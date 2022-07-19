Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры посоветовали начинать оформлять шенген за полгода до поездки - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220719/viza-1803399919.html
Туроператоры посоветовали начинать оформлять шенген за полгода до поездки
Туроператоры посоветовали начинать оформлять шенген за полгода до поездки - РИА Новости, 19.07.2022
Туроператоры посоветовали начинать оформлять шенген за полгода до поездки
Россиянам, планирующим поездку в Европу этой зимой, стоит начать подавать документы на шенгенскую визу за полгода, говорится в сообщении АТОР. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:24
2022-07-19T17:24
туризм
новости - туризм
европа
ассоциация туроператоров россии (атор)
евросоюз
италия
испания
виза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/79/927967946_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_9e021249f627b7bc8e38465e222cff23.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россиянам, планирующим поездку в Европу этой зимой, стоит начать подавать документы на шенгенскую визу за полгода, говорится в сообщении АТОР.По мнению экспертов, трудности, с которыми стали сталкиваться россияне в июле этого года, связаны с рядом причин. Это снятие ковидных ограничений в Европе, открытие сухопутных границ РФ, нехватка персонала в консульствах стран ЕС, в том числе из-за высылки дипломатов.В ассоциации также отметили, что краткосрочные визы российским туристам с весны не оформляют Эстония, Латвия, Литва, Чехия. Но большинство стран ЕС и шенгенской зоны документы принимают. В этом списке – Греция, Испания, Италия, Франция, Финляндия, Хорватия, Болгария, Кипр, Швейцария, Германия, Венгрия, Словения, Австрия и Швеция.В то же время эксперты подчеркнули, что свободных слотов в визовые центры Испании, Италии и Франции в Москве на июль-август уже нет. "Окон" для записи до конца месяца не наблюдается и центрах Финляндии. Но можно попробовать поймать слоты в августе, которые периодически появляются из-за отказа тех, кто ранее бронировал запись, говорят в ассоциации.А вот в визовый центр Венгрии можно записаться на следующий рабочий день. "Объясняется это просто: там ставят визы строго на срок поездки, и для подачи документов обязательно нужны выкупленные билеты", — добавили в АТОР.
https://ria.ru/20220718/puteshestviya-1803151716.html
европа
италия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/79/927967946_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_d90d6ae4db93046b7ffabe790ddfcb03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, европа, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, италия, испания, виза, шенгенская виза, туризм, туристы
17:24 19.07.2022
 
Туроператоры посоветовали начинать оформлять шенген за полгода до поездки

Туроператоры порекомендовали россиянам начинать оформление шенгена за полгода до поездки

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Сергей Киркач
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россиянам, планирующим поездку в Европу этой зимой, стоит начать подавать документы на шенгенскую визу за полгода, говорится в сообщении АТОР.
По мнению экспертов, трудности, с которыми стали сталкиваться россияне в июле этого года, связаны с рядом причин. Это снятие ковидных ограничений в Европе, открытие сухопутных границ РФ, нехватка персонала в консульствах стран ЕС, в том числе из-за высылки дипломатов.
В ассоциации также отметили, что краткосрочные визы российским туристам с весны не оформляют Эстония, Латвия, Литва, Чехия.
Но большинство стран ЕС и шенгенской зоны документы принимают. В этом списке – Греция, Испания, Италия, Франция, Финляндия, Хорватия, Болгария, Кипр, Швейцария, Германия, Венгрия, Словения, Австрия и Швеция.
В то же время эксперты подчеркнули, что свободных слотов в визовые центры Испании, Италии и Франции в Москве на июль-август уже нет. "Окон" для записи до конца месяца не наблюдается и центрах Финляндии. Но можно попробовать поймать слоты в августе, которые периодически появляются из-за отказа тех, кто ранее бронировал запись, говорят в ассоциации.
А вот в визовый центр Венгрии можно записаться на следующий рабочий день. "Объясняется это просто: там ставят визы строго на срок поездки, и для подачи документов обязательно нужны выкупленные билеты", — добавили в АТОР.
Девушка отдыхает на пляже Порто Тимони на Корфу - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 12:35Туризм
Россияне назвали самые популярные направления для первой поездки за рубеж
 
ТуризмНовости - ТуризмЕвропаАссоциация туроператоров России (АТОР)ЕвросоюзИталияИспанияВизаШенгенская визаТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала