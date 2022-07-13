https://ria.ru/20220713/lufthansa-1802240031.html
Авиакомпания Lufthansa отменила две тысячи рейсов до конца лета
Авиакомпания Lufthansa отменила две тысячи рейсов до конца лета - РИА Новости, 13.07.2022
Авиакомпания Lufthansa отменила две тысячи рейсов до конца лета
Немецкий перевозчик Lufthansa отменил около 2000 рейсов до конца лета из-за забастовок и нехватки персонала, сообщил в среду представитель авиакомпании. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:07
2022-07-13T17:07
2022-07-13T17:07
туризм
в мире
мюнхен
германия
берлин (город)
lufthansa
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155211/40/1552114010_0:178:3002:1866_1920x0_80_0_0_8f563fba2ab36372dbf1799db15bf1d6.jpg
БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Немецкий перевозчик Lufthansa отменил около 2000 рейсов до конца лета из-за забастовок и нехватки персонала, сообщил в среду представитель авиакомпании.Отмены, которые связаны с текущими проблемами с обслуживающим персоналом и должны стабилизировать расписание, затронут рейсы в узловых аэропортах во Франкфурте и Мюнхене, заявил спикер Lufthansa агентству DPA.Ранее профсоюз компании потребовал повысить ежемесячные заработные платы минимум на 350 евро, чтобы смягчить последствия роста инфляции. Сама Lufthansa уже третий раз за лето снимает часть своих рейсов: сперва около 3000 в июле и августе, а затем еще 770 вплоть до следующего четверга включительно.Чтобы стабилизировать ситуацию в аэропортах, в которых из-за инфляции и последствий сокращений во время пандемии не хватает персонала, правительство Германии в конце июня проголосовало за упрощение приёма на работу иностранных кадров. На вспомогательные должности Берлин планирует нанимать в основном граждан Турции.
https://ria.ru/20220712/khitrou-1801950802.html
мюнхен
германия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155211/40/1552114010_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_13d0312eb10c6d598dd3876fc04710a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, германия, берлин (город), lufthansa , новости - туризм
Авиакомпания Lufthansa отменила две тысячи рейсов до конца лета
Lufthansa отменила две тысячи рейсов до конца лета из-за забастовок и нехватки персонала
БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Немецкий перевозчик Lufthansa отменил около 2000 рейсов до конца лета из-за забастовок и нехватки персонала, сообщил в среду представитель авиакомпании.
Отмены, которые связаны с текущими проблемами с обслуживающим персоналом и должны стабилизировать расписание, затронут рейсы в узловых аэропортах во Франкфурте и Мюнхене, заявил спикер Lufthansa агентству DPA.
Ранее профсоюз компании потребовал повысить ежемесячные заработные платы минимум на 350 евро, чтобы смягчить последствия роста инфляции. Сама Lufthansa уже третий раз за лето снимает часть своих рейсов: сперва около 3000 в июле и августе, а затем еще 770 вплоть до следующего четверга включительно.
Чтобы стабилизировать ситуацию в аэропортах, в которых из-за инфляции и последствий сокращений во время пандемии не хватает персонала, правительство Германии в конце июня проголосовало за упрощение приёма на работу иностранных кадров. На вспомогательные должности Берлин планирует нанимать в основном граждан Турции.