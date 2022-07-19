https://ria.ru/20220719/viza-1803399919.html
Туроператоры посоветовали начинать оформлять шенген за полгода до поездки
Туроператоры посоветовали начинать оформлять шенген за полгода до поездки - РИА Новости, 19.07.2022
Туроператоры посоветовали начинать оформлять шенген за полгода до поездки
Россиянам, планирующим поездку в Европу этой зимой, стоит начать подавать документы на шенгенскую визу за полгода, говорится в сообщении АТОР. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:24
2022-07-19T17:24
2022-07-19T17:24
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россиянам, планирующим поездку в Европу этой зимой, стоит начать подавать документы на шенгенскую визу за полгода, говорится в сообщении АТОР.По мнению экспертов, трудности, с которыми стали сталкиваться россияне в июле этого года, связаны с рядом причин. Это снятие ковидных ограничений в Европе, открытие сухопутных границ РФ, нехватка персонала в консульствах стран ЕС, в том числе из-за высылки дипломатов.В ассоциации также отметили, что краткосрочные визы российским туристам с весны не оформляют Эстония, Латвия, Литва, Чехия. Но большинство стран ЕС и шенгенской зоны документы принимают. В этом списке – Греция, Испания, Италия, Франция, Финляндия, Хорватия, Болгария, Кипр, Швейцария, Германия, Венгрия, Словения, Австрия и Швеция.В то же время эксперты подчеркнули, что свободных слотов в визовые центры Испании, Италии и Франции в Москве на июль-август уже нет. "Окон" для записи до конца месяца не наблюдается и центрах Финляндии. Но можно попробовать поймать слоты в августе, которые периодически появляются из-за отказа тех, кто ранее бронировал запись, говорят в ассоциации.А вот в визовый центр Венгрии можно записаться на следующий рабочий день. "Объясняется это просто: там ставят визы строго на срок поездки, и для подачи документов обязательно нужны выкупленные билеты", — добавили в АТОР.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, европа, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, италия, испания, виза, шенгенская виза, туризм, туристы
Туроператоры посоветовали начинать оформлять шенген за полгода до поездки
Туроператоры порекомендовали россиянам начинать оформление шенгена за полгода до поездки
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россиянам, планирующим поездку в Европу этой зимой, стоит начать подавать документы на шенгенскую визу за полгода, говорится в сообщении АТОР.
По мнению экспертов, трудности, с которыми стали сталкиваться россияне в июле этого года, связаны с рядом причин. Это снятие ковидных ограничений в Европе, открытие сухопутных границ РФ, нехватка персонала в консульствах стран ЕС, в том числе из-за высылки дипломатов.
В ассоциации также отметили, что краткосрочные визы российским туристам с весны не оформляют Эстония, Латвия, Литва, Чехия.
Но большинство стран ЕС и шенгенской зоны документы принимают. В этом списке – Греция, Испания, Италия, Франция, Финляндия, Хорватия, Болгария, Кипр, Швейцария, Германия, Венгрия, Словения, Австрия и Швеция.
В то же время эксперты подчеркнули, что свободных слотов в визовые центры Испании, Италии и Франции в Москве на июль-август уже нет. "Окон" для записи до конца месяца не наблюдается и центрах Финляндии. Но можно попробовать поймать слоты в августе, которые периодически появляются из-за отказа тех, кто ранее бронировал запись, говорят в ассоциации.
А вот в визовый центр Венгрии можно записаться на следующий рабочий день. "Объясняется это просто: там ставят визы строго на срок поездки, и для подачи документов обязательно нужны выкупленные билеты", — добавили в АТОР.