Это единственная зона в мире, где охраняют диких пчел. Для туристов в заповеднике организовывают множество различных экскурсионных маршрутов. Лучшим временем для посещения считается лето – именно в это время горные склоны покрываются яркими цветущими растениями. Раньше в состав заповедника входил филиал, который сейчас является самостоятельным местом – заповедник Шульган-Таш.● Русская Швейцария. Это официальное название деревни в республике Башкортостан. По одной из легенд оно появилось благодаря солдатам, вернувшимся с войны с Наполеоном. Они сравнили местные пейзажи со швейцарскими долинами. Здесь сосновые рощи сочетаются с гладкими полями, а озера гладкие, как зеркала.Горы● Гора Ямантау. Это самая высокая гора Южного Урала, ее высота– 1640 м над уровнем моря. С башкирского языка слово "яман" переводится как "плохая гора" и ее посещение строго запрещено. Ходит множество легенд вокруг Ямантау, и туристы все еще не сошлись в едином мнении, почему эта местность под запретом. Кто-то считает, что здесь сложные склоны и погодные условия, кто-то – что много медведей в окрестностях. Любоваться горой можно только со стороны и это никак не умаляет ее природную красоту.● Гора Ауштау (Ауш-Таш). Расположена на западном берегу озера Аушкуль. Подниматься на нее очень сложно, но вид, который открывается с вершины, стоит того. Тем не менее, новичкам лучше воздержаться от самостоятельных походов и обратиться за профессиональным сопровождением. Верующие посещают здесь почитаемые среди башкир захоронения. На одной из каменных плит указано, что в этом месте похоронен арабский шейх, а рядом могилы святых Аулия и Диваны. Рядом протекает родник, который называют ключом святого Аулия.● Стерлитамакские шиханы. Это одиночные горы, которые 200 млн лет назад были коралловыми рифами на дне моря. Шиханы Торатау, Юрактау и Куштау располагаются между Стерлитамаком и Ишимбаем – это отличное место для семейного отдыха с детьми. На такие горы легко подниматься, а на склонах можно даже отыскать следы древних моллюсков, отпечатавшиеся на камнях. Торатау также популярен у парапланеристов. Туристы-новички могут в тандеме полетать с инструктором.● Большой Иремель. Это вторая по высоте вершина Южного Урала – 1582 м над уровнем моря. Это очень популярное место у туристов – при подъеме на гору интересно наблюдать, как меняются пейзажи: тайга сменяется альпийскими лугами, а потом резко начинается пустыня. С вершины открывается бескрайний вид на леса и ближайшие хребты, но на восхождение уйдет целый световой день. Несмотря на протоптанные дороги, новичкам лучше воспользоваться услугами профессиональных проводников, так как из-за погодных особенностей можно заблудиться в тумане. Также Большой Иремель пользуется спросом у эзотериков. С давних времен местные считали эту гору священной, они верили, что нахождение здесь наполняет энергией и помогает исполнению желаний.Пещеры● Капова пещера (Шульган-Таш). Это одна из самых больших карстовых пещер на Урале. Она имеет трехуровневую полость длиной около трех километров. Внутри огромные залы, подземные озера и уникальный сталагмит высотой 3 м. На стенах второго уровня можно увидеть наскальные рисунки древних животных, различные знаки. Предположительно они относятся к эпохе палеолита. Открытие этих надписей и рисунков совершило переворот в науке. Они доказывают, что в то время в этой местности проживали не менее развитые люди, чем на территории современной Европы. Ранее считалось, что подобные находки возможны только в Испании и Франции.● Пещера Киндерлинская. На протяжении 13 км эта пещера поражает разнообразием форм. Здесь располагается и ледник толщиной 15 м, и огромные залы, которые способны вместить 30-этажный дом, и подземные озера, постоянно меняющие свой уровень. Новички смогут насладиться только первой частью пещеры из восьми существующих. Остальные могут посетить только подготовленные туристы со специальным снаряжением.● Пещера Кутук-Сумган. Одна из самых глубоких и сложных пещер республики. Она считается единственной пропастью на Урале. Глубина входного каскада – 110 м. Общая длина ходов пещеры – 9860 м, а глубина – 130 м. Самый нижний этаж заполнен водой: он был затоплен в результате строительства Юмагузинского водохранилища, поэтому сейчас увидеть его можно только на фотографиях. Покорение этой пещеры-пропасти под силу только профессионалам со специальным снаряжением.● Пещера Октябрьская. Вход в эту пещеру представляет собой колодец, переходящий в шахту глубиной 83 м. Эта пещера сочетает в себе визуальную изящность и повышенный уровень сложности спуска. Лучше всего сюда отправляться туристам, имеющим опыт и снаряжение для подобных экскурсий.Озера и водохранилища● Голубое озеро (Зянгяр куль). Получило свое название из-за насыщенного голубого цвета. Это небольшое озеро-родник площадью 400 м2. Вода содержит множество полезных веществ, а дно выстлано голубой лечебной глиной. Но желающих купаться здесь не так много – вода очень холодная, температура держится на уровне +5 °С.