https://ria.ru/20220722/aeroportyevropy-1803967881.html
Теряют багаж, отменяют рейсы: что сейчас творится в аэропортах Европы
Теряют багаж, отменяют рейсы: что сейчас творится в аэропортах Европы - РИА Новости, 22.07.2022
Теряют багаж, отменяют рейсы: что сейчас творится в аэропортах Европы
Не только лоукостеры, но и крупные западные авиакомпании массово отменяют и задерживают рейсы. Багаж порой не может найти своего владельца неделями, билеты... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T08:00
2022-07-22T08:00
2022-07-22T08:08
туризм
олег пантелеев
европа
россия
swiss international air lines
туту.ру
аэропорт
туризм
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Ольга Кабанова. Не только лоукостеры, но и крупные западные авиакомпании массово отменяют и задерживают рейсы. Багаж порой не может найти своего владельца неделями, билеты дорожают, очереди в аэропортах растягиваются на сотни метров. О том, что происходит в авиахабах Европы, как быть туристам и когда хаос и неразбериха закончатся, — в материале РИА Новости.Виновата пандемия?"Чтобы вы знали — теперь путешествовать по Европе довольно сложно, — признался в интервью РИА Новости итальянский турист Джованни. — Я летел недавно из США в Германию (Франкфурт-на-Майне), затем оттуда — в Рим. Оба рейса отложили, везде очереди, в самолете мы ждали долго, пока нас выпустят. Авиакомпания прислала письмо с извинениями и объяснением: персонала не хватает, снова ковид, полетные программы изменились (в том числе из-за российско-украинского конфликта) и так далее — письмо было большим и подробным".Россиянка Алена Судакова добиралась до Марселя неделю назад. "В Москве все тихо и быстро, очередей на международные рейсы нет. Мы летели через Стамбул, там были очереди, да. А в Марселе, уже после того, как получили багаж, некоторое время никого не выпускали из аэропорта. С чем это было связано, мы так и не поняли", — рассказывает она. По словам исполнительного директора агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева, проблемы начались, когда в Европе сняли антиковидные ограничения. Туристы бросились скупать авиабилеты.Вот и возник коллапс. "Администрация аэропорта Хитроу в Лондоне даже попросила авиакомпании приостановить продажу билетов, поскольку обслужить всех просто нет возможности. Очень показательный пример", — добавляет Пантелеев.В Хитроу ограничили пассажиропоток до 100 тысяч человек в сутки. По словам директора Джона Холланда-Кая, это продлится минимум до 11 сентября.Инфляция, забастовки и закрытое небоАэропорты срочно набирают сотрудников, упрощают процедуру приема на работу для иностранцев. Но есть еще проблема.А опытные специалисты бунтуют и устраивают забастовки — требуют повышения зарплаты. "В Испании, например, так уже полгода", — отмечает Котляр.В Италии отменили не меньше 400 национальных и международных рейсов из-за забастовки авиаперсонала, бортпроводников и пилотов бюджетных компаний Ryanair, easyJet, Malta Air, Vilotea. Работу приостановили даже авиадиспетчеры Национальной службы обеспечения полетов гражданской авиации страны (ENAV). В результате трудности с вылетами испытали 68 тысяч пассажиров.Но авиакомпании и хабы тоже можно понять: они в тяжелой экономической ситуации. Отказ пилотов летать обходится перевозчикам в миллионы долларов в день — инфляция, резко выросли затраты на топливо. Повышение зарплат — то, о чем там думают в последнюю очередь.Составили антирейтингНа днях испанская компания Mabrian назвала страны, где в первой половине июля больше всего отменили рейсов.Абсолютный лидер антирейтинга — Германия: 11 тысяч.Lufthansa уже заявила, что снимает около двух тысяч рейсов в аэропортах Франкфурта и Мюнхена до конца лета. По мнению руководства, это поможет стабилизировать расписание.Великобритания отменила 1060 рейсов, Италия — 637. Также в топ-10 вошли Испания, Франция, Нидерланды, Греция, Австрия, Португалия и Дания.По словам основателя Russian Language Academy в Эйндховене (Нидерланды), преподавателя русского языка Марии Ершовой, много отмен и задержек у лоукостеров."Я сейчас в Латвии, недавно ко мне летели студенты из Швейцарии, так их рейс задержали на 15 часов! — приводит она пример. — Кому-то везет, авиакомпания предупреждает, кому-то — нет, и люди сидят в аэропорту".Случаются и обратные ситуации. Ryanair прислал знакомой Марии сообщение о задержке на два часа. Та все равно приехала заранее, и не зря: самолет отправили вовремя."Такие фальшстарты, конечно, добавляют стресса пассажирам", — отмечает Мария.Авиакомпании понимают, что создают неудобство туристам, поэтому заранее извиняются.Чемодан-путешественникЧасто теряют багаж, и потом его не дождешься. В такой ситуации оказалась еще одна студентка Марии, летевшая в Латвию из Цюриха."Она выбрала авиакомпанию Swiss International Air Lines и ожидала от нее определенного уровня сервиса, — рассказывает преподаватель. — Но у крупных перевозчиков те же проблемы, что и у лоукостеров. Багаж пропал. Не думаю, что это связано с хаосом в аэропортах, а вот то, что вещи вернули спустя 14 дней, — точно из-за этого".Чемодан успел облететь всю Европу. За две недели побывал в Амстердаме, Брюсселе, Копенгагене, потом вернулся в Цюрих и только после этого добрался до Риги.Создают паникуВысокий сезон путешествий наступает у европейцев в июле, вместе со школьными каникулами. Улететь в отпуск хотят все, поэтому коллапс быстро перекинулся с международных хабов на небольшие аэропорты. Панику усиливают и сами пассажиры.Она рекомендует приехать за два часа до вылета, дождаться момента, когда выйдет сотрудник, и пройти без очереди."Европейцы к такому не привыкли, это, конечно, их шокирует", — подчеркивает собеседница РИА Новости.Лететь или не лететьИз-за увеличения расходов на топливо и общего кризиса подорожали и авиабилеты.По мнению Олега Пантелеева, сейчас, несмотря ни на что, путешествия для россиян выглядят привлекательно — благодаря крепкому рублю (если есть возможность расплачиваться зарубежными банковскими картами или наличной валютой)."Но международные направления дороже, чем раньше, к тому же в мире неопределенная ситуация с оспой обезьян и новой версией ковида. Думаю, с полетами все же лучше повременить", — отмечает он.Тем, кто уже запланировал путешествие, Майя Котляр советует брать всю ответственность за поездку на себя. Лететь, но осознанно, и быть готовым ко всему.А еще заранее подавать документы на визу (можно даже за несколько месяцев). Из-за нехватки персонала в европейских консульствах свободных окон для записи почти нет.Также Мария Ершова рекомендует брать билеты на будни.Если предстоит стыковка, оставьте побольше времени на пересадку, минимум пару часов."Я спокойно добралась до Шарль-де-Голля в Париже, но на вылет были просто дикие толпы!" — жалуется туристка Анна Попова.Еще один вариант избежать столпотворения в аэропортах — скомбинировать поездку. Например, доехать до Петербурга на поезде или самолете, а там пересесть на автобус до Хельсинки (семь часов в пути, четыре тысячи рублей), отмечают в пресс-службе сервиса "Туту.ру".В Варшаву, Ригу, Таллин ходят прямые автобусы из Москвы, Петербурга, Калининграда. Цена — от 2500 до 12 тысяч рублей в зависимости от расстояния.Все наладится, но не сразуДиректор аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кай считает, что на восстановление авиаотрасли потребуется до полутора лет. Однако с ним согласны далеко не все."Пока цены на топливо не упадут, не откроется небо над Россией, ничего нельзя прогнозировать", — говорит Майя Котляр. Олег Пантелеев более оптимистичен. По его словам, к концу высокого сезона дела у авиакомпаний постепенно начнут приходить в норму, а из кризиса удастся выйти к весне следующего года.
https://ria.ru/20220717/italiya-1803020890.html
https://ria.ru/20220713/lufthansa-1802240031.html
https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803791160.html
https://ria.ru/20220720/khab-1803630007.html
https://ria.ru/20220329/pilot-1774012987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олег пантелеев, европа, россия, swiss international air lines, туту.ру, аэропорт, туризм, туристы, пандемия, цены, пассажиры, топливо, ryanair, lufthansa , куда можно лететь, рига, коронавирус covid-19
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Ольга Кабанова. Не только лоукостеры, но и крупные западные авиакомпании массово отменяют и задерживают рейсы. Багаж порой не может найти своего владельца неделями, билеты дорожают, очереди в аэропортах растягиваются на сотни метров. О том, что происходит в авиахабах Европы, как быть туристам и когда хаос и неразбериха закончатся, — в материале РИА Новости.
