Вдова экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП

В Токио машина с вдовой экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП, никто не пострадал
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.
Политик был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.
Политик был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.
На церемонии похорон присутствовал только ограниченный круг людей.
На церемонии похорон присутствовал только ограниченный круг людей.
Прощание для широкого круга организуют в Токио и в Симоносэки позднее.
После окончания похоронной церемонии собравшиеся положили в гроб цветы, после чего катафалк отправился на кремацию. После нее происходит символическое помещение праха в урну.
После окончания похоронной церемонии собравшиеся положили в гроб цветы, после чего катафалк отправился на кремацию. После нее происходит символическое помещение праха в урну.
Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Абэ "хорошим другом, с которым были проведены многие часы в качестве коллег".
Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Абэ "хорошим другом, с которым были проведены многие часы в качестве коллег".
Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны — 8 лет и 8 месяцев.
Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны — 8 лет и 8 месяцев.
Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.
Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.
На территории токийского храма с понедельника установлен небольшой алтарь с фотографией Синдзо Абэ, куда приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика.
На территории токийского храма с понедельника установлен небольшой алтарь с фотографией Синдзо Абэ, куда приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика.
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.
Политик был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.
На церемонии похорон присутствовал только ограниченный круг людей.
Прощание для широкого круга организуют в Токио и в Симоносэки позднее.
После окончания похоронной церемонии собравшиеся положили в гроб цветы, после чего катафалк отправился на кремацию. После нее происходит символическое помещение праха в урну.
Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Абэ "хорошим другом, с которым были проведены многие часы в качестве коллег".
Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны — 8 лет и 8 месяцев.
Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.
На территории токийского храма с понедельника установлен небольшой алтарь с фотографией Синдзо Абэ, куда приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика.