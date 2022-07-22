https://ria.ru/20220722/aeroportyevropy-1803967881.html

Теряют багаж, отменяют рейсы: что сейчас творится в аэропортах Европы

Теряют багаж, отменяют рейсы: что сейчас творится в аэропортах Европы - РИА Новости, 22.07.2022

Теряют багаж, отменяют рейсы: что сейчас творится в аэропортах Европы

Не только лоукостеры, но и крупные западные авиакомпании массово отменяют и задерживают рейсы. Багаж порой не может найти своего владельца неделями, билеты... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T08:00

2022-07-22T08:00

2022-07-22T08:08

туризм

олег пантелеев

европа

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Ольга Кабанова. Не только лоукостеры, но и крупные западные авиакомпании массово отменяют и задерживают рейсы. Багаж порой не может найти своего владельца неделями, билеты дорожают, очереди в аэропортах растягиваются на сотни метров. О том, что происходит в авиахабах Европы, как быть туристам и когда хаос и неразбериха закончатся, — в материале РИА Новости.Виновата пандемия?"Чтобы вы знали — теперь путешествовать по Европе довольно сложно, — признался в интервью РИА Новости итальянский турист Джованни. — Я летел недавно из США в Германию (Франкфурт-на-Майне), затем оттуда — в Рим. Оба рейса отложили, везде очереди, в самолете мы ждали долго, пока нас выпустят. Авиакомпания прислала письмо с извинениями и объяснением: персонала не хватает, снова ковид, полетные программы изменились (в том числе из-за российско-украинского конфликта) и так далее — письмо было большим и подробным".Россиянка Алена Судакова добиралась до Марселя неделю назад. "В Москве все тихо и быстро, очередей на международные рейсы нет. Мы летели через Стамбул, там были очереди, да. А в Марселе, уже после того, как получили багаж, некоторое время никого не выпускали из аэропорта. С чем это было связано, мы так и не поняли", — рассказывает она. По словам исполнительного директора агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева, проблемы начались, когда в Европе сняли антиковидные ограничения. Туристы бросились скупать авиабилеты.Вот и возник коллапс. "Администрация аэропорта Хитроу в Лондоне даже попросила авиакомпании приостановить продажу билетов, поскольку обслужить всех просто нет возможности. Очень показательный пример", — добавляет Пантелеев.В Хитроу ограничили пассажиропоток до 100 тысяч человек в сутки. По словам директора Джона Холланда-Кая, это продлится минимум до 11 сентября.Инфляция, забастовки и закрытое небоАэропорты срочно набирают сотрудников, упрощают процедуру приема на работу для иностранцев. Но есть еще проблема.А опытные специалисты бунтуют и устраивают забастовки — требуют повышения зарплаты. "В Испании, например, так уже полгода", — отмечает Котляр.В Италии отменили не меньше 400 национальных и международных рейсов из-за забастовки авиаперсонала, бортпроводников и пилотов бюджетных компаний Ryanair, easyJet, Malta Air, Vilotea. Работу приостановили даже авиадиспетчеры Национальной службы обеспечения полетов гражданской авиации страны (ENAV). В результате трудности с вылетами испытали 68 тысяч пассажиров.Но авиакомпании и хабы тоже можно понять: они в тяжелой экономической ситуации. Отказ пилотов летать обходится перевозчикам в миллионы долларов в день — инфляция, резко выросли затраты на топливо. Повышение зарплат — то, о чем там думают в последнюю очередь.Составили антирейтингНа днях испанская компания Mabrian назвала страны, где в первой половине июля больше всего отменили рейсов.Абсолютный лидер антирейтинга — Германия: 11 тысяч.Lufthansa уже заявила, что снимает около двух тысяч рейсов в аэропортах Франкфурта и Мюнхена до конца лета. По мнению руководства, это поможет стабилизировать расписание.Великобритания отменила 1060 рейсов, Италия — 637. Также в топ-10 вошли Испания, Франция, Нидерланды, Греция, Австрия, Португалия и Дания.По словам основателя Russian Language Academy в Эйндховене (Нидерланды), преподавателя русского языка Марии Ершовой, много отмен и задержек у лоукостеров."