● Озеро Аслыкуль. Это соленое озеро площадью 23,5 км2 и глубиной до 8 м. Вокруг него растут редкие растения, обитает множество птиц: дикие гуси и утки, чайки, ласточки. Процветает рыболовный туризм: в озере много рыбы (налим, щука, плотва и окунь). Туристов привлекают чистые обрывистые берега и живописные пейзажи. Озеро находится на территории природного парка, поэтому въезд на автомобиле и установка палатки платные.● Озеро Банное(Яктыкуль). Согласно легенде, свое название озеро получило благодаря войскам Емельяна Пугачева. Именно на берегу Яктыкуль они устраивали привал и "банные" процедуры. Озеро раскинулось на 7 км2 и имеет глубину до 28 м. Здесь развита туристическая инфраструктура, поблизости множество других природных достопримечательностей и горнолыжный курорт, поэтому приезжать сюда можно круглый год.● Озеро Аушкуль. Находится на высоте 413 м над уровнем моря, его глубина не достигает даже 200 см. Дно укрыто илом и яшмой. Этими же камнями усыпаны и берега. Аушкульская яшма известна еще с XVIII века. Сделанные из нее чаши и вазы украшают главную лестницу Эрмитажа.● Юмагузинское водохранилище. Оно было создано в начале XXI века и практически сразу же обрело популярность за счет невероятной красоты. Площадь водохранилища 35,5 км2, его поверхность гладкая и зеркальная, а с двух сторон оно окружено высокими скалами. Также интересной достопримечательностью водоема является остров Сакаска – это затопленная гора на месте одноименной деревни. Рядом с водохранилищем нет населенных пунктов, туристов не так много, поэтому это отличное место для тихого отдыха.● Нугушское водохранилище. Было создано в 1965 году на реке Нугуш, оно является частью национального парка и славится живописной красотой гор и скал с густыми лесами. Ширина водохранилища - 5 км, а длина – 20 км. Здесь множество турбаз, детских лагере. Для туристов устраивают катания на катерах и гидроциклах.● Павловское водохранилище (Павловка). Протяженность водохранилища -- более 150 км, а максимальная глубина – 35 м. Оно отличается крутыми отвесными берегами, покрытыми плотными лесами. Это водохранилище идеально для рыбалки и дайвинга.Водопады● Водопад Кук-Караук. Это многоярусные каскады воды, на которые лучше всего приезжать смотреть поздней весной. От растаявшего снега поток воды бурный, шум слышится издалека. А вот жарким летом можно увидеть только тонкие струйки. В лесу рядом с водопадом растут редкие виды растений, а неподалеку можно найти руины древнего моста – часть старинного тракта, который был возведен еще в эпоху Екатерины II.● Водопад Абзановский (Асинский). Он находится в 90 км от Уфы на известняковой скале Плакучий камень. Высота водопада – 6 м, он падает в реку Инзер. Из него можно пить, многие в нем купаются и ныряют в реку даже несмотря на то, что вода холодная.● Водопад Атыш. Название переводится как "выстрел"- мощный водный поток словно выстреливает из скалы. Водопад формируется из пещерной реки, которая впадает в озеро с высоты 5 м. Такое сочетание пещеры, озера и водопада помогло этому месту обрести большую популярность среди туристов.● Водопад Гадельша. Это самый большой водопад в Башкирии. До него легко добраться, так как рядом находится город Сибай. Общая высота водопада – 15 м, рядом растут редкие и исчезающие виды растений и хранятся запасы яшмы.● Водопад Куперля. Это водные каскады неподалеку от Нугушского водохранилища, но всю их красоту можно увидеть только поздней весной, засушливым летом поток истончается, ручей мелеет и практически исчезает. Водопад относится к охраняемой природной зоне, поэтому протоптанных туристических троп к нему нет. Рядом с ним есть другая природная достопримечательность– карстовый мост длиной 35 м, через арку которого протекает речка Куперля.Хребты● Хребет Иремель. Его протяженность 12 км и делится он на Большой Иремель и Малый Иремель. Именно здесь находятся истоки реки Белой. Склоны хребта покрыты огромными валунами, местами встречаются котлованы, которые после дождя наполняются водой, пригодной для питья. В хорошую погоду с вершины хребта открывается панорама уральских гор, а на высоте 700 м растут реликтовые ельники, которые пережили ледниковый период. С давних времен хребет считался обителью богов. Местные верят, что люди с нечистыми помыслами не смогут сюда взойти.● Хребет Инзерские Зубчатки. Каждый отрезок этой горной цепи имеет свое название: Хаос, Три богатыря, Замок и Маяк. Интересно, что этот хребет имеет символическое значение: он разделяет две горы – Ямантау, олицетворяющую зло, и Иремель, олицетворяющую добро. Сюда можно попасть и самостоятельно, и в составе экскурсионной группы. Помимо интересного внешнего вида самого хребта здесь также можно полюбоваться вечнозелеными растениями, в окрестностях обитают кабаны, зайцы, лисы, волки, лоси, рыси, медведи, ежики и даже ядовитые змеи. Неподалеку от Инзерских Зубчаток находятся месторождения горного хрусталя.