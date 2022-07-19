https://ria.ru/20220719/viza-1803399919.html

Туроператоры посоветовали начинать оформлять шенген за полгода до поездки

Туроператоры посоветовали начинать оформлять шенген за полгода до поездки - РИА Новости, 19.07.2022

Туроператоры посоветовали начинать оформлять шенген за полгода до поездки

Россиянам, планирующим поездку в Европу этой зимой, стоит начать подавать документы на шенгенскую визу за полгода, говорится в сообщении АТОР. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:24

2022-07-19T17:24

2022-07-19T17:24

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россиянам, планирующим поездку в Европу этой зимой, стоит начать подавать документы на шенгенскую визу за полгода, говорится в сообщении АТОР.По мнению экспертов, трудности, с которыми стали сталкиваться россияне в июле этого года, связаны с рядом причин. Это снятие ковидных ограничений в Европе, открытие сухопутных границ РФ, нехватка персонала в консульствах стран ЕС, в том числе из-за высылки дипломатов.В ассоциации также отметили, что краткосрочные визы российским туристам с весны не оформляют Эстония, Латвия, Литва, Чехия. Но большинство стран ЕС и шенгенской зоны документы принимают. В этом списке – Греция, Испания, Италия, Франция, Финляндия, Хорватия, Болгария, Кипр, Швейцария, Германия, Венгрия, Словения, Австрия и Швеция.В то же время эксперты подчеркнули, что свободных слотов в визовые центры Испании, Италии и Франции в Москве на июль-август уже нет. "Окон" для записи до конца месяца не наблюдается и центрах Финляндии. Но можно попробовать поймать слоты в августе, которые периодически появляются из-за отказа тех, кто ранее бронировал запись, говорят в ассоциации.А вот в визовый центр Венгрии можно записаться на следующий рабочий день. "Объясняется это просто: там ставят визы строго на срок поездки, и для подачи документов обязательно нужны выкупленные билеты", — добавили в АТОР.

https://ria.ru/20220718/puteshestviya-1803151716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, европа, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, италия, испания, виза, шенгенская виза, туризм, туристы