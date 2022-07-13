https://ria.ru/20220713/lufthansa-1802240031.html

Авиакомпания Lufthansa отменила две тысячи рейсов до конца лета

Авиакомпания Lufthansa отменила две тысячи рейсов до конца лета - РИА Новости, 13.07.2022

Авиакомпания Lufthansa отменила две тысячи рейсов до конца лета

Немецкий перевозчик Lufthansa отменил около 2000 рейсов до конца лета из-за забастовок и нехватки персонала, сообщил в среду представитель авиакомпании. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:07

2022-07-13T17:07

2022-07-13T17:07

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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Немецкий перевозчик Lufthansa отменил около 2000 рейсов до конца лета из-за забастовок и нехватки персонала, сообщил в среду представитель авиакомпании.Отмены, которые связаны с текущими проблемами с обслуживающим персоналом и должны стабилизировать расписание, затронут рейсы в узловых аэропортах во Франкфурте и Мюнхене, заявил спикер Lufthansa агентству DPA.Ранее профсоюз компании потребовал повысить ежемесячные заработные платы минимум на 350 евро, чтобы смягчить последствия роста инфляции. Сама Lufthansa уже третий раз за лето снимает часть своих рейсов: сперва около 3000 в июле и августе, а затем еще 770 вплоть до следующего четверга включительно.Чтобы стабилизировать ситуацию в аэропортах, в которых из-за инфляции и последствий сокращений во время пандемии не хватает персонала, правительство Германии в конце июня проголосовало за упрощение приёма на работу иностранных кадров. На вспомогательные должности Берлин планирует нанимать в основном граждан Турции.

https://ria.ru/20220712/khitrou-1801950802.html

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