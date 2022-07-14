https://ria.ru/20220714/aeroporty-1802411408.html

Эксперты рассказали, в каких странах Европы чаще всего отменяют рейсы

Эксперты рассказали, в каких странах Европы чаще всего отменяют рейсы - РИА Новости, 14.07.2022

Эксперты рассказали, в каких странах Европы чаще всего отменяют рейсы

Аналитики составили рейтинг стран Европы с наибольшим количеством отмененных рейсов, сообщает АТОР со ссылкой на испанскую компанию Mabrian. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:23

2022-07-14T18:23

2022-07-14T18:23

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Аналитики составили рейтинг стран Европы с наибольшим количеством отмененных рейсов, сообщает АТОР со ссылкой на испанскую компанию Mabrian.Самый высокий уровень аннуляций регулярных международных рейсов в первой половине июля оказался в Германии: в стране было отменено 11482 вылета, следует из данных компании.На втором месте — Великобритания (1060 рейсов), на третьем — Италия (637). Также в топ-10 вошли Испания, Франция, Нидерланды, Греция, Австрия, Португалия и Дания.Наименьший процент отмен эксперты зафиксировали в Испании, Греции и Португалии.Что касается пунктуальности выполнения регулярных перевозок, лидерами антирейтинга стали аэропорты Брюсселя, Франкфурта и Эйндховена, где было задержано в среднем 70 процентов рейсов, отмечают эксперты компании Hopper Inc. А наименьшее количество опозданий зафиксировано в воздушных гаванях Италии и Испании.Чтобы избежать неприятных ситуаций, специалисты рекомендуют не летать в Европу в выходные, поскольку в эти дни больше всего пассажиров, и чаще случаются задержки. Лучшие дни для вылета из загруженных аэропортов – понедельник и вторник.

https://ria.ru/20220713/lufthansa-1802240031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, европа, испания, италия, великобритания, германия, туризм, туристы, пассажиры, аэропорт