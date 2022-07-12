https://ria.ru/20220712/abe-1801891022.html

Церемония похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Церемония похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 12.07.2022

Церемония похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после совершенного на него покушения. Церемония похорон политика — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:42

2022-07-12T12:42

2022-07-12T13:03

фото

в мире

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

синдзо абэ

япония

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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после совершенного на него покушения. Церемония похорон политика — в фотоленте Ria.ru.

япония

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2022

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