● Хребет Нурали. Он протянулся с севера на юг на 8 км, самая его высокая точка – 752 м. Его название произошло от персидского имени, которое переводится как "Свет Али". На склонах хребта произрастает мало деревьев и кустарников, поэтому создается впечатление, что местность очень светлая. Лучше всего посещать его летом, когда расцветают цветы.Отдых в БашкирииРеспублика Башкортостан отлично подходит для круглогодичного отдыха как активным туристам-одиночкам, так и семьям с детьми.ЛетомЛетом в Башкирии множество мест, где каждый турист может найти то, что ему интересно. Роман Гареев, доцент, заместитель заведующего кафедрой гостиничного и туристического менеджмента Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова, отмечает, что можно совершить сплав по одной из рек республики: Ай, Белая, Зилим, Инзер, Лемеза, Нугуш, Сим, Юрюзань, отправиться в поход на лошадях по горам Южного Урала, заняться рыбалкой на многочисленных озерах и реках и пойти в пеший поход по тропам национального парка "Башкирия"."Рекомендуемыми к посещению в летний сезон являются горы Шихан, а для любителей пляжного отдыха у воды можно порекомендовать отдых на озере Банное. Для проживания на курорте можно выбрать компактный отель "Надежда" или современный семейный отель "Маяк", расположенные неподалеку от водоема. В непосредственной близости к озеру функционируют кафе, рестораны, магазины, аттракционы для детей", – уточнил эксперт.Отдых на Павловском водохранилище, или Павловке, оставит потрясающие впечатления для любителей активного отдыха и рыбалки. На территории водохранилища отлично развита инфраструктура, огромное количество баз отдыха и турбаз, которые предлагают комфортные и недорогие условия проживания и всевозможные развлечения для всех отдыхающих.ЗимойВ зимний сезон туристам, решившим посетить Башкирию, Роман Гареев советует ехать на горнолыжный курорт Абзаково, который расположен на юго-востоке республики. Добраться до него можно на автобусе из Уфы через Магнитогорск. В Абзаково находятся 15 горнолыжных трасс, четыре сертифицированных трассы для слалома, а также сноупарк. Для отдыхающих работают гостиницы и гостевые домики. На территории также есть аквапарк и зоопарк. В 25 км от Абзаково расположено уникальное место для зимнего отдыха – самое глубокое озеро Банное. Вокруг него – несколько турбаз, горнолыжный центр "Металлург-Магнитогорск".Туристам-экстремалам можно посоветовать к зимнему посещению гору Большой Иремель, она доступна для альпинизма даже для непрофессионалов. Вокруг горы располагаются несколько турбаз. Тур выходного дня обойдется в среднем около 5500 рублей, в стоимость включено проживание, питание и услуги инструктора-экскурсовода.Не менее интересной для гостей республики в зимнее время будет пещера Шульган-Таш, или Капова пещера. Вход на территорию парка около пещеры и внутрь ее – платный, 150 и 220 рублей с человека."Еще одним местом для посещения в зимний период в Башкирии являются уникальные сероводородные горячие источники около поселка Красноусольский. В окрестностях располагаются многочисленные санатории и бальнеогрязевые курорты. Вода из этих источников помогает в лечении огромного количества заболеваний дыхательных путей, кожи и сердечно-сосудистой системы. Горячие источники принимают туристов круглый год", – дополнил эксперт.С детьмиНаиболее комфортный отдых с маленькими детьми в окружении природы могут предложить турбазы. Они полностью оборудованы всеми удобствами, а на их территории множество развлечений для маленьких туристов. Для активного отдыха подойдут шиханы, озера и водохранилища. Также многие родители рекомендуют проживать в Уфе, а на природные достопримечательности ездить либо на машине, либо организованными экскурсионными группами. Так легче распределить время и не дать заскучать ребенку. В столице Башкирии можно устроить семейный отдых в зоопарке "Лесное посольство", парке аттракционов и попробовать национальную кухню в местных кафе.Советы туристамРоман Гареев отмечает, что в Республику Башкортостан можно приехать в любое время года, но наиболее комфортными являются летние и зимние месяцы. Прибыв в Уфу, необходимо обязательно посетить:Туристам рекомендуют попробовать национальную кухню: бешбармак, суп элеш, кыстыбый, эчпочмаки. На десерт - фирменный башкирский мед и чак-чак. Из интересных напитков – кумыс. Родственникам и друзьям в качестве сувениров можно привезти башкирский травяной чай, национальный элемент одежды – тюбетейку, лисью шапку (малахайку), народный музыкальный инструмент – курай и многое другое.

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Алёна Пава

республика башкортостан, уфа, туризм, новости - туризм, отдых, россия