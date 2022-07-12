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Аэропорт Хитроу ограничит пассажиропоток из-за нехватки персонала - РИА Новости, 12.07.2022
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Туризм
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Аэропорт Хитроу ограничит пассажиропоток из-за нехватки персонала
Аэропорт Хитроу ограничит пассажиропоток из-за нехватки персонала - РИА Новости, 12.07.2022
Аэропорт Хитроу ограничит пассажиропоток из-за нехватки персонала
Крупнейший лондонский аэропорт Хитроу ограничит пассажиропоток из-за серьезных перебоев в работе, связанных с сокращением персонала и выходом страны из... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:26
2022-07-12T18:49
туризм
лондон
великобритания
аэропорт хитроу
аэропорт
пассажиры
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 12 июл — РИА новости. Крупнейший лондонский аэропорт Хитроу ограничит пассажиропоток из-за серьезных перебоев в работе, связанных с сокращением персонала и выходом страны из Евросоюза, говорится в заявлении директора воздушной гавани Джона Холланда-Кая.Холланд-Кай также призвал авиакомпании прекратить продажу билетов, так как, по последним прогнозам, даже несмотря на ограничения, пассажиропоток в летний период будет превышать установленный лимит.Уточняется, что новые меры должны действовать с 12 июля по 11 сентября.Ранее сообщалось, что аэропорт Хитроу попросил перевозчиков отменить 10 процентов рейсов, после того как сотни пассажиров ждали выдачу своего багажа более трех часов.Британские аэропорты уже давно испытывают трудности на фоне нехватки рабочей силы после выхода страны из ЕС и пандемии коронавируса. Им пришлось сократить персонал, что в итоге привело к значительным перебоям в работе.По словам Холланда-Кая, на восстановление прежних показателей аэропортовой индустрии может потребоваться до полутора лет.
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лондон, великобритания, аэропорт хитроу, аэропорт, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы, авиакомпании
17:26 12.07.2022 (обновлено: 18:49 12.07.2022)
 
Аэропорт Хитроу ограничит пассажиропоток из-за нехватки персонала

Аэропорт Хитроу ограничит пассажиропоток до 100 тысяч в день из-за нехватки персонала

CC0 / LadyDisdain / Лондонский аэропорт Хитроу
Лондонский аэропорт Хитроу - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
CC0 / LadyDisdain /
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МОСКВА, 12 июл — РИА новости. Крупнейший лондонский аэропорт Хитроу ограничит пассажиропоток из-за серьезных перебоев в работе, связанных с сокращением персонала и выходом страны из Евросоюза, говорится в заявлении директора воздушной гавани Джона Холланда-Кая.
"По нашим оценкам, максимальное ежедневное число отбывающих пассажиров, которое авиалинии, персонал и аэропорт могут обслужить этим летом, не превышает 100 тысяч", — сказал он.
Холланд-Кай также призвал авиакомпании прекратить продажу билетов, так как, по последним прогнозам, даже несмотря на ограничения, пассажиропоток в летний период будет превышать установленный лимит.
Уточняется, что новые меры должны действовать с 12 июля по 11 сентября.
Ранее сообщалось, что аэропорт Хитроу попросил перевозчиков отменить 10 процентов рейсов, после того как сотни пассажиров ждали выдачу своего багажа более трех часов.
Британские аэропорты уже давно испытывают трудности на фоне нехватки рабочей силы после выхода страны из ЕС и пандемии коронавируса. Им пришлось сократить персонал, что в итоге привело к значительным перебоям в работе.
По словам Холланда-Кая, на восстановление прежних показателей аэропортовой индустрии может потребоваться до полутора лет.
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