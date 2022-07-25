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Вдова экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП - РИА Новости, 25.07.2022
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Вдова экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП
Вдова экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП - РИА Новости, 25.07.2022
Вдова экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП
Автомобиль с охраной, в котором ехала вдова экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ, попал в аварию в Токио, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:56
2022-07-25T15:02
в мире
синдзо абэ
япония
токио
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ТОКИО, 25 июл – РИА Новости. Автомобиль с охраной, в котором ехала вдова экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ, попал в аварию в Токио, сообщило агентство Киодо.В машину врезался ехавший сзади еще один автомобиль охраны. При аварии никто не пострадал. ДТП произошло в месте соединения полос. Автомобиль, в котором ехала Акиэ Абэ, снизил скорость, а следовавший за ним автомобиль охраны полиции из-за невнимательности полицейского, управлявшего машиной, врезался сзади.При аварии никто не пострадал, включая саму Акиэ Абэ.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11 МСК) в пятницу от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля. Государственные похороны состоятся 27 сентября.
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в мире, синдзо абэ, япония, токио
14:56 25.07.2022 (обновлено: 15:02 25.07.2022)
 
Вдова экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП

В Токио машина с вдовой экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП, никто не пострадал

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкиэ Абэ
Акиэ Абэ - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Акиэ Абэ. Архивное фото
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ТОКИО, 25 июл – РИА Новости. Автомобиль с охраной, в котором ехала вдова экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ, попал в аварию в Токио, сообщило агентство Киодо.
В машину врезался ехавший сзади еще один автомобиль охраны. При аварии никто не пострадал. ДТП произошло в месте соединения полос. Автомобиль, в котором ехала Акиэ Абэ, снизил скорость, а следовавший за ним автомобиль охраны полиции из-за невнимательности полицейского, управлявшего машиной, врезался сзади.
Портрет Синдзо Абэ и цветы у буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио, где проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 09:47
СМИ: Токио не разрешит Путину приезжать на похороны Абэ
При аварии никто не пострадал, включая саму Акиэ Абэ.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11 МСК) в пятницу от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля. Государственные похороны состоятся 27 сентября.
Церемония похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Hiro Komae

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.

Катафалк с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ возле буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио
1 из 10

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.

© AP Photo / Hiro Komae
© AFP 2022 / Philip Fong

Политик был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.

Люди на улице провожают катафалк с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
2 из 10

Политик был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.

© AFP 2022 / Philip Fong
© AP Photo / Hiro Komae

На церемонии похорон присутствовал только ограниченный круг людей.

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
3 из 10

На церемонии похорон присутствовал только ограниченный круг людей.

© AP Photo / Hiro Komae
© AFP 2022 / Philip Fong

Прощание для широкого круга организуют в Токио и в Симоносэки позднее.

Люди на улице провожают катафалк с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
4 из 10

Прощание для широкого круга организуют в Токио и в Симоносэки позднее.

© AFP 2022 / Philip Fong
© AFP 2022 / Philip Fong

Главой дома на траурных мероприятиях стала вдова Абэ — Акиэ.

Вдова Акиэ Абэ в автомобиле с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
5 из 10

Главой дома на траурных мероприятиях стала вдова Абэ — Акиэ.

© AFP 2022 / Philip Fong
© AP Photo / Hiro Komae

После окончания похоронной церемонии собравшиеся положили в гроб цветы, после чего катафалк отправился на кремацию. После нее происходит символическое помещение праха в урну.

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
6 из 10

После окончания похоронной церемонии собравшиеся положили в гроб цветы, после чего катафалк отправился на кремацию. После нее происходит символическое помещение праха в урну.

© AP Photo / Hiro Komae
© AP Photo / Eugene Hoshiko, Pool

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Абэ "хорошим другом, с которым были проведены многие часы в качестве коллег".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и официальные лица молятся в офисе премьер-министра в Токио
7 из 10

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Абэ "хорошим другом, с которым были проведены многие часы в качестве коллег".

© AP Photo / Eugene Hoshiko, Pool
© AP Photo / Hiro Komae

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны — 8 лет и 8 месяцев.

Люди стоят в очереди перед молитвой, чтобы отдать дань уважения бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ в храме Дзодзёдзи, Токио
8 из 10

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны — 8 лет и 8 месяцев.

© AP Photo / Hiro Komae
© AP Photo / Hiro Komae

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

Люди на улице провожают катафалк с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
9 из 10

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Hiro Komae
© AP Photo / Eugene Hoshiko

На территории токийского храма с понедельника установлен небольшой алтарь с фотографией Синдзо Абэ, куда приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика.

Люди на территории буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио
10 из 10

На территории токийского храма с понедельника установлен небольшой алтарь с фотографией Синдзо Абэ, куда приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
1 из 10

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.

© AP Photo / Hiro Komae
2 из 10

Политик был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.

© AFP 2022 / Philip Fong
3 из 10

На церемонии похорон присутствовал только ограниченный круг людей.

© AP Photo / Hiro Komae
4 из 10

Прощание для широкого круга организуют в Токио и в Симоносэки позднее.

© AFP 2022 / Philip Fong
5 из 10

Главой дома на траурных мероприятиях стала вдова Абэ — Акиэ.

© AFP 2022 / Philip Fong
6 из 10

После окончания похоронной церемонии собравшиеся положили в гроб цветы, после чего катафалк отправился на кремацию. После нее происходит символическое помещение праха в урну.

© AP Photo / Hiro Komae
7 из 10

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Абэ "хорошим другом, с которым были проведены многие часы в качестве коллег".

© AP Photo / Eugene Hoshiko, Pool
8 из 10

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны — 8 лет и 8 месяцев.

© AP Photo / Hiro Komae
9 из 10

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Hiro Komae
10 из 10

На территории токийского храма с понедельника установлен небольшой алтарь с фотографией Синдзо Абэ, куда приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
 
В миреСиндзо АбэЯпонияТокио
 
 
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