"Чтобы вы знали — теперь путешествовать по Европе довольно сложно, — признался в интервью РИА Новости итальянский турист Джованни. — Я летел недавно из США в Германию (Франкфурт-на-Майне), затем оттуда — в Рим. Оба рейса отложили, везде очереди, в самолете мы ждали долго, пока нас выпустят. Авиакомпания прислала письмо с извинениями и объяснением: персонала не хватает, снова ковид, полетные программы изменились (в том числе из-за российско-украинского конфликта) и так далее — письмо было большим и подробным".
Россиянка Алена Судакова добиралась до Марселя неделю назад. "В Москве все тихо и быстро, очередей на международные рейсы нет. Мы летели через Стамбул, там были очереди, да. А в Марселе, уже после того, как получили багаж, некоторое время никого не выпускали из аэропорта. С чем это было связано, мы так и не поняли", — рассказывает она.
По словам исполнительного директора агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева, проблемы начались, когда в Европе сняли антиковидные ограничения. Туристы бросились скупать авиабилеты.
"Однако в пандемию аэропорты и перевозчики сократили персонал, поэтому в авиаотрасли дефицит рабочих рук", — поясняет он.
Вот и возник коллапс. "Администрация аэропорта Хитроу в Лондоне даже попросила авиакомпании приостановить продажу билетов, поскольку обслужить всех просто нет возможности. Очень показательный пример", — добавляет Пантелеев.
В Хитроу ограничили
пассажиропоток до 100 тысяч человек в сутки. По словам директора Джона Холланда-Кая, это продлится минимум до 11 сентября.
Инфляция, забастовки и закрытое небо
Аэропорты срочно набирают сотрудников, упрощают
процедуру приема на работу для иностранцев. Но есть еще проблема.
"Из мировых хабов уволили десятки тысяч, они перепрофилировались и возвращаться уже не хотят, — говорит директор компании MAYEL Travel Майя Котляр. — Так что берут людей без опыта, а обучение — от трех месяцев до года. Человек выходит на работу, но не понимает, как и что делать, порой возникает неразбериха".
А опытные специалисты бунтуют и устраивают забастовки — требуют повышения зарплаты.
"В Испании, например, так уже полгода", — отмечает Котляр.
В Италии отменили не меньше 400 национальных и международных рейсов из-за забастовки авиаперсонала, бортпроводников и пилотов бюджетных компаний Ryanair, easyJet, Malta Air, Vilotea. Работу приостановили даже авиадиспетчеры Национальной службы обеспечения полетов гражданской авиации страны (ENAV). В результате трудности с вылетами испытали 68 тысяч пассажиров.
Но авиакомпании и хабы тоже можно понять: они в тяжелой экономической ситуации. Отказ пилотов летать обходится перевозчикам в миллионы долларов в день — инфляция, резко выросли затраты на топливо. Повышение зарплат — то, о чем там думают в последнюю очередь.
"На все это в совокупности наложилось закрытие неба над Россией, — добавляет Майя Котляр. — Приходится летать в обход, из-за чего увеличилось расстояние и время в пути — в среднем на три часа. Соответственно, ближнемагистральные самолеты поменяли на дальнемагистральные, увеличились расходы на горючее".
На днях испанская компания Mabrian назвала
страны, где в первой половине июля больше всего отменили рейсов.
Абсолютный лидер антирейтинга — Германия: 11 тысяч.
Lufthansa уже заявила, что снимает около двух тысяч рейсов в аэропортах Франкфурта и Мюнхена до конца лета. По мнению руководства, это поможет стабилизировать расписание.
Великобритания отменила 1060 рейсов, Италия — 637. Также в топ-10 вошли Испания, Франция, Нидерланды, Греция, Австрия, Португалия и Дания.
По словам основателя Russian Language Academy в Эйндховене (Нидерланды), преподавателя русского языка Марии Ершовой, много отмен и задержек у лоукостеров.
"Я сейчас в Латвии, недавно ко мне летели студенты из Швейцарии, так их рейс задержали на 15 часов! — приводит она пример. — Кому-то везет, авиакомпания предупреждает, кому-то — нет, и люди сидят в аэропорту".
Случаются и обратные ситуации. Ryanair прислал знакомой Марии сообщение о задержке на два часа. Та все равно приехала заранее, и не зря: самолет отправили вовремя.
"Такие фальшстарты, конечно, добавляют стресса пассажирам", — отмечает Мария.
Авиакомпании понимают, что создают неудобство туристам, поэтому заранее извиняются.
