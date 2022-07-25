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Вдова экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП

Вдова экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП - РИА Новости, 25.07.2022

Вдова экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП

Автомобиль с охраной, в котором ехала вдова экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ, попал в аварию в Токио, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:56

2022-07-25T14:56

2022-07-25T15:02

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япония

токио

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ТОКИО, 25 июл – РИА Новости. Автомобиль с охраной, в котором ехала вдова экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ, попал в аварию в Токио, сообщило агентство Киодо.В машину врезался ехавший сзади еще один автомобиль охраны. При аварии никто не пострадал. ДТП произошло в месте соединения полос. Автомобиль, в котором ехала Акиэ Абэ, снизил скорость, а следовавший за ним автомобиль охраны полиции из-за невнимательности полицейского, управлявшего машиной, врезался сзади.При аварии никто не пострадал, включая саму Акиэ Абэ.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11 МСК) в пятницу от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля. Государственные похороны состоятся 27 сентября.

https://ria.ru/20220723/yaponiya-1804460077.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, синдзо абэ, япония, токио