https://ria.ru/20220712/khitrou-1801950802.html

Аэропорт Хитроу ограничит пассажиропоток из-за нехватки персонала

Аэропорт Хитроу ограничит пассажиропоток из-за нехватки персонала - РИА Новости, 12.07.2022

Аэропорт Хитроу ограничит пассажиропоток из-за нехватки персонала

Крупнейший лондонский аэропорт Хитроу ограничит пассажиропоток из-за серьезных перебоев в работе, связанных с сокращением персонала и выходом страны из... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:26

2022-07-12T17:26

2022-07-12T18:49

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аэропорт хитроу

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МОСКВА, 12 июл — РИА новости. Крупнейший лондонский аэропорт Хитроу ограничит пассажиропоток из-за серьезных перебоев в работе, связанных с сокращением персонала и выходом страны из Евросоюза, говорится в заявлении директора воздушной гавани Джона Холланда-Кая.Холланд-Кай также призвал авиакомпании прекратить продажу билетов, так как, по последним прогнозам, даже несмотря на ограничения, пассажиропоток в летний период будет превышать установленный лимит.Уточняется, что новые меры должны действовать с 12 июля по 11 сентября.Ранее сообщалось, что аэропорт Хитроу попросил перевозчиков отменить 10 процентов рейсов, после того как сотни пассажиров ждали выдачу своего багажа более трех часов.Британские аэропорты уже давно испытывают трудности на фоне нехватки рабочей силы после выхода страны из ЕС и пандемии коронавируса. Им пришлось сократить персонал, что в итоге привело к значительным перебоям в работе.По словам Холланда-Кая, на восстановление прежних показателей аэропортовой индустрии может потребоваться до полутора лет.

https://ria.ru/20220712/shri-lanka-1801875125.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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