"Мы просто должны работать лучше, и делаем все для этого, — говорится в письме-обращении гендиректора KLM Airlines Марьяна Ринтеля, которое есть в распоряжении РИА Новости. — Каждый день 28 тысяч сотрудников трудятся круглосуточно, чтобы доставить вас и ваш багаж в пункт назначения вовремя и с комфортом. Мы хотим извиниться перед теми, кто пострадал, и сделаем все возможное, чтобы восстановить ваше доверие".
Часто теряют багаж, и потом его не дождешься. В такой ситуации оказалась еще одна студентка Марии, летевшая в Латвию из Цюриха.
"Она выбрала авиакомпанию Swiss International Air Lines и ожидала от нее определенного уровня сервиса, — рассказывает преподаватель. — Но у крупных перевозчиков те же проблемы, что и у лоукостеров. Багаж пропал. Не думаю, что это связано с хаосом в аэропортах, а вот то, что вещи вернули спустя 14 дней, — точно из-за этого".
Чемодан успел облететь всю Европу. За две недели побывал в Амстердаме, Брюсселе, Копенгагене, потом вернулся в Цюрих и только после этого добрался до Риги.
Высокий сезон путешествий наступает у европейцев в июле, вместе со школьными каникулами. Улететь в отпуск хотят все, поэтому коллапс быстро перекинулся с международных хабов на небольшие аэропорты. Панику усиливают и сами пассажиры.
"Видя по телевизору огромные очереди, они приезжают за четыре-пять часов до рейса, толпятся у входа. В итоге очередь в аэропорту Эйндховена растягивается на сотни метров. Но сначала все равно пускают тех, у кого скоро вылет: выходит человек и выкрикивает номера ближайших рейсов", — поясняет Мария.
Она рекомендует приехать за два часа до вылета, дождаться момента, когда выйдет сотрудник, и пройти без очереди.
"Европейцы к такому не привыкли, это, конечно, их шокирует", — подчеркивает собеседница РИА Новости.
Из-за увеличения расходов на топливо и общего кризиса подорожали и авиабилеты.
"Весной рейс из Праги в Ереван стоил около 500 евро. Мне надо было лететь в конце июля. Подумала: дорого, подожду. И зря. Сейчас цена на удобный рейс с пересадкой — 1200", — говорит российская студентка Алина, которая учится в Чехии.
По мнению Олега Пантелеева, сейчас, несмотря ни на что, путешествия для россиян выглядят привлекательно — благодаря крепкому рублю (если есть возможность расплачиваться зарубежными банковскими картами или наличной валютой).
"Но международные направления дороже, чем раньше, к тому же в мире неопределенная ситуация с оспой обезьян и новой версией ковида. Думаю, с полетами все же лучше повременить", — отмечает он.
Тем, кто уже запланировал путешествие, Майя Котляр советует брать всю ответственность за поездку на себя. Лететь, но осознанно, и быть готовым ко всему.
А еще заранее подавать документы на визу (можно
даже за несколько месяцев). Из-за нехватки персонала в европейских консульствах свободных окон для записи почти нет.
Также Мария Ершова рекомендует брать билеты на будни.
"Европейцы предпочитают улетать вечером в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. У меня же был рейс во вторник — из Эйндховена в Ригу. Очередь была, но совсем небольшая. Приехала за два часа, успела".
Если предстоит стыковка, оставьте побольше времени на пересадку, минимум пару часов.
"Я спокойно добралась до Шарль-де-Голля в Париже, но на вылет были просто дикие толпы!" — жалуется туристка Анна Попова.
Еще один вариант избежать столпотворения в аэропортах — скомбинировать поездку. Например, доехать до Петербурга на поезде или самолете, а там пересесть на автобус до Хельсинки (семь часов в пути, четыре тысячи рублей), отмечают в пресс-службе сервиса "Туту.ру".
В Варшаву, Ригу, Таллин ходят прямые автобусы из Москвы, Петербурга, Калининграда. Цена — от 2500 до 12 тысяч рублей в зависимости от расстояния.
Все наладится, но не сразу
Директор аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кай считает
, что на восстановление авиаотрасли потребуется до полутора лет. Однако с ним согласны далеко не все.
"Пока цены на топливо не упадут, не откроется небо над Россией, ничего нельзя прогнозировать", — говорит Майя Котляр.
Олег Пантелеев более оптимистичен. По его словам, к концу высокого сезона дела у авиакомпаний постепенно начнут приходить в норму, а из кризиса удастся выйти к весне следующего года.