Я сейчас в Латвии, недавно ко мне летели студенты из Швейцарии, так их рейс задержали на 15 часов! — приводит она пример. — Кому-то везет, авиакомпания предупреждает, кому-то — нет, и люди сидят в аэропорту".Случаются и обратные ситуации. Ryanair прислал знакомой Марии сообщение о задержке на два часа. Та все равно приехала заранее, и не зря: самолет отправили вовремя."Такие фальшстарты, конечно, добавляют стресса пассажирам", — отмечает Мария.Авиакомпании понимают, что создают неудобство туристам, поэтому заранее извиняются.Чемодан-путешественникЧасто теряют багаж, и потом его не дождешься. В такой ситуации оказалась еще одна студентка Марии, летевшая в Латвию из Цюриха."Она выбрала авиакомпанию Swiss International Air Lines и ожидала от нее определенного уровня сервиса, — рассказывает преподаватель. — Но у крупных перевозчиков те же проблемы, что и у лоукостеров. Багаж пропал. Не думаю, что это связано с хаосом в аэропортах, а вот то, что вещи вернули спустя 14 дней, — точно из-за этого".Чемодан успел облететь всю Европу. За две недели побывал в Амстердаме, Брюсселе, Копенгагене, потом вернулся в Цюрих и только после этого добрался до Риги.Создают паникуВысокий сезон путешествий наступает у европейцев в июле, вместе со школьными каникулами. Улететь в отпуск хотят все, поэтому коллапс быстро перекинулся с международных хабов на небольшие аэропорты. Панику усиливают и сами пассажиры.Она рекомендует приехать за два часа до вылета, дождаться момента, когда выйдет сотрудник, и пройти без очереди."Европейцы к такому не привыкли, это, конечно, их шокирует", — подчеркивает собеседница РИА Новости.Лететь или не лететьИз-за увеличения расходов на топливо и общего кризиса подорожали и авиабилеты.По мнению Олега Пантелеева, сейчас, несмотря ни на что, путешествия для россиян выглядят привлекательно — благодаря крепкому рублю (если есть возможность расплачиваться зарубежными банковскими картами или наличной валютой)."Но международные направления дороже, чем раньше, к тому же в мире неопределенная ситуация с оспой обезьян и новой версией ковида. Думаю, с полетами все же лучше повременить", — отмечает он.Тем, кто уже запланировал путешествие, Майя Котляр советует брать всю ответственность за поездку на себя. Лететь, но осознанно, и быть готовым ко всему.А еще заранее подавать документы на визу (можно даже за несколько месяцев). Из-за нехватки персонала в европейских консульствах свободных окон для записи почти нет.Также Мария Ершова рекомендует брать билеты на будни.Если предстоит стыковка, оставьте побольше времени на пересадку, минимум пару часов."Я спокойно добралась до Шарль-де-Голля в Париже, но на вылет были просто дикие толпы!" — жалуется туристка Анна Попова.Еще один вариант избежать столпотворения в аэропортах — скомбинировать поездку. Например, доехать до Петербурга на поезде или самолете, а там пересесть на автобус до Хельсинки (семь часов в пути, четыре тысячи рублей), отмечают в пресс-службе сервиса "Туту.ру".В Варшаву, Ригу, Таллин ходят прямые автобусы из Москвы, Петербурга, Калининграда. Цена — от 2500 до 12 тысяч рублей в зависимости от расстояния.Все наладится, но не сразуДиректор аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кай считает, что на восстановление авиаотрасли потребуется до полутора лет. Однако с ним согласны далеко не все."Пока цены на топливо не упадут, не откроется небо над Россией, ничего нельзя прогнозировать", — говорит Майя Котляр. Олег Пантелеев более оптимистичен. По его словам, к концу высокого сезона дела у авиакомпаний постепенно начнут приходить в норму, а из кризиса удастся выйти к весне следующего года.

https://ria.ru/20220717/italiya-1803020890.html

https://ria.ru/20220713/lufthansa-1802240031.html

https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803791160.html

https://ria.ru/20220720/khab-1803630007.html

https://ria.ru/20220329/pilot-1774